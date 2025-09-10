Home News Star-News

Diesen Weltstar würde Bill Kaulitz gerne daten

Heidi Klum soll vermitteln

10.09.2025, 10.49 Uhr
Bei den MTV Video Music Awards in New York sorgte ein besonderer Auftritt für Begeisterung – besonders bei Bill Kaulitz.
Bill Kaulitz
Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hat Bill Kaulitz von einem Musiker-Kollegen und Weltstar geschwärmt.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz
Ricky Martin
Ricky Martin legte bei den MTV Video Music Awards 2025 einen Auftritt hin, der bei einem deutschen Musiker-Kollegen Eindruck machte.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Manny Carabel

Vor wenigen Tagen wurden die "Video Music Awards" verliehen. Bill und Tom Kaulitz waren zwar selbst nicht unter den Preisträgern, verfolgten aber dennoch die Auftritte ihrer Musiker-Kollegen. Vor allem der Auftritt eines Weltstars sorgte bei Bill für große Begeisterung.

Am Sonntag wurden in New York die "MTV Video Music Awards" verliehen. Eine Auszeichnung, über die sich auch schon "Tokio Hotel" freuen konnte. 2008 wurde die Band als "Bester Newcomer" geehrt. Doch auch, wenn sie dieses Jahr nicht selbst ausgezeichnet wurden, verfolgten Bill und Tom Kaulitz die Auftritte ihrer Musik-Kollegen genau – und vor allem ein Auftritt blieb Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz im Gedächtnis.

Neben Stars wie Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Mariah Carey und Yungblud war auch Latin-Pop-Sänger Ricky Martin ("Livin' La Vida Loca") anwesend und performte auf der Bühne ein "Latin Icon Medley". In der neuen Episode des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" schwärmt Bill von dem puerto-ricanischen Sänger. Damit ist er nicht allein. Auch in den sozialen Medien sorgte der Auftritt des scheinbar kaum gealterten 53-Jährigen für Begeisterungsstürme.

Im Gespräch mit Zwillingsbruder Tom verrät Bill: "Ricky Martin. Tom, das muss ich sagen, Ricky Martin wäre was für mich." Zur Überraschung seines Bruders ist der Weltstar für Tom kein Unbekannter: "Ich kenne Ricky Martin!", stellt er klar.



Ricky Martin gefällt Bill Kaulitz

Wie der 36-Jährige verrät, sei Martin ein Freund seiner Ehefrau Heidi Klum: "Die kennen sich schon länger", erklärt Tom und berichtet, dass auch er den 53-Jährigen schon einige Mal getroffen habe – allerdings gemeinsam mit dessen Ehemann. "Ja, dann lass uns doch mal ein Date eintüten, weil ich glaube, der ist getrennt von seinem Mann", freut sich Bill.

Tatsächlich ist Ricky Martin – zumindest nach offiziellen Angaben – aktuell Single. Im November 2016 verlobte sich der Musiker mit seinem damaligen Partner Jwan Yosef, im Januar 2018 folgte die Hochzeit. Doch das Eheglück zerbrach: Im Juli 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt. Martin und Yosef haben zwei gemeinsame Kinder, die von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurden. Aus einer früheren Beziehung hat Martin außerdem zwei Söhne.

Bill jedenfalls ist Feuer und Flamme und schlägt vor, Heidi und Tom sollen den Sänger einfach zu einem unverbindlichen Barbecue einladen, auf dem dann auch er selbst auftaucht. "Ich glaube, Ricky Martin finde ich gut und ich würde sagen, wir wären ein gutes Paar!", ist er sich sicher. Tom verspricht: "Ja, das kann ich veranlassen, das finde ich gut!" Findet die nächste Poolparty der Kaulitz-Brüder also mit einem echten Weltstar statt? Die Fans dürfen gespannt sein.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

