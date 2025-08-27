"Barbie 2": Wird es eine Fortsetzung geben?

Der "Barbie"-Film löste 2023 einen regelrechten Hype aus. Die Fans stürmten in die Kinos, um die Komödie von Regisseurin Greta Gerwig (42) zu sehen. An den Kinokassen spielte "Barbie" über eine Milliarde US-Dollar ein. Mittlerweile gibt es den Film auch auf den Streaming-Plattformen, am Sonntag läuft er das erste Mal im Free-TV (31. August, 20:15 Uhr auf RTL). Doch wie steht es um eine Fortsetzung?

Soviel sei gesagt: Eine offizielle Bestätigung für einen zweiten Teil gibt es bislang noch nicht.

Im Interview mit dem "People"-Magazin sagte Regisseurin Greta Gerwig kurz nach der Premiere des ersten Teils, sie hoffe, dass ihr Film "der Startschuss für eine Welt und einen Haufen verschiedener Barbie-Filme" sei. Sie schwärmte: "Ich möchte ins Barbie-Land zurückkehren." Und auch gegenüber "Total Film" zeigte sich Gerwig offen für eine Fortsetzung: "Alles ist möglich", sagte sie.

Barbie 2: Dürfen die Fans hoffen? In einem späteren Gespräch mit der "New York Times" machte Gerwig dann allerdings wenig Hoffnungen auf eine Filmreihe. "Im Moment ist das alles, was ich habe", sagte sie über ihren Barbie-Film. "Am Ende jedes Films habe ich das Gefühl, dass ich nie wieder eine neue Idee haben werde und alles, was ich jemals tun wollte, bereits getan habe. Ich möchte niemandem seinen Traum zerstören, aber für mich persönlich ist im Moment alles vorbei."

Im März 2024 deutete ein Manager von Warner Bros. an, dass man mit Gerwig über weitere Möglichkeiten gesprochen habe. Laut BBC erklärte Pam Abdy, Co-Vorsitzende und CEO der Warner Bros Motion Picture Group, sie würde "gerne eine Fortsetzung des Kinohits Barbie drehen." Das Unternehmen und Gerwig seien "ständig im Gespräch" über diese Möglichkeit.

Im Dezember 2024 sorgte ein Bericht des Filmmagazins "Hollywood Reporter" für Wirbel. Dort hieß es mit Verweis auf eine "gut informierte Quelle", dass Greta Gerwig und Noah Baumbach eine Idee für die Fortsetzung entwickelt und diese bereits Warner Bros. vorgelegt hätten. Kurz darauf dementierten die Sprecher von Gerwig und Baumbach das Gerücht.

Die Fans werden also weiter hoffen und sich gedulden müssen. Offen ist damit auch, ob Margot Robbie (35) und Ryan Gosling (44) jemals als Barbie und Ken zurückkehren werden. Auf eine mögliche Fortsetzung angesprochen, sagte Robbie einst gegenüber "E! Entertainment": "Es könnte in eine Million verschiedene Richtungen gehen. Aber ich glaube, man tappt ein bisschen in eine Falle, wenn man versucht, einen ersten Film zu machen und gleichzeitig Fortsetzungen zu planen."