Home News Star-News

Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!

Was läuft da?

Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!

27.08.2025, 12.12 Uhr
Bill Kaulitz heizt mit neuen Liebesgerüchten die Gerüchteküche an. Während er und Jannik Kontalis sich kennenlernen, zeigt sich Bruder Tom von den Schlagzeilen wenig begeistert.
Bill und Tom Kaulitz
Bill und Tom Kaulitz haben den Kölner Zoo in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" heftig kritisiert.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Was läuft da wirklich zwischen Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (35)? Nachdem ein vertrautes Foto der beiden aus einem Club für Aufregung unter den Fans gesorgt hatte, heizten zuletzt sowohl Bill als auch Jannik die Gerüchteküche weiter an.

In einem Interview mit RTL verriet Bill, dass sich die beiden aktuell "kennenlernen". Auf Instagram zeigte Jannik derweil, dass er nach Los Angeles reist, um einen "besonderen Menschen zu besuchen". Dass es sich dabei um Bill handeln könnte, ließ auch die aktuelle Podcast-Folge der Kaulitz-Brüder vermuten. In der neuen Episode von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kündigte Bill an, eine große Pool-Party zu schmeißen – und, dass er dazu "Jungsbesuch aus Deutschland" erwarte.

Bruder Tom scheint von den ganzen Andeutungen und den damit verbundenen Schlagzeilen wenig begeistert. Als die Zwillinge in ihrem Format "Kaulitz Kolumna" die jüngsten Nachrichten aus dem Netz besprechen, macht er seinem Ärger Luft: "Also über dich steht ja so viel Sch... in der Zeitung, muss ich sagen! Wenn ich meinen Namen google ... das trau ich mich schon gar nicht mehr, ich werde da ja mit reingezogen!", poltert der 35-Jährige drauflos, während Bill nur amüsiert lacht.

Derzeit beliebt:
>>Quiz-Doppelpack: ARD ändert Vorabendprogramm drastisch
>>Nach Geburt: Helene Fischer überrascht Fans mit großen Zukunftsplänen
>>Bill Kaulitz schwärmt: "Mein absoluter Liebling ist Jannik Kontalis!"
>>Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ehe-Jubiläum von fiesem Spruch überschattet

Tom Kaulitz genervt: "Ich möchte da bitte wieder raus!"

Durch den Reality-TV-Hintergrund von Bills neuer Bekanntschaft rutsche man bei der Berichterstattung, so Tom, "in eine Richtung ab, die mir nicht mehr gefällt. Also, ich möchte da bitte wieder raus!", stellt er ernst klar, muss dann aber selbst lachen. Jannik Kontalis hat schon an mehreren Reality-TV-Formaten teilgenommen. So war er kürzlich erst in der aktuellen Staffel "Prominent getrennt" (RTL+) mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc zu sehen.

Ihm würden mittlerweile sogar "Aufklärungs-TikToks" vorgeschlagen, in denen es um Bill und "irgendeinen Typen, von dem ich in meinem Leben noch nichts gehört habe" gehe, berichtet Tom fassungslos und erklärt: "Das findet in einer Welt statt, ich möchte da bitte meinen Familiennamen nicht in den Dreck gezogen wissen." Bill ermahnt: "Du sollst nicht schon wieder so garstig sein!" Mehr sagt er zu dem Thema dann aber auch nicht.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Auf diesen Star ist Barbara Schöneberger neidisch: "Warum hat die so geile Beine?"
Podcast mit Marlene Lufen
Barbara Schöneberger
Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?
Kontroverse Statements
Snoop Dogg
Die Basketball-EM 2025 live: Deutschland auf Titeljagd!
"FIBA EuroBasket 2025"
FIBA EuroBasket 2025
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Barbara Schöneberger schaut kritisch zur Seite.
„Ich habe hier gelebt wie ein Pascha“ – Luxus-Eklat vor dem Showdown!
"Villa der Versuchung"
Villa der Versuchung
Luxusliebhaber Kevin Schäfer: Vom Filialleiter zum Reality-TV-Phänomen
Die Karriere des Reality-Stars
Kevin Schäfer
Lola Weippert schockt mit lebensbedrohlicher Diagnose!
Gesundheitsupdate
Lola Weippert
Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
"Bullyparade – Der Film" kehrt zurück: Nostalgie pur auf RTL
"Bullyparade – Der Film"
Bullyparade - Der Film
Kann kaum noch laufen: "Harry Potter"-Star rechnet mit eigenem Tod
Schlechter Gesundheitszustand
Miriam Margolyes
"Game of Thrones"-Star gesteht verachtenswertes Dating-Geheimnis
Sophie Turner packt aus
Sophie Turner
Marie Reim wird bei Konzert ausgebuht – jetzt bezieht sie Stellung
Spannende Erklärung
Marie Reim
Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce verlobt – der Vater verrät mehr!
Promi-Verlobung
Travis Kelce und Taylor Swift
Julia Koschitz im ARD-Drama: Ein verdrängtes Familiengeheimnis
"Am Ende des Sommers"
Am Ende des Sommers
Neue Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte
"Doc"
Doc
Drama im australischen Busch: Ein Mutter-Tochter-Konflikt
"Barfuß durch Australien"
"Barfuß durch Australien"
Schockierende ARD-Doku: Das Leben des queeren Daniel Küblböck
"Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser"
"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser"
Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko
Helene Fischer wird erneut Mama – und sagt TV-Show ab
Fans sind entzückt
Helene Fischer steht auf der Bühne und ist gerührt.
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Beatrice Egli verrät: Das darf ihr Traummann auf keinen Fall haben!
Schlagersängerin im Interview
Davor hat Beatrice Egli schreckliche Angst!
Heiratet Andrea Kiewel im „Fernsehgarten“?
Sensationshochzeit
Andrea Kiewel hält ein Mikrofon und hält ihre Hand mit Ring hoch.
Deshalb kämpft Schwimmstar Franzi van Almsick mit einer Essstörung
Ex-Schwimmstar offenbart
Franziska van Almsick schaut ernst und hat die Arme erhoben.
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.
Sebastian Lege: So lebt der Food-Experte
Wie tickt der "ZDF besseresser"-Star?
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Lutz van der Horst & Fabian Köster landen im Fernsehgarten – mit Rap
Von der heute-show nach Mainz
Fabian Köster und Lutz van der Horst im ZDF Fernsehgarten
5 überraschende Fakten über Sebastian Lege
ZDF-"Besseresser"-Koch
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Mega-Tour von Heino: So viel Geld kassiert der Star!
Gled-Einblick
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.