"Der Quiz-Champion": Die Rückkehr von Thomas Gottschalk ins ZDF

Thomas Gottschalk meldet sich in einer großen Samstagabend-Show im ZDF zurück. Es ist die neueste Ausgabe der Reihe "Der Quiz-Champion", die der langjährige "Wetten, dass ..?"-Moderator für seine Rückkehr zum Alt-Arbeitgeber gewählt hat.

Der Quiz-Champion Show • 08.11.2025 • 20:15 Uhr

Indes: Moderator der originellen Fragerunde, in der die klügsten Köpfe 100.000 Euro gewinnen können, ist und bleibt Johannes B. Kerner. Für Gottschalk hat man eine ungewohnte neue Rolle gefunden.

Wer stiehlt Johannes B. Kerner die Show? Der 75-Jährige gehört beim Wissensmarathon erstmals zum fünfköpfigen Expertenteam. Hier ist er für alle Fragen rund um Film und Fernsehen zuständig. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen in fünf Themenbereichen mehr Fragen richtig beantworten als das jeweilige Fachperosnal, um eine Runde weiterzukommen. Wer alle Duelle gewinnt, darf sich Hoffnung auf den Hauptpreis machen.

Neben Gottschalk sind diesmal Jürgen von der Lippe (Fachkraft für Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde) sowie die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (Sport) und Barbara Hahlweg (Zeitgeschehen) dabei.

Der Quiz-Champion – Sa. 08.11. – ZDF: 20.15 Uhr

