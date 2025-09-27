Home News TV-News

Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September

Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September

27.09.2025, 07.30 Uhr
von Paula Oferath
In "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" treten Promis gegen Profis an. Neu im Team: Jan Köppen. Zusammen mit Tim Mälzer und Knossi kämpft er um 50.000 Euro pro Folge.
Neue Folgen von "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" starten auf RTL. Neu im Team: Jan Köppen (Mitte).   Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Moderator Jan Knöppen ist neu in der Show. Er verrät: "Ich fühle mich geehrt, mit dem großen Tim Mälzer - König aller Fernsehköche - und dem einzigartigen Knossi - König aller Streamer - in einem Team zu sein."  Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Streamer Knossi kämpft mit seinem Team um 50.000 Euro pro Folge.   Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Fernsehkoch Tim Mälzer will die, die auf ihrem Gebiet absolute Champions sind, besiegen.   Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny
Das neue Dream-Team der Show bilden nun Streamer Knossi (von links), Moderator Jan und Koch Tim.   Fotoquelle: RTL / Jörn Strojny

Wer würde nicht gerne einem Olympiasieger auf seinem eigenen Feld zeigen, wo es langgeht? In der RTL-Primetime-Show "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" treten Promis gegen echte Profis an. Das Ziel: schneller, besser und klüger zu sein als die Besten ihres Fachs. Jetzt zeigt RTL die erste von zwei neuen Folgen.

Show • 27.09.2025 • 20:15 Uhr

Für das prominente Dream-Team gibt es dabei eine Veränderung: Moderator Jan Köppen stößt neu dazu und ersetzt Elton . Gemeinsam mit Fernsehkoch Tim Mälzer und Entertainer Jens "Knossi" Kossalla bildet er nun das Trio, das in den neuen Folgen gegen hochkarätige Gegner antritt: Menschen, die auf ihrem Gebiet absolute Champions sind.

Jan Köppen vor seinem "Drei gegen Einen"-Debüt: "Ich fühle mich geehrt"

Köppen freut sich auf seine neue Rolle: "Ich fühle mich geehrt, mit dem großen Tim Mälzer – König aller Fernsehköche – und dem einzigartigen Knossi – König aller Streamer – in einem Team zu sein. Natürlich ist das in einer sportlichen Sendung mit den beiden Pappnasen nicht unbedingt ein Vorteil, aber ich glaube, wir haben die Kompetenzen gut verteilt und uns stark geschlagen." Der Dschungelcamp-Moderator verrät außerdem: "Ich wurde auf jeden Fall sehr gut im Team aufgenommen, und der Begriff 'Kampfschweine' trifft es am Ende sehr gut."

Pro Ausgabe winkt ein Gewinn von 50.000 Euro. Moderiert wird die Show weiterhin von Laura Wontorra. Die neuen Folgen laufen am Samstag, 27. September, sowie am Samstag, 4. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr auf RTL. Bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung können die Folgen auf RTL+ gestreamt werden.



Drei gegen Einen – Die Show der Champions – Sa. 27.09. – RTL: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

