Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce verlobt – der Vater verrät mehr!

27.08.2025, 08.35 Uhr
Taylor Swift und Travis Kelce haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Wie der Antrag ablief und was Kelces Vater darüber berichtet.
Travis Kelce und Taylor Swift
Travis Kelce und Taylor Swift sind seit zwei Jahren ein Paar.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Patrick Smith
Ed Kelce
Stolzer Vater: Ed Kelce plauderte in einem Interview Details über den Antrag seines Sohnes Travis aus.   Fotoquelle: Erika Goldring/Getty Images

Es dürfte die Promi-Hochzeit des Jahres werden: Am Dienstag teilten Sängerin Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce mit, dass sie sich verlobt haben. Ganz der stolze Papa gab der Vater des NFL-Spielers, Ed Kelce, kurz darauf in einem Interview mit dem TV-Sender News 5 intime Einblicke in den Verlobungsantrag seines Sohnes. Laut Kelce senior fand der besondere Moment "vor vielleicht zwei Wochen, nicht ganz zwei Wochen" im Haus des Football-Stars statt.

Ein ungeplanter Antrag von Kelce

Travis habe den Antrag später machen wollen, verriet Ed Kelce: "Er wollte es bis diese Woche aufschieben. Ich glaube, sie wurde vielleicht etwas ungeduldig, aber er wollte es auf diese Woche verschieben, um etwas Großartiges daraus zu machen, um es zu einem besonderen Ereignis zu machen", erklärte er. Sein Rat an den Sohn sei klar gewesen: "Ich habe ihm wiederholt gesagt, dass er es auch am Straßenrand machen könnte, an jedem Ort, der es zu einem besonderen Ereignis macht ... wenn man auf die Knie geht und sie bittet, einen zu heiraten."

Schließlich entschied sich Travis für eine schlichte, aber romantische Variante. "Er holte sie ab, sie wollten gerade zum Abendessen gehen, und er sagte: 'Lass uns ausgehen und ein Glas Wein trinken' ... Sie gingen hinaus, und da fragte er sie, und es war wunderschön", so Kelce senior.

Travis und Taylor teilten Verlobung mit den Familien

Nach dem Ja-Wort griff das Paar sofort zum Handy. "Sie haben mich, ihre Mutter und ihre Eltern per FaceTime angerufen, um sicherzustellen, dass alle Bescheid wissen. Es ist toll, sie zusammen zu sehen", sagte Ed Kelce im Interview. "Ich bekam einen FaceTime-Anruf von ihnen, und sobald ich den Anruf sah, erkannte ich, dass es Travis war, und dann sah ich Taylor neben ihm und wusste, was sie sagen würden", fügte er hinzu.

So lernte sich das Paar kennen

Am Dienstag, hatten Kelce und Swift ihre Verlobung offiziell gemacht. Auf Instagram schrieb Swift: "Dein Englischlehrer und dein Sportlehrer heiraten" und teilte Fotos von dem Antrag im Garten. Erst kürzlich hatten die beiden über ihre Kennenlernphase gesprochen. In Kelces Podcast "New Heights" erzählten sie am Mitte August, wie sie 2023 erstmals in Kontakt kamen. Damals hatte der Footballstar versucht, ihr bei einem Konzert ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer zu überreichen – ohne Erfolg.

Swift nahm die Erinnerung mit Humor. Sie verglich seine Bemühungen scherzhaft mit einem "John-Hughes-Film aus den 80ern". Es sei so gewesen, "als habe er mit einer Boombox vor meinem Fenster gestanden und gesagt: 'Ich möchte mit dir ausgehen! Willst du mit mir ausgehen? Ich habe dir ein Freundschaftsarmband gebastelt! Willst du mit mir ausgehen?'", erzählte sie und spielte damit auf den Kultfilm "Teen Lover" (1989) mit John Cusack an.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "NFL live" finden Sie hier

