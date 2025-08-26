Home News TV-News

Tränen, Zoff und Schampus: So lief das Finale der „Villa der Versuchung“

"Villa der Versuchung"

„Ich habe hier gelebt wie ein Pascha“ – Luxus-Eklat vor dem Showdown!

26.08.2025, 14.08 Uhr
Das Finale der "Villa der Versuchung" verspricht Dramen und überraschende Wendungen. Steven Graf Bernadotte von Wisborg, auch bekannt als "Seven", muss sich im Exit-Duell mit Raúl Richter beweisen. Währenddessen bahnt sich eine Allianz starker Frauen ihren Weg ins Finale. Wer wird am Ende triumphieren?
Villa der Versuchung
Ausgerechnet Jimi Blue Ochsenknecht (Mitte) kritisiert die Verschwendung in der "Villa der Versuchung".  Fotoquelle: Joyn
Villa der Versuchung
Jasmin Herren, Sara Kulka und Patricia Blanco (von links) sind die Finalistinnen in der "Villa der Versuchung".  Fotoquelle: Joyn
Villa der Versuchung
Die ursprüngliche Gewinnsumme ist von 250.000 auf 9.199 Euro geschrumpft.  Fotoquelle: Joyn
Villa der Versuchung
Brenda Brinkmann und Gigi Birofio hatten ihren Spaß in der "Villa der Versuchung".  Fotoquelle: Joyn
Villa der Versuchung
Showdown in der "Villa der Versuchung": Die Ausgeschiedenen entscheiden über die Gewinnerin.  Fotoquelle: Joyn
Villa der Versuchung
Strahlende Gewinnerin Jasmin Herren: "Der Reality-Gott ist auf meiner Seite!"  Fotoquelle: Joyn

Auch das Finale in der "Villa der Versuchung" ist nicht arm an Dramen. "Ich bin nicht hierhergekommen, um Freunde zu finden", sagt Steven Graf Bernadotte von Wisborg aka "Seven". Dennoch schien er in Patricia Blanco eine Vertraute gefunden zu haben – inklusive Kuscheln auf dem Luftmatratzen-Lager.

Der große Showdown zwischen Patricia Blanco und Graf Seven

Doch zum Ende bröckelt die Allianz. Zunehmend gefrustet davon, dass sie bei konkreten Avancen abblitzt, lässt Patricia Seven "Widersprüchlichkeit" spüren: "Erst biedert sie sich an, dann schreit sie rum und gibt mir schlechte Energie – das ist für mich Kindertheater", beklagt sich der "Graf". Ein solches Verhalten toleriere er nicht: "Sie muss sich jetzt selbst reflektieren, hier gibt es ja genug Zeit dafür." – "Gut, wenn Menschen ihr wahres Gesicht zeigen", kommentiert Patricia trotzig und gönnt sich routiniert ihren 500-Euro-Prosecco ("Ich habe gelernt, im Moment zu leben").

Daher dürfte sie der Ausgang des aktuellen "Machtspiels" freuen: Mit Raúl Richter steht Seven im "Exit-Duell". Sara Kulka reibt sich die Hände: "Zwei Männer im Ring – da wäre ich gerne Cheerleaderin." Vor den beiden Männern liegen 5.000 Euro. Wer sie nimmt, ist raus. "Fünf Riesen schmecken mir", so der Pragmatiker Raúl. Mit den Scheinen in der Hand verlässt er die Villa sichtlich erleichtert. Auch Sara ("Ich will für meine Kinder gewinnen") weint ihm keine Träne nach: "Ihm ist Geld wohl wichtiger als die Ehre." Und stellt ein Missverständnis klar: "Auch wenn wir Reality-Stars sind, sind wir nicht so dumm, wie er denkt – nur weil er eine Schauspielausbildung hat."

Derzeit beliebt:
>>Helene Fischer wird erneut Mama – und sagt TV-Show ab
>>Hättest du ihn so erkannt? Das ist die Karriere von Jan Josef Liefers in Bildern
>>Kevin Schäfer polarisiert: Seine schillernde Karriere im Reality-TV
>>"Kroymann": Kritik zur neuen Sketch-Staffel von Maren Kroymann

Von 250.000 Euro bleiben lediglich 9.199 Euro Preisgeld übrig

Zwischen weiterhin fröhlich genossenem Schampus à 500 Euro und ähnlich kostspieliger Knabbereien aus der "Kost-Bar" muss es eine weitere Entscheidung geben. In einer Art nachgespieltem "Mensch-ärgere-dich-nicht" kämpfen die Verbliebenen um den endgültigen Einzug ins Finale. Als Erste erreicht Jasmin Herren ("Der Reality-Gott ist auf meiner Seite") das Ziel, gefolgt von Sara. Als Manni Ludolf verliert, darf das Siegerinnen-Duo die dritte Final-Person benennen. Da ist Seven raus – und der selbsternannte "Hexenzirkel" komplett. Siegesselig liegen sich Jasmin, Sara und Patricia in den Armen: "Spürt ihr die Einheit?"

Hand in Hand ziehen sie als Bollwerk von "starken Frauen" ins Finale. Dort warten nicht nur Verona Pooth, sondern auch (bis auf den kränkelnden Seven) alle Ausgeschiedenen. In ihrer Hand liegt die Wahl der Siegerin. Doch vorher dürfen alle auf ihre Art Show-Bilanz ziehen. Wie war das nochmal mit Ronald Schills regelmäßigen Übernachtungen in der "Master-Suite"? "Eine Sache des Überlebens und überaus angemessen", so das Fazit von "Richter Gnadenlos".

Luxusliebhaber Kevin Schäfer: Vom Filialleiter zum Reality-TV-Phänomen
Vom "Prince Charming" Kandidaten zum Luxusliebhaber in der "Villa der Versuchung" im sonnigen Thailand: Kevin Schäfer blickt auf eine schillernde Karriere in so manch einem Format.
Die Karriere des Reality-Stars
Kevin Schäfer

Georgina Fleur und Bettie Ballhaus zeigen sich noch einmal entsetzt über die mangelnde Disziplin der Teilnehmer, während Brenda Brinkmann keine ihrer teuren Eskapaden bereut: "Ich habe hier gelebt wie ein Pascha." Über die geschrumpfte Gewinnsumme von 9.199 Euro kann sie nur lachen ("Das ist ja nicht mal meine Gage"), ebenso wie Kate Merlan: "Ich habe hier einfach meinen Lifestyle durchgezogen."

Ausgerechnet Jimi Blue Ochsenknecht kritisiert: "Da schüttelt es mich"

Eine Einstellung, über die Jimi Blue Ochsenknecht nur den Kopf schütteln kann. Also Profi-Konsumkritiker zeigt er sich geradezu entsetzt: "So viel Geld in zwei Wochen auszugeben – da schüttelt es mich. Das ist einfach eine andere Art, die Welt zu sehen."

Für die Finalistinnen ist die Gewinnsumme auf jeden Fall "viel Geld". Die von Privatinsolvenz bedrohte Jasmin möchte damit "ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen". Sara braucht das Geld "für ihre Kinder", ebenso Patricia. Deren "Kinder" seien "zwei Pferde und ein Porsche": "Der fährt auch nicht mit Wasser."

Helene Fischer wird erneut Mama – und sagt TV-Show ab
Familienzuwachs bei Helene Fischer: Die Sängerin ist wieder Mama geworden. Doch mit der schönen Nachricht folgt auch eine bittere Absage.
Fans sind entzückt
Helene Fischer steht auf der Bühne und ist gerührt.

And the winner is – Jasmin! "Danke, lieber Gott", zeigt sie überschäumende Freude: "Dafür habe ich gekämpft, gehungert und geweint." Und unterstreicht damit Verona Pooths Schlusswort: "Alles im Leben hat seinen Preis."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Jimi Blue Ochsenknecht findet im Knast angeblich „zur Ruhe“
Skurrile Aussagen
Jimi Blue Ochsenknecht trägt ein helles Shirt und guckt in die Kamera.
Ein Brecher zum Bundesliga Auftakt: FC Bayern München - RB Leipzig
"ran Fußball: Eröffnungsspiel Bundesliga – FC Bayern München – RB Leipzig"
Harry Kane
„Maximum Abturn!“ – Ariel rechnet bei AYTO mit Kevin ab
Reality-Drama
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Emotionales Geständnis: Patricia Blanco über das Verhältnis zu Vater Roberto
Familienkonflikt
Patricia Blanco
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
"Sommerhaus der Stars"
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Der Franz-Beckenbauer-Supercup
"ran Fußball: Franz-Beckenbauer-Supercup – VfB Stuttgart – FC Bayern München"
FC Bayern München - VfB Stuttgart
Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!
Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Beatrice Egli verrät: Das darf ihr Traummann auf keinen Fall haben!
Schlagersängerin im Interview
Davor hat Beatrice Egli schreckliche Angst!
Heiratet Andrea Kiewel im „Fernsehgarten“?
Sensationshochzeit
Andrea Kiewel hält ein Mikrofon und hält ihre Hand mit Ring hoch.
Deshalb kämpft Schwimmstar Franzi van Almsick mit einer Essstörung
Ex-Schwimmstar offenbart
Franziska van Almsick schaut ernst und hat die Arme erhoben.
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.
Sebastian Lege: So lebt der Food-Experte
Wie tickt der "ZDF besseresser"-Star?
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Lutz van der Horst & Fabian Köster landen im Fernsehgarten – mit Rap
Von der heute-show nach Mainz
Fabian Köster und Lutz van der Horst im ZDF Fernsehgarten
5 überraschende Fakten über Sebastian Lege
ZDF-"Besseresser"-Koch
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Mega-Tour von Heino: So viel Geld kassiert der Star!
Gled-Einblick
Sänger Heino mit ausgestreckten Armen.
Geheimdokumente enthüllen: Dritter Weltkrieg wegen Ressourcen?
"Nahrung für alle? – Der geheime Krieg um unsere Ressourcen"
Nahrung für alle?
Digital vernetzt, analog verloren: Die ZDF-Reportage
"37°: Digital abgehängt"
37°: Digital abgehängt
Trennung von Anne Wünsche und Karim El Kammouchi: Deshalb sind die Fans nicht verwundert
Promi-Trennung
Anne Wünsche mit pinken Haaren.
Über 1 Million Euro Schulden: Micaela Schäfer legt Finanzen offen
Nacktmodel hat Schulden
Micaela Schäfer in einem schwarzen Kleid
Fan-Ärger im „ZDF-Fernsehgarten“: Wird er zur Trink-Kultur?
Alkoholexzess in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel (60) moderierte bereits seit 2000 für sieben Jahre lang den ZDF-"Fernsehgarten". Nach einer zweijährigen Pause kehrte sie zurück und führt seitdem durch das Sonntagsprogramm.
Prinz William und Kate ziehen um - Deswegen gibt es Ärger!
Royales Drama
Prinz William mit Hut und Prinzessin Kate mit roter Kopfbedeckung.
Mit diesem Star wünscht sich Beatrice Egli ein Duett
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli steht mit einem Star auf der Bühne
Dieter Bohlen packt aus: Deshalb hat er Angst um sein Vermögen!
"Soll ich mir das gefallen lassen?"
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.
Thomas Anders: So viel Geld hat der "Modern Talking"-Star wirklich
Erfolgsgeschichte
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Lola Weippert schockt mit lebensbedrohlicher Diagnose!
Gesundheitsupdate
Lola Weippert
Stefan Mross meldet sich nach Tod seiner Mutter emotional zurück
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.