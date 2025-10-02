Chaos im Container: Glööckler und Nick mischen Promi Big Brother auf

Pompöser Star-Alarm im "Big Brother"-Haus: Ehe am 4. Oktober der Promi-Ableger der Reality-TV-Show startet, gab SAT.1 noch zwei äußerst bekannte "Insassen" bekannt. Sowohl Modezar Harald Glööckler als auch Trash-TV-Ikone Desirée Nick formulierten klare Ansagen an die Konkurrenz.

365 Quadratmeter, 52 Kameras und 14 Prominente: Das sind die Zahlen der neuen Staffel von "Promi Big Brother" (ab 6. Oktober täglich bei SAT.1). Während der Großteil der Stars bereits unter Isolation vor der Öffentlichkeit im Hotel verharrt, gab der TV-Sender am Donnerstag noch zwei Nachzügler bekannt, die es in sich haben: Harald Glööckler und Desirée Nick. In einer Medienrunde am Donnerstag kündigte Modezar Glööckler vollmundig an: "Ich werde eine ganz große Portion Glamour mit in die Hütte bringen."

Obendrein machte der 60-Jährige klar: "Ich bin ein Einzelkämpfer. Ich habe vor gar nichts Angst." Einzig das Packen für den Aufenthalt im "Big Brother"-Rohbau sei eine Herausforderung gewesen. Die Konkurrenz macht Glööckler jedenfalls keine Sorgen: "Mir ist das völlig gleich, wer reingeht." Zwar sei er es nicht gewohnt, mit so vielen Menschen zusammenzuleben, doch er wolle sich von der Zweckgemeinschaft überraschen lassen. Sofern ihm was gegen den Strich geht, ist die Devise klar: "Ich raste kontrolliert aus."

Desirée Nick tönt vor Einzug bei "Promi Big Brother": "Ich habe sowieso ausgesorgt" Ob Desirée Nick ihre Emotionen ähnlich gut kanalisieren kann, wird sich zeigen. Angewiesen auf die Gewinnsumme ist der laut eigenem Bekunden "bestverdienende Reality-Star aller Zeiten" auf alle Fälle nicht: "Ich habe sowieso ausgesorgt." Dem Ehrgeiz der 69-Jährigen tut das keinen Abbruch, kündigte sie doch mit einer Kampfansage an: "Wenn ich diese Staffel gewinne, dann werde ich die Eier von Jochen Schropp als Ohrringe tragen."

Vor dem "verdammt guten Deal", den sie sich von ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" verspricht, teilte Nick heftig gegen die Konkurrenz aus. "Insta-Akrobaten" würden Reality-TV kaputtmachen, nahm sie kein Blatt vor den Mund. "Diese ganzen schlechten Kopien" seien nur auf Follower aus. Wenn sich andere nach drei Dating-Formaten als "Queen" bezeichnen würden, dann "muss ich ja eine Göttin sein", schloss Desirée Nick.

Neue Staffel von "Promi Big Brother": Diese Stars sind auch mit dabei Neben Harald Glööckler und Desirée Nick ziehen diese Promis in das "Promi Big Brother"-Haus: Ex-"Bachelor" Andrej Mangold, Reality-Star Sarah-Jane Wollny, Schlagersänger Achim Petry und Schauspieler Michael Naseband ("K11"). Dazu kommen die Reality-Stars Christina Dimitriou und Laura Blond, TikTokerin Karina2you, Sänger Marc Terenzi und Schauspielerin Doreen Dietel. Reality-Star Paco Herb, TV-Sternchen Pinar Sevim und Content Creator SatansBratan komplettieren das Feld.

Ab Samstag, 4. Oktober, um 15 Uhr steht bei Joyn der "Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream" bereit. Doch auch Free-TV-Zuschauer kommen nicht zu kurz. Ab Montag, 6. Oktober, läuft die Sendung montags und dienstags in der Primetime um 20.15 Uhr bei SAT.1. Mittwochs bis sonntags erlaubt die Sendung ab 22.30 Uhr Einblicke in das Haus der Stars, die um eine Gewinnsumme von 100.000 Euro kämpfen.