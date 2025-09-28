Home News TV-News

20 Jahre „Sturm der Liebe“: Sie sind das neue Traumpaar am Fürstenhof

Neue Staffel, neues Liebesglück

28.09.2025, 20.43 Uhr
Die 22. Staffel von "Sturm der Liebe" beginnt am 29. Oktober. Fanny Schätzl und Kilian Rudloff sind das neue Traumpaar, das für frischen Wind am Fürstenhof sorgt.
Fanny Schätzl (Johanna Graen) und Kilian Rudloff (Anthony Paul) sind das Traumpaar der 22. Staffel von "Sturm der Liebe". Doch gegensätzlicher könnten die Gärtnerin und der Koch kaum sein.  Fotoquelle: ARD / Christof Arnold
Seit zwei Jahrzehnten begeistert die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" ihr Publikum. Anlässlich des Jubiläums wurde am Set gefeiert. Unter den Gästen befanden sich Produzent Peter Proske-Clayton (hinten links), Gregory B. Waldis sowie Marcus Ammon (hinten rechts), Geschäftsführer Content bei Bavaria Fiction. In der ersten Reihe freuten sich, von links: Anthony Paul, Johanna Graen, Dirk Galuba, Antje Hagen, Sepp Schauer und Lara Okamoto (Redakteurin BR) gemeinsam über dasJubiläum.  Fotoquelle: ARD / Christof Arnold
Das neue Traumpaar Johanna Graen (links) und Anthony Paul (links) feierte gemeinsam mit den langjährigen Serienstars Antje Hagen, Sepp Schauer (rechts) und Dirk Galuba (dritter von links) sowie Gregory B. Waldis, dem Traummann der ersten Staffel, das Jubiläum von "Sturm der Liebe".  Fotoquelle: ARD / Christof Arnold

Ab dem 29. Oktober läuft die 22. Staffel der Serie "Sturm der Liebe" in der ARD (Montag bis Freitag, 15.10 Uhr) - und sie bringt frischen Wind an den Fürstenhof. Der Sender bestätigte das neue Traumpaar: Es handelt sich um Fanny Schätzl (Johanna Graen) und Kilian Rudloff (Anthony Paul), die in die Fußstapfen von Maxi (Katharina Scheuba) und Henry (Elias Reichert) treten.

Sie sind das neue "Sturm der Liebe"-Traumpaar

Fanny ist den Zuschauern vertraut. Die sympathische Gärtnerin mit der wilden Lockenmähne gilt als bodenständig und einfühlsam – nur die große Liebe blieb ihr bisher verwehrt. Das ändert sich jedoch, als sie Kilian begegnet: ein spontaner, lebensfroher Koch und der jüngere Bruder von Yannik (Jo Weil). Zwei Gegensätze, die aufeinandertreffen. Genau das verspricht reichlich Romantik und Drama.

Schauspieler Anthony Paul bringt viel Theatererfahrung mit. Nach seinem Studium am Europäischen Theaterinstitut Berlin war er Ensemblemitglied am Volkstheater Bautzen, wo er unter anderem Rollen in Klassikern wie "Hamlet" und "Anna Karenina" übernahm. Im Fernsehen war er in Episodenrollen bei "SOKO Wismar", "SOKO Köln" und "WaPo Berlin" zu sehen sowie in der Serie "Rote Rosen".

20-jähriges Jubiläum der beliebten Erfolgsserie

Zudem gibt es einen Grund zu feiern: "Sturm der Liebe" wird 20 Jahre alt. Am 1. August 2005 fiel die erste Klappe, und schon am 26. September lief die allererste Folge. "Ursprünglich waren nur 100 Folgen geplant. Heute, zwei Jahrzehnte später, ist 'Sturm der Liebe' mit über 4.400 ausgestrahlten Episoden ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft", verrät Produzent Peter Proske-Clayton.



Uschi Glas privat: Das ist bekannt über die Grand Dame des Kinos
Uschi Glas, bekannt als das "Schätzchen der Nation", hat mit ihrer unverwechselbaren Karriere von "Winnetou" bis "Fack ju Göhte" die deutsche Filmwelt geprägt. Ein Blick auf das Privatleben der Leinwand-Ikone.
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann

Auch die Fans sind ihrer Serie treu, wie der Produzent berichtet: "Der anhaltende Erfolg und der Zuspruch unserer Fans motivieren uns, weiterhin packende Geschichten am Puls der Zeit zu erzählen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Sturm der Liebe" finden Sie hier

