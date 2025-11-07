"Schule am Meer – Küssen verboten": Kritik zur ARD-Komödie mit Anja Kling und Oliver Mommsen

Nach "Unter einem Dach" und "Elternfreuden" heißt es im letzten von drei neuen Filmen der ARD-Reihe "Schule am Meer" am Freitagabend nun "Küssen verboten". Wurde es im letzten Film ziemlich ernst und emotional, kommt der neueste Teil wieder weitaus leichter daher. Jedoch nicht ohne auch diesmal am Beispiel einer Schülerin ein gesellschaftsrelevantes Problem zu thematisieren.

"Schule am Meer – Küssen verboten" Filmreihe • 07.11.2025 • 20:15 Uhr

Damit seine Kochazubis mal aus der Berufsschule und der Stadt herauskommen und nicht nur an ihren Handys hängen, organisiert Ex-Kochinfluencer und Gastdozent Erik (Oliver Mommsen) einen mehrtägigen Fahrrad-Trip in die Natur. Was dabei neben Zelten allerdings nicht fehlen darf, ist die Küchenausrüstung, denn Erik möchte, dass seine Schützlinge, die bald ihren Abschluss machen, auf ihrem Ausflug Bewerbungsvideos erstellen.

Dass sich seine pedantische Chefin und, auch wenn sie es abstreitet, Jugendfreundin Katharina (Anja Kling) der Klassenfahrt anschließen möchte, findet Erik wenig erfreulich, schließlich muss bei ihr immer alles geplant, geordnet und gesittet vonstattengehen. Das genaue Gegenteil von dem also, was er vorhat. Zwar verspricht Katharina, sich unterzuordnen und ihm die Führung zu überlassen, nur: Ob sie das durchhält?

Denn natürlich läuft auf dem Trip schnell so einiges aus dem Ruder. Die Gruppe verfährt sich, eine Schülerin verschwindet plötzlich, und dann muss sich Katharina auch noch ein Zelt mit Erik teilen. Ob sich der Filmtitel "Küssen verboten" auf die jungen Azubis bezieht oder vielleicht doch auf deren Lehrer und die verheiratete Schuldirektorin, wird nicht verraten.

Grimmepreisträger Miguel Alexandre führte anders als bei den beiden Vorgängern im fünften Film der Reihe nicht nur Regie und Kamera, sondern schrieb gemeinsam mit Lisa Hofer auch das Drehbuch. Ob und wann es weitergeht mit der "Schule am Meer" steht noch nicht fest.

"Schule am Meer – Küssen verboten" – Fr. 07.11. – ARD: 20.15 Uhr

