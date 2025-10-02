Neue ARD-Show für Florian Silbereisen: Das steckt dahinter!

Florian Silbereisen (44) moderiert im November eine neue Show. Um ihn selbst soll es dabei allerdings weniger gehen, denn bei dem Format handelt es sich um eine Geburtstagsshow zu Ehren einer seiner Kollegen.

Und zwar Andy Borg (64)! Dieser feiert in wenigen Wochen, am 2. November, seinen 65. Geburtstag – und wird dafür gleich auf mehreren Sendern geehrt. Die Show "Glückwunsch, Andy! Florian Silbereisen feiert Andy Borg" im Bergson Kunstkraftwerk in München, wird vom SWR, MDR Fernsehen sowie vom ORF 2 begleitet und am 8. November in der Primetime um 20.15 Uhr zu sehen sein. Im SWR Fernsehen läuft anschließend auch noch ein Best-of von "Schlager-Spaß mit Andy Borg".

Das hat Andy Borg in 45 Jahren erreicht "Andy erzählt von seinen aufregendsten, lustigsten und berührendsten Momenten und Begegnungen. Über sein Leben, seine Musik und seine Shows. Von Situationen, die nie geplant waren, aber unvergesslich bleiben", so kündigt der Sender das Format an. Neben Silbereisen als Moderator sollen auch andere prominente Gäste in der Show auftreten, darunter Sängerin Monique aus der Schweiz, Ramon Roselly und Borgs langjähriger Freund Semino Rossi.

Gemeinsam blicken Silbereisen und Borg in der rund zweistündigen Geburtstagsshow auf die fast 45 Jahre lange Karriere des österreichischen Schlagersängers zurück, von den Anfängen als Musiker bis hin zu den eigenen TV-Formaten wie "Schlager-Parade der Volksmusik", "Musikantenstadl" und "Schlager-Spaß mit Andy Borg".