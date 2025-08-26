Tränen, Zoff und Schampus: So lief das Finale der „Villa der Versuchung“

Auch das Finale in der "Villa der Versuchung" ist nicht arm an Dramen. "Ich bin nicht hierhergekommen, um Freunde zu finden", sagt Steven Graf Bernadotte von Wisborg aka "Seven". Dennoch schien er in Patricia Blanco eine Vertraute gefunden zu haben – inklusive Kuscheln auf dem Luftmatratzen-Lager.

Der große Showdown zwischen Patricia Blanco und Graf Seven Doch zum Ende bröckelt die Allianz. Zunehmend gefrustet davon, dass sie bei konkreten Avancen abblitzt, lässt Patricia Seven "Widersprüchlichkeit" spüren: "Erst biedert sie sich an, dann schreit sie rum und gibt mir schlechte Energie – das ist für mich Kindertheater", beklagt sich der "Graf". Ein solches Verhalten toleriere er nicht: "Sie muss sich jetzt selbst reflektieren, hier gibt es ja genug Zeit dafür." – "Gut, wenn Menschen ihr wahres Gesicht zeigen", kommentiert Patricia trotzig und gönnt sich routiniert ihren 500-Euro-Prosecco ("Ich habe gelernt, im Moment zu leben").

Daher dürfte sie der Ausgang des aktuellen "Machtspiels" freuen: Mit Raúl Richter steht Seven im "Exit-Duell". Sara Kulka reibt sich die Hände: "Zwei Männer im Ring – da wäre ich gerne Cheerleaderin." Vor den beiden Männern liegen 5.000 Euro. Wer sie nimmt, ist raus. "Fünf Riesen schmecken mir", so der Pragmatiker Raúl. Mit den Scheinen in der Hand verlässt er die Villa sichtlich erleichtert. Auch Sara ("Ich will für meine Kinder gewinnen") weint ihm keine Träne nach: "Ihm ist Geld wohl wichtiger als die Ehre." Und stellt ein Missverständnis klar: "Auch wenn wir Reality-Stars sind, sind wir nicht so dumm, wie er denkt – nur weil er eine Schauspielausbildung hat."

Von 250.000 Euro bleiben lediglich 9.199 Euro Preisgeld übrig Zwischen weiterhin fröhlich genossenem Schampus à 500 Euro und ähnlich kostspieliger Knabbereien aus der "Kost-Bar" muss es eine weitere Entscheidung geben. In einer Art nachgespieltem "Mensch-ärgere-dich-nicht" kämpfen die Verbliebenen um den endgültigen Einzug ins Finale. Als Erste erreicht Jasmin Herren ("Der Reality-Gott ist auf meiner Seite") das Ziel, gefolgt von Sara. Als Manni Ludolf verliert, darf das Siegerinnen-Duo die dritte Final-Person benennen. Da ist Seven raus – und der selbsternannte "Hexenzirkel" komplett. Siegesselig liegen sich Jasmin, Sara und Patricia in den Armen: "Spürt ihr die Einheit?"

Hand in Hand ziehen sie als Bollwerk von "starken Frauen" ins Finale. Dort warten nicht nur Verona Pooth, sondern auch (bis auf den kränkelnden Seven) alle Ausgeschiedenen. In ihrer Hand liegt die Wahl der Siegerin. Doch vorher dürfen alle auf ihre Art Show-Bilanz ziehen. Wie war das nochmal mit Ronald Schills regelmäßigen Übernachtungen in der "Master-Suite"? "Eine Sache des Überlebens und überaus angemessen", so das Fazit von "Richter Gnadenlos".

Georgina Fleur und Bettie Ballhaus zeigen sich noch einmal entsetzt über die mangelnde Disziplin der Teilnehmer, während Brenda Brinkmann keine ihrer teuren Eskapaden bereut: "Ich habe hier gelebt wie ein Pascha." Über die geschrumpfte Gewinnsumme von 9.199 Euro kann sie nur lachen ("Das ist ja nicht mal meine Gage"), ebenso wie Kate Merlan: "Ich habe hier einfach meinen Lifestyle durchgezogen."

Ausgerechnet Jimi Blue Ochsenknecht kritisiert: "Da schüttelt es mich" Eine Einstellung, über die Jimi Blue Ochsenknecht nur den Kopf schütteln kann. Also Profi-Konsumkritiker zeigt er sich geradezu entsetzt: "So viel Geld in zwei Wochen auszugeben – da schüttelt es mich. Das ist einfach eine andere Art, die Welt zu sehen."

Für die Finalistinnen ist die Gewinnsumme auf jeden Fall "viel Geld". Die von Privatinsolvenz bedrohte Jasmin möchte damit "ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen". Sara braucht das Geld "für ihre Kinder", ebenso Patricia. Deren "Kinder" seien "zwei Pferde und ein Porsche": "Der fährt auch nicht mit Wasser."

And the winner is – Jasmin! "Danke, lieber Gott", zeigt sie überschäumende Freude: "Dafür habe ich gekämpft, gehungert und geweint." Und unterstreicht damit Verona Pooths Schlusswort: "Alles im Leben hat seinen Preis."

