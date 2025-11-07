Home News TV-News

"Schule am Meer – Küssen verboten": Kritik zur ARD-Komödie mit Anja Kling und Oliver Mommsen

"Schule am Meer – Küssen verboten"

Kling und Mommsen auf Klassenfahrt, aber ohne Küssen!

07.11.2025, 06.15 Uhr
von Susanne Bald
Im letzten Teil der ARD-Reihe "Schule am Meer" sorgt die Klassenfahrt von Erik und Katharina für Chaos und Lacher. "Küssen verboten" verspricht humorvolle Unterhaltung und thematisiert gesellschaftsrelevante Themen.
Schule am Meer - Küssen verboten
Katharina (Anja Kling) und Erik (Oliver Mommsen) im selben Zelt? Ob da mehr geht zwischen den beiden? Zumindest Erik hätte nichts dagegen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Küssen verboten
Eriks Kochschülerin Nuri (Acelya Sezer, links) hat zu Hause Probleme und muss sich immer wieder um ihre kleine Schwester Elif (Helene Salame) kümmern, weil ihre alkoholkranke Mutter nicht dazu in der Lage ist.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Küssen verboten
Schuldirektorin Katharina (Anja Kling) hängt sich an Eriks (Oliver Mommsen) Klassenfahrt dran, muss ihm aber versprechen, ihm das Sagen zu überlassen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Küssen verboten
Noch ist die Schülergruppe gut drauf, doch das wird nicht lange so bleiben.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Küssen verboten
Katharina (Anja Kling) und Erik (Oliver Mommsen, Mitte) bekommen Ärger mit Bauer Friedrichs (Tim Grobe), weil sie mit ihren Schülern wild campen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander

Nach "Unter einem Dach" und "Elternfreuden" heißt es im letzten von drei neuen Filmen der ARD-Reihe "Schule am Meer" am Freitagabend nun "Küssen verboten". Wurde es im letzten Film ziemlich ernst und emotional, kommt der neueste Teil wieder weitaus leichter daher. Jedoch nicht ohne auch diesmal am Beispiel einer Schülerin ein gesellschaftsrelevantes Problem zu thematisieren.

ARD
"Schule am Meer – Küssen verboten"
Filmreihe • 07.11.2025 • 20:15 Uhr

Damit seine Kochazubis mal aus der Berufsschule und der Stadt herauskommen und nicht nur an ihren Handys hängen, organisiert Ex-Kochinfluencer und Gastdozent Erik (Oliver Mommsen) einen mehrtägigen Fahrrad-Trip in die Natur. Was dabei neben Zelten allerdings nicht fehlen darf, ist die Küchenausrüstung, denn Erik möchte, dass seine Schützlinge, die bald ihren Abschluss machen, auf ihrem Ausflug Bewerbungsvideos erstellen.

Dass sich seine pedantische Chefin und, auch wenn sie es abstreitet, Jugendfreundin Katharina (Anja Kling) der Klassenfahrt anschließen möchte, findet Erik wenig erfreulich, schließlich muss bei ihr immer alles geplant, geordnet und gesittet vonstattengehen. Das genaue Gegenteil von dem also, was er vorhat. Zwar verspricht Katharina, sich unterzuordnen und ihm die Führung zu überlassen, nur: Ob sie das durchhält?

Denn natürlich läuft auf dem Trip schnell so einiges aus dem Ruder. Die Gruppe verfährt sich, eine Schülerin verschwindet plötzlich, und dann muss sich Katharina auch noch ein Zelt mit Erik teilen. Ob sich der Filmtitel "Küssen verboten" auf die jungen Azubis bezieht oder vielleicht doch auf deren Lehrer und die verheiratete Schuldirektorin, wird nicht verraten.

Grimmepreisträger Miguel Alexandre führte anders als bei den beiden Vorgängern im fünften Film der Reihe nicht nur Regie und Kamera, sondern schrieb gemeinsam mit Lisa Hofer auch das Drehbuch. Ob und wann es weitergeht mit der "Schule am Meer" steht noch nicht fest.

"Schule am Meer – Küssen verboten" – Fr. 07.11. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


