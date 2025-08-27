Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!

Was läuft da wirklich zwischen Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (35)? Nachdem ein vertrautes Foto der beiden aus einem Club für Aufregung unter den Fans gesorgt hatte, heizten zuletzt sowohl Bill als auch Jannik die Gerüchteküche weiter an.

In einem Interview mit RTL verriet Bill, dass sich die beiden aktuell "kennenlernen". Auf Instagram zeigte Jannik derweil, dass er nach Los Angeles reist, um einen "besonderen Menschen zu besuchen". Dass es sich dabei um Bill handeln könnte, ließ auch die aktuelle Podcast-Folge der Kaulitz-Brüder vermuten. In der neuen Episode von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kündigte Bill an, eine große Pool-Party zu schmeißen – und, dass er dazu "Jungsbesuch aus Deutschland" erwarte.

Bruder Tom scheint von den ganzen Andeutungen und den damit verbundenen Schlagzeilen wenig begeistert. Als die Zwillinge in ihrem Format "Kaulitz Kolumna" die jüngsten Nachrichten aus dem Netz besprechen, macht er seinem Ärger Luft: "Also über dich steht ja so viel Sch... in der Zeitung, muss ich sagen! Wenn ich meinen Namen google ... das trau ich mich schon gar nicht mehr, ich werde da ja mit reingezogen!", poltert der 35-Jährige drauflos, während Bill nur amüsiert lacht.

Tom Kaulitz genervt: "Ich möchte da bitte wieder raus!" Durch den Reality-TV-Hintergrund von Bills neuer Bekanntschaft rutsche man bei der Berichterstattung, so Tom, "in eine Richtung ab, die mir nicht mehr gefällt. Also, ich möchte da bitte wieder raus!", stellt er ernst klar, muss dann aber selbst lachen. Jannik Kontalis hat schon an mehreren Reality-TV-Formaten teilgenommen. So war er kürzlich erst in der aktuellen Staffel "Prominent getrennt" (RTL+) mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc zu sehen.

Ihm würden mittlerweile sogar "Aufklärungs-TikToks" vorgeschlagen, in denen es um Bill und "irgendeinen Typen, von dem ich in meinem Leben noch nichts gehört habe" gehe, berichtet Tom fassungslos und erklärt: "Das findet in einer Welt statt, ich möchte da bitte meinen Familiennamen nicht in den Dreck gezogen wissen." Bill ermahnt: "Du sollst nicht schon wieder so garstig sein!" Mehr sagt er zu dem Thema dann aber auch nicht.