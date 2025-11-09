Home News TV-News

"NFL Live – Berlin Game: Atlanta Falcons at Indianapolis Colts": Das NFL-Spiel auf RTL

"NFL Live – Berlin Game: Atlanta Falcons at Indianapolis Colts"

Berlin im NFL-Fieber: Falcons gegen Colts

09.11.2025, 06.45 Uhr
von Kai-Oliver Derks
In Berlin treffen die Atlanta Falcons auf die Indianapolis Colts im einzigen Deutschland-Spiel der NFL. RTL überträgt live aus dem Olympiastadion und sorgt für American Football-Highlights.
NFL bei RTL
Sie begleiten die neue Saison der NFL bei RTL, von links: Kasim Edebali, Jan Stecker, Jana Wosnitza, Florian Ambrosius, Patrick Esume und Björn Werner. In der ersten Spielwoche am Sonntag, 7. September, läuft die NFL bei NITRO, danach geht es wieder regulär jeden Sonntag in die RTL-Primetime.  Fotoquelle: RTL / Anne Werner / Pascal Bünning
NFL Berlin Game
Björn Werner (links) und Patrick Esume führen bei RTL an jedem Sonntag durch ein NFL-Spiel.  Fotoquelle: RTL / Pascal Bünning
NFL Berlin Game
Daniel Jones ist seit dieser Saison der Quarterback der Indianapolis Colts.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Justin Casterline
NFL Berlin Game
Ungewöhnlich: Michael Penix, der Quarterback von der Atlanta Falcons, ist einer von nur sehr wenigen Linkshändern auf dieser Position in der NFL.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Kevin C. Cox
NFL Berlin Game
Sebastian Vollmer ist Experte bei RTL für die National Football League. Er selbst gewann als Aktiver zweimal den Super Bowl.  Fotoquelle: RTL / Ruprecht Stempell

In der Fußball-Bundesliga wäre so etwas für die Fans nicht akzeptabel. Bei der NFL indes, der National Football League, gehören Spiele jenseits der eigenen Landesgrenzen seit genau 20 Jahren dazu. Was damals in Mexiko begann, wurde vor allem in den letzten Jahren intensiv ausgeweitet. Die nationale Liga geht mit gleich mehreren Spielen pro Saison ins Ausland, seit 2022 auch nach Deutschland. Damals fand eine Partie in München statt, es folgten Frankfurt (2023), wieder München (2024) und nun Berlin. Die Begegnung der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons ist schon das sechste von insgesamt sieben internationalen Spielen in diesem Jahr. Am Sonntag, 16. November, findet in Madrid noch die Partie der Washington Commanders gegen die Miami Dolphins statt.

RTL
NFL Live – Berlin Game: Atlanta Falcons at Indianapolis Colts
Sport • 09.11.2025 • 14:30 Uhr

Für RTL, das seit 2023 ausgewählte Spiele der NFL sonntags live überträgt, sind die Games in Deutschland von herausragender Bedeutung. Schon in den vergangenen Jahren stießen die Übertragungen auf vergleichsweise großes Interesse. RTL rührt demnach kräftig die Werbetrommel, zeigte sich doch seit der Übernahme der Rechte von ProSieben, dass es die Sportart hierzulande auch weiterhin eher schwer hat. Anders als weiland noch bei Boxen, Formel Eins und Skispringen – hier gelang es RTL auch dank namhafter, erfolgreicher Lokalmatadoren wie Henry Maske, Michael Schumacher und Sven Hannawald einen echten Hype zu erzeugen. Beim American Football bleibt das Interesse trotz einiger deutschen Spieler das Interesse limitiert.

Die Colts haben vor allem zu Beginn der Saison überrascht

Beim Berlin Game sind für den Sender als Kommentatoren und Experten unter anderem Björn Werner, Patrick Esume und Sebastian Vollmer dabei. Jana Wosnitza ist als Moderatorin im Berliner Olympiastadion. Dort treffen die Atlanta Falcons auf die Indianapolis Colts. Zu den Top-Begegnungen des Jahres zählt diese hier sicher nicht. Und doch: Gerade die Colts haben vor allem zu Beginn der Saison überrascht. Mit Quarterback Daniel Jones wurden reichlich Siege eingefahren, die Offensive sorgte stets für viele Punkte, sodass auch an diesem Sonntag mit einem interessanten Spielverlauf zu rechnen ist. Derweil blieben die Atlanta Falcons mit Quarterback Michael Penix nach den vielen Vorschusslorbeeren hinter den Erwartungen zurück.

Derzeit beliebt:
>>"Tatort: Mike & Nisha": Kritik zum Tatort mit Ulrike Folkerts und Lisa Bitter
>>"ARD History: Nürnberg 45 – Im Angesicht des Bösen"
>>"Der Passfälscher": Kritik zum Film der Erinnerung an die Reichsprogromnacht mit Louis Hofmann
>>Riesen-Baby & mehr: Die verrücktesten Outfits von Florian Silbereisen!

Das Berlin Game ist das erste von insgesamt drei NFL-Spielen, die RTL an diesem Sonntag live überträgt. Weiter geht es um 19 Uhr und um 22.25 Uhr.

Sicher ist derweil, dass es auch in den kommenden Jahren Spiele der NFL in Deutschland geben wird. Mit Berlin steht der Austragungsort für die Jahre 2027 und 2029 fest. Auch 2026 und 2028 macht die Liga Station hierzulande – die Orte werden noch bekanntgegeben.

NFL Live – Berlin Game: Atlanta Falcons at Indianapolis Colts – So. 09.11. – RTL: 14.30 Uhr

Nach Mega Haftbefehl-Erfolg: Doku über Rapper Xatar geplant
Der NDR bringt 2026 eine dreiteilige Dokuserie über Xatar, den überraschend verstorbenen Rapper, der als Giwar Hajabi bekannt war. Die Serie beleuchtet sein Leben und Erbe.
Erfolgsdoku
Xatar

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "NFL live" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Familien-Duell" bis "Der Preis ist heiß": Das wurde aus den Gameshow-Stars der 90er-Jahre
Gameshow-Legenden
Werner Schulze-Erdel
Ausgetauschte RTL-Moderatorin löst mit kryptischer Botschaft Sorgen bei ihren Fans aus
Moderatorenwechsel
Bella Lesnik
Die härtesten Jenke-Experimente jemals: "Meine Mutter hat geweint"
Selbstversuche
Jenke von Wilmsdorff
Tatort enthüllt: Was steckt hinter der mysteriösen Bundesdruckerei?
Krimi in Berlin
Tatort: Erika Mustermann
Gerüchte: Ist dieser Schlagerstar bald im Dschungelcamp zu sehen?
"Ich bin ein Star...holt mich hier raus!"
Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungel.
"Prominent Getrennt" 2026: Diese Ex-Paare sind dabei
Ex-Paare in Südafrika
"Prominent Getrennt"
„Bauer sucht Frau“: Erstes Kuss schon beim Scheunenfest und ein Schock
Herzklopfen auf dem Land
Bauer sucht Frau
RTL+ startet „Die Nibelungen“: Deutsche Antwort auf „Game of Thrones“?
Mittelalterliches Epos
"Die Nibelungen - Kampf der Königreiche"
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
„Bauer sucht Frau“: Inka Bause verrät Dreh-Geheimnis zum Scheunenfest
Hinter den Kulissen
Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
Leon Windscheid erkundet die menschliche Sexualität
"Terra Xplore: Sex – Reine Kopfsache?"
Terra Xplore: Sex - Reine Kopfsache?
Kult-Auswanderer Reimanns zurück im TV: Das erwartet euch!
"Willkommen bei den Reimanns"
Willkommen bei den Reimanns
Florian Silbereisen & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking!
Wer hat am meisten?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Heiner Lauterbach verrät, was uns "glücklich und gesund" hält
Leidenschaft
Heiner Lauterbach im Interview
So sehen die "American Pie"-Stars heute aus
Nostalgie der 90er
Was wurde aus den "American Pie"-Stars?
Das machen die Stars aus dem Netflix-Mystery-Hit "Dark" heute
Erfolgsgeschichten
Dark, Staffel 2
"Muss das sein?" Carolin Kebekus berichtet von unschönem Still-Erlebnis
Druck auf Mütter
Carolin Kebekus
Palm Royale: Das Intrigenspiel um den schönen Schein beginnt von vorne
Sixties-Satire
Palm Royale
Doch noch keine Rente: Gottschalk zurück im ZDF
"Der Quiz-Champion"
Der Quiz-Champion
ProSieben-Erfolg kehrt mit neuer Jury zuück
"The Masked Singer"
"The Masked Singer"
Andy Borg wird 65 - Florian Silbereisen schmeißt die große Sause
"Glückwunsch, Andy"
Andy Borg und Florian Silbereisen
Abenteuer Auswanderung: Das waren die Erfolge und Niederlagen der Deutschen
"Auswandern! – Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten"
Auswandern! - Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten
Comeback von Heiner Lauterbach: Der Ex-Kommissar schlägt wieder zu!
"Hagen Benz – Das Böse in dir"
Hagen Benz - Das Böse in dir
Dieter Könnes rührt mit Ahrtal-Worten: „Hier wurde mit Herz aufgebaut“
Moderator im Interview
Dieter Könnes
"The Last of Us"-Star über Amokläufe: "Das Böse versteckt sich oft in unauffälligen Menschen"
US-Problematik
Gabriel Luna
Marisa Burger über ihr "Rosenheim-Cops"-Aus: "Möchte Miriam Stockl nicht lächerlich machen"
Abschiedsschmerz
Die Rosenheim-Cops
Alte "Bergretter"-Rollen mit neuen Schauspielern besetzt – ZDF nennt den Grund
Neubesetzungen
Die Bergretter
Harald Lesch voller Frust: "Wir schmeißen den ganzen Laden hin"
Bayerns Klimadebatte
Harald Lesch
So hat sich Helene Fischer im Laufe ihrer Karriere verändert
Krasser Wandel
Helene Fischer mit lockigen Haaren.
Del Toros "Frankenstein": Das Meisterwerk auf Netflix
Kino-Hit
"Frankenstein" | Netflix