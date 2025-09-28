20 Jahre „Sturm der Liebe“: Sie sind das neue Traumpaar am Fürstenhof

Ab dem 29. Oktober läuft die 22. Staffel der Serie "Sturm der Liebe" in der ARD (Montag bis Freitag, 15.10 Uhr) - und sie bringt frischen Wind an den Fürstenhof. Der Sender bestätigte das neue Traumpaar: Es handelt sich um Fanny Schätzl (Johanna Graen) und Kilian Rudloff (Anthony Paul), die in die Fußstapfen von Maxi (Katharina Scheuba) und Henry (Elias Reichert) treten.

Sie sind das neue "Sturm der Liebe"-Traumpaar Fanny ist den Zuschauern vertraut. Die sympathische Gärtnerin mit der wilden Lockenmähne gilt als bodenständig und einfühlsam – nur die große Liebe blieb ihr bisher verwehrt. Das ändert sich jedoch, als sie Kilian begegnet: ein spontaner, lebensfroher Koch und der jüngere Bruder von Yannik (Jo Weil). Zwei Gegensätze, die aufeinandertreffen. Genau das verspricht reichlich Romantik und Drama.

Schauspieler Anthony Paul bringt viel Theatererfahrung mit. Nach seinem Studium am Europäischen Theaterinstitut Berlin war er Ensemblemitglied am Volkstheater Bautzen, wo er unter anderem Rollen in Klassikern wie "Hamlet" und "Anna Karenina" übernahm. Im Fernsehen war er in Episodenrollen bei "SOKO Wismar", "SOKO Köln" und "WaPo Berlin" zu sehen sowie in der Serie "Rote Rosen".

20-jähriges Jubiläum der beliebten Erfolgsserie Zudem gibt es einen Grund zu feiern: "Sturm der Liebe" wird 20 Jahre alt. Am 1. August 2005 fiel die erste Klappe, und schon am 26. September lief die allererste Folge. "Ursprünglich waren nur 100 Folgen geplant. Heute, zwei Jahrzehnte später, ist 'Sturm der Liebe' mit über 4.400 ausgestrahlten Episoden ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft", verrät Produzent Peter Proske-Clayton.

Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE Geschlecht Frau Herr Divers *Pflichtangabe Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind Abonnieren

Auch die Fans sind ihrer Serie treu, wie der Produzent berichtet: "Der anhaltende Erfolg und der Zuspruch unserer Fans motivieren uns, weiterhin packende Geschichten am Puls der Zeit zu erzählen."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!