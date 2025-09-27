Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September

Wer würde nicht gerne einem Olympiasieger auf seinem eigenen Feld zeigen, wo es langgeht? In der RTL-Primetime-Show "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" treten Promis gegen echte Profis an. Das Ziel: schneller, besser und klüger zu sein als die Besten ihres Fachs. Jetzt zeigt RTL die erste von zwei neuen Folgen.

Für das prominente Dream-Team gibt es dabei eine Veränderung: Moderator Jan Köppen stößt neu dazu und ersetzt Elton . Gemeinsam mit Fernsehkoch Tim Mälzer und Entertainer Jens "Knossi" Kossalla bildet er nun das Trio, das in den neuen Folgen gegen hochkarätige Gegner antritt: Menschen, die auf ihrem Gebiet absolute Champions sind.

Jan Köppen vor seinem "Drei gegen Einen"-Debüt: "Ich fühle mich geehrt" Köppen freut sich auf seine neue Rolle: "Ich fühle mich geehrt, mit dem großen Tim Mälzer – König aller Fernsehköche – und dem einzigartigen Knossi – König aller Streamer – in einem Team zu sein. Natürlich ist das in einer sportlichen Sendung mit den beiden Pappnasen nicht unbedingt ein Vorteil, aber ich glaube, wir haben die Kompetenzen gut verteilt und uns stark geschlagen." Der Dschungelcamp-Moderator verrät außerdem: "Ich wurde auf jeden Fall sehr gut im Team aufgenommen, und der Begriff 'Kampfschweine' trifft es am Ende sehr gut."

Pro Ausgabe winkt ein Gewinn von 50.000 Euro. Moderiert wird die Show weiterhin von Laura Wontorra. Die neuen Folgen laufen am Samstag, 27. September, sowie am Samstag, 4. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr auf RTL. Bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung können die Folgen auf RTL+ gestreamt werden.

