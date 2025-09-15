Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall

Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am Sonntag fiel der 29-Jährige jedoch gnadenlos durch und belegte mit weniger als einem Prozent der Stimmen den letzten Platz.

Von "Make Love, Fake Love" über "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" in die Politik? Jannik Kontalis hat es versucht – und ist gescheitert. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mönchengladbach trat der 29-Jährige als parteiloser Kandidat an. "Ich bin das Beste, was Mönchengladbach jetzt passieren kann", verkündete er selbstbewusst auf der Homepage zu seiner Kandidatur. Aufsehen erregte vor allem sein "Döner für alle"-Wahlkampf: Kontalis wollte erreichen, dass die Dönerpreise in der Stadt wieder sinken.

Zumindest politisch konnte der Reality-Star kaum Wählerinnen und Wähler Mönchengladbachs für sich überzeugen. Weniger als ein Prozent der Stimmen gingen auf den gelernten Bankkaufmann. Damit legte er unter allen Kandidatinnen und Kandidaten das schlechteste Ergebnis hin und landete auf dem letzten Platz.

"Tut mir sehr leid für Mönchengladbach" Im Vorfeld gab es einige Stimmen, die die Ernsthaftigkeit hinter Kontalis' Bewerbung infrage stellten. Der gescheiterte Politiker selbst lässt aber auch nach seiner Niederlage keine Anzeichen erkennen, es habe sich bei der Aktion nur um einen Scherz gehandelt. Viel mehr spricht er von einer "absoluten Ehre, Teil des Ganzen" gewesen zu sein. "Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich bin in der Zeit gewachsen." Auch dass seine Überzeugung, das Beste zu sein, was Mönchengladbach passieren könne, scheint der Star mit seinem Statement zu bekräftigen: "Superhart", wertete er sein Ergebnis. "Tut mir für Mönchengladbach sehr sehr leid."

In letzter Zeit war Jannik Kontalis als möglicher neuer Partner von Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz in den Schlagzeilen. Daraus sei aber nichts geworden, stellte Kontalis klar. Gegenüber RTL hat er vor kurzem bestätigt, aktuell die Influencerin Yonca Hagen zu daten. Bei der Reality-Show "Make Love, Fake Love" war er 2022 mit Yeliz Koç zusammen gekommen. Im Juni 2023 trennte sich das Paar, 2025 nahmen sie gemeinsam bei "Prominent getrennt" teil.

