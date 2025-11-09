"NFL Live – Berlin Game: Atlanta Falcons at Indianapolis Colts": Das NFL-Spiel auf RTL

In der Fußball-Bundesliga wäre so etwas für die Fans nicht akzeptabel. Bei der NFL indes, der National Football League, gehören Spiele jenseits der eigenen Landesgrenzen seit genau 20 Jahren dazu. Was damals in Mexiko begann, wurde vor allem in den letzten Jahren intensiv ausgeweitet. Die nationale Liga geht mit gleich mehreren Spielen pro Saison ins Ausland, seit 2022 auch nach Deutschland. Damals fand eine Partie in München statt, es folgten Frankfurt (2023), wieder München (2024) und nun Berlin. Die Begegnung der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons ist schon das sechste von insgesamt sieben internationalen Spielen in diesem Jahr. Am Sonntag, 16. November, findet in Madrid noch die Partie der Washington Commanders gegen die Miami Dolphins statt.

Für RTL, das seit 2023 ausgewählte Spiele der NFL sonntags live überträgt, sind die Games in Deutschland von herausragender Bedeutung. Schon in den vergangenen Jahren stießen die Übertragungen auf vergleichsweise großes Interesse. RTL rührt demnach kräftig die Werbetrommel, zeigte sich doch seit der Übernahme der Rechte von ProSieben, dass es die Sportart hierzulande auch weiterhin eher schwer hat. Anders als weiland noch bei Boxen, Formel Eins und Skispringen – hier gelang es RTL auch dank namhafter, erfolgreicher Lokalmatadoren wie Henry Maske, Michael Schumacher und Sven Hannawald einen echten Hype zu erzeugen. Beim American Football bleibt das Interesse trotz einiger deutschen Spieler das Interesse limitiert.

Die Colts haben vor allem zu Beginn der Saison überrascht Beim Berlin Game sind für den Sender als Kommentatoren und Experten unter anderem Björn Werner, Patrick Esume und Sebastian Vollmer dabei. Jana Wosnitza ist als Moderatorin im Berliner Olympiastadion. Dort treffen die Atlanta Falcons auf die Indianapolis Colts. Zu den Top-Begegnungen des Jahres zählt diese hier sicher nicht. Und doch: Gerade die Colts haben vor allem zu Beginn der Saison überrascht. Mit Quarterback Daniel Jones wurden reichlich Siege eingefahren, die Offensive sorgte stets für viele Punkte, sodass auch an diesem Sonntag mit einem interessanten Spielverlauf zu rechnen ist. Derweil blieben die Atlanta Falcons mit Quarterback Michael Penix nach den vielen Vorschusslorbeeren hinter den Erwartungen zurück.

Das Berlin Game ist das erste von insgesamt drei NFL-Spielen, die RTL an diesem Sonntag live überträgt. Weiter geht es um 19 Uhr und um 22.25 Uhr.

Sicher ist derweil, dass es auch in den kommenden Jahren Spiele der NFL in Deutschland geben wird. Mit Berlin steht der Austragungsort für die Jahre 2027 und 2029 fest. Auch 2026 und 2028 macht die Liga Station hierzulande – die Orte werden noch bekanntgegeben.

