Home News TV-News

"Der Quiz-Champion": Die Rückkehr von Thomas Gottschalk ins ZDF

"Der Quiz-Champion"

Doch noch keine Rente: Gottschalk zurück im ZDF

08.11.2025, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Thomas Gottschalk tritt in der ZDF-Show "Quiz-Champions" als Experte in einer neuen Rolle auf. Neben Johannes B. Kerner und anderen prominenten Persönlichkeiten wird er das Publikum in einer spannenden Wissensrunde begeistern.
Der Quiz-Champion
Zurück am Lagerfeuer: Thomas Gottschalk ist diesmal zu Gast in einer Samstagabend-Show im ZDF.  Fotoquelle: ZDF/Max Kohr
Der Quiz-Champion
Geballtes Fachwissen sorgt dafür, dass es die Kandidatinnen und Kandidaten nicht leicht haben werden. Von links: Moderator Johannes B. Kerner, Katrin Müller-Hohenstein, Jürgen von der Lippe, Wigald Boning, Barbara Hahlweg und Thomas Gottschalk.  Fotoquelle: ZDF/Max Kohr
Der Quiz-Champion
Katrin Müller-Hohenstein muss man im Bereich "Sport" schlagen, um eine Runde weiterzukommen.  Fotoquelle: ZDF/Max Kohr
Der Quiz-Champion
Der wahrscheinlich härteste Gegner: Wigald Boning ist der Erdkunde-Experte in der Show.  Fotoquelle: ZDF/Max Kohr

Thomas Gottschalk meldet sich in einer großen Samstagabend-Show im ZDF zurück. Es ist die neueste Ausgabe der Reihe "Der Quiz-Champion", die der langjährige "Wetten, dass ..?"-Moderator für seine Rückkehr zum Alt-Arbeitgeber gewählt hat.

ZDF
Der Quiz-Champion
Show • 08.11.2025 • 20:15 Uhr

Indes: Moderator der originellen Fragerunde, in der die klügsten Köpfe 100.000 Euro gewinnen können, ist und bleibt Johannes B. Kerner. Für Gottschalk hat man eine ungewohnte neue Rolle gefunden.

Wer stiehlt Johannes B. Kerner die Show?

Der 75-Jährige gehört beim Wissensmarathon erstmals zum fünfköpfigen Expertenteam. Hier ist er für alle Fragen rund um Film und Fernsehen zuständig. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen in fünf Themenbereichen mehr Fragen richtig beantworten als das jeweilige Fachperosnal, um eine Runde weiterzukommen. Wer alle Duelle gewinnt, darf sich Hoffnung auf den Hauptpreis machen.

Derzeit beliebt:
>>"The Masked Singer": Das ist die neue Jury der Erfolgssendung von ProSieben
>>"Glückwunsch, Andy": Der 65. Geburtstag von Andy Borg - moderiert von Florian Silbereisen
>>Marisa Burger über ihr "Rosenheim-Cops"-Aus: "Möchte Miriam Stockl nicht lächerlich machen"
>>Alte "Bergretter"-Rollen mit neuen Schauspielern besetzt – ZDF nennt den Grund

Neben Gottschalk sind diesmal Jürgen von der Lippe (Fachkraft für Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde) sowie die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (Sport) und Barbara Hahlweg (Zeitgeschehen) dabei.

Der Quiz-Champion – Sa. 08.11. – ZDF: 20.15 Uhr

Zu anstrengend: Martin Rütter beendet Bühnen-Karriere
Martin Rütter, bekannt als der Hundeprofi, wird bald seine letzte Tournee bestreiten. Nach 25 Jahren und unzähligen Shows verabschiedet er sich von der Bühne.
Rütters Abschiedstour
Martin Rütter

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Kerners Köche" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Das waren die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
5000 Euro futsch: Experte deckt Betrug bei „Bares für Rares“ auf
Traurige Wahrheit
Moderator Horst Lichter.
Herzogin Meghan: Zurück ins Rampenlicht
Comeback
Herzogin Meghan
Die Geissens: Prinzessinnen-Casting mit Drama-Garantie
Royale Casting-Show
"Die Geissens: Traumjob Prinzessin"
Riesen-Baby & mehr: Die verrücktesten Outfits von Florian Silbereisen!
Schlager-Kostüme
Florian Silbereisen mit Vampirgebiss
Sebastian Ströbel über Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Traumschiff? Nein danke! Bergdoktor erklärt Absage an Silbereisen
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Ronja Forcher verrät: So turbulent wird die neue „Bergdoktor“-Staffel
19. Staffel
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
„Bergretter“-Star Markus Brandl über Ehe, Zweifel und Familienglück
Serienliebling privat
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
Comeback bei den “Bergrettern”: Dieser Star ist wieder da
Zuschauerliebling
"Die Bergretter" bei einem Fantreffen.
Abenteuer Auswanderung: Das waren die Erfolge und Niederlagen der Deutschen
"Auswandern! – Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten"
Auswandern! - Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten
Comeback von Heiner Lauterbach: Der Ex-Kommissar schlägt wieder zu!
"Hagen Benz – Das Böse in dir"
Hagen Benz - Das Böse in dir
Dieter Könnes rührt mit Ahrtal-Worten: „Hier wurde mit Herz aufgebaut“
Moderator im Interview
Dieter Könnes
"The Last of Us"-Star über Amokläufe: "Das Böse versteckt sich oft in unauffälligen Menschen"
US-Problematik
Gabriel Luna
Ausgetauschte RTL-Moderatorin löst mit kryptischer Botschaft Sorgen bei ihren Fans aus
Moderatorenwechsel
Bella Lesnik
Harald Lesch voller Frust: "Wir schmeißen den ganzen Laden hin"
Bayerns Klimadebatte
Harald Lesch
So hat sich Helene Fischer im Laufe ihrer Karriere verändert
Krasser Wandel
Helene Fischer mit lockigen Haaren.
Del Toros "Frankenstein": Das Meisterwerk auf Netflix
Kino-Hit
"Frankenstein" | Netflix
Heiner Lauterbach im neuen ARD-Krimi: "Talent führt zu nichts, wenn man keine Leidenschaft spürt"
Im Interview
Heiner Lauterbach
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Kein Mann würde dich ablehnen"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Privater Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Das ist ihr Refugium
Beatrice Egli
Die geheimen Seiten von Burt Reynolds
"I Am ... Burt Reynolds"
I Am ... Burt Reynolds
Kling und Mommsen auf Klassenfahrt, aber ohne Küssen!
"Schule am Meer – Küssen verboten"
Schule am Meer - Küssen verboten
Cioma Schönhaus: Ein jüdischer Held im Berlin der 40er
"Der Passfälscher"
"Der Passfälscher"
Weiterer Tiefpunkt: Royals ziehen Konsequenzen bei Andrew
Skandalumwobener Ex-Prinz
Andrew
Kino-Neustarts am 6. November: "Predator: Badlands", "Dann passiert das Leben" und "The Change"
Kino-Highlights
Predator: Badlands
Helene Fischer sagte Nein: Warum sie nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Elle Fanning begeistert erneut - ein Blick auf ihre Karriere
Lange Karriere
Elle Fanning
Die härtesten Jenke-Experimente jemals: "Meine Mutter hat geweint"
Selbstversuche
Jenke von Wilmsdorff
Nach Gelächter auf Social Media: Roland Kaiser geht drastischen Schritt mit "Kaisermania"
Kaisermania-Aus im TV
Roland Kaiser