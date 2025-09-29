Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen

Dass sich Helene Fischer auf ungewohntes Terrain wagt, ist selten – dass sie damit scheitert, noch seltener. Doch genau das ist jetzt passiert: Mit ihrem neuen Album „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & Feiern“ erlebt die Schlager-Ikone einen der größten Chart-Rückschläge ihrer Karriere.

Neues Projekt nach Babypause Dabei klang zunächst alles nach einem liebevoll geplanten Neustart. Nach ihrer zweiten Babypause hatte die 41-Jährige Mitte September mit einer persönlichen Botschaft auf Instagram ihr „Herzensprojekt“ angekündigt: Zwei Alben mit Kinderliedern. „Tanzen & Feiern“ war der erste Streich und sollte zeigen, dass Fischer auch im Genre Kinderunterhaltung zur Oberliga gehört.

Blitz-Abgang aus den Charts Doch statt Lob und Langzeitpräsenz in den Charts folgte die Ernüchterung. Zwar reichte es gerade noch für Platz 9 beim Chart-Einstieg, doch schon eine Woche später war das Album aus den offiziellen Rankings wieder verschwunden – ein regelrechter Sturzflug für Deutschlands erfolgreichste Popschlager-Künstlerin, die mit ihren Werken sonst regelmäßig die Rankings dominiert.

Zum Vergleich: Ihr erstes Kinderlieder-Album „Die schönsten Kinderlieder“ aus dem Jahr 2024 erreichte damals Platz 2 der Albumcharts und hielt sich insgesamt 16 Wochen in den Top 100. Mit dem aktuellen Werk verzeichnet Fischer dagegen die kürzeste Chartplatzierung ihrer bisherigen Karriere.