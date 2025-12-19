Home News TV-News

"Der kleine Lord": Alle Infos zum Weihnachts-Klassiker in der ARD

Alle Jahre wieder

"Der kleine Lord": Alle Infos zum Weihnachts-Klassiker in der ARD

19.12.2025, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
Auch in diesem Jahr zeigt die ARD den Weihnachtsklassiker "Der kleine Lord" zur besten Sendezeit am Freitag vor dem Fest.
Der kleine Lord
Der kleine Cedric Errol (Ricky Schroder, links) reist auf Wunsch seines Großvaters Earl of Dorincourt (Alec Guinness) nach England. Auf dem Schloss Dorincourt soll der Junge eine standesgemäße Erziehung genießen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film
Der kleine Lord
Seit 1992 gehört die Ausstrahlung des "kleinen Lords" fest zum Weihnachtsprogramm.   Fotoquelle: ARD Degeto Film
Der kleine Lord
Enkel Cedric (Ricky Schroder) und sein Großvater (Alec Guinness) verstehen sich immer besser.  Fotoquelle: ARD Degeto Film
Der kleine Lord
Kann der kleine Lord (Ricky Schroder, links) dafür sorgen, dass sich die Anspannung zwischen seiner Mutter (Connie Booth) und seinem Großvater (Alec Guinness) legt?  Fotoquelle: ARD Degeto Film
Der kleine Lord
Eigentlich lebt Cedric Errol (Ricky Schroder) gemeinsam mit seiner verwitweten Mutter (Connie Booth), in bescheidenen Verhältnissen in New York City.   Fotoquelle: ARD Degeto Film
Der kleine Lord
"Der kleine Lord" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Frances Hodgson Burnett aus dem Jahr 1886. Gespielt wird der kleine Junge von Ricky Schroder.   Fotoquelle: ARD Degeto Film
Der kleine Lord
Der kleine Lord (Ricky Schroder) weiß nicht, dass die Beziehung zwischen seinem Großvater und seiner Mutter (Connie Booth) angespannt ist.   Fotoquelle: ARD Degeto Film

Kein Jahr vergeht, in dem nicht "Der kleine Lord" (1980) auf den deutschen Fernsehbildschirmen auftaucht. Das Erste zeigt am Freitag vor Weihnachten den beliebten und herzerwärmenden Weihnachtsklassiker traditionell zur besten Sendezeit. Regisseur Jack Gold entführt die Zuschauer in das Jahr 1892. Cedric Errol (Ricky Schroder), ein kleiner Junge, der mit seinen blonden Haaren und seinem frechen Lächeln wohl kaum entzückender sein könnte, erfährt, dass er der zukünftige Erbe des Earl of Dorincourt (Alec Guinness), seines grimmigen englischen Großvaters, werden soll. Eigentlich lebt der aufgeweckte und fröhliche Achtjährige mit seiner verwitweten Mutter (Connie Booth), in bescheidenen Verhältnissen in New York City. Doch als plötzlich Mr. Havisham (Eric Porter), ein Abgesandter des Earl of Dorincourt, in New York auftaucht und Cedric von seinem Erbe erzählt, ahnt noch niemand, welche Folgen diese Nachricht haben wird.

ARD
Der kleine Lord
Weihnachtsfilm • 19.12.2025 • 20:15 Uhr

Auf Wunsch seines Großvaters reist der kleine Lord nach England, um auf Schloss Dorincourt eine standesgemäße Erziehung zu genießen. Was der Junge nicht weiß: Zwischen seiner geliebten Mutter und dem stolzen Earl herrscht ein angespanntes Verhältnis. Während Cedric mit seiner offenen, warmherzigen Art das Herz des alten Mannes nach und nach erobert, lebt seine Mutter in der Nachbarschaft – fern vom Schloss, aber immer in Cedrics Gedanken. Ohne es zu wissen, steht der Junge zwischen den Interessen zweier Menschen, die er über alles liebt. Als sich Großvater und Enkel endlich näherkommen, droht ein unerwartetes Ereignis das zarte Glück zu zerstören. Eine Frau taucht auf und behauptet, ihr Sohn sei der eigentliche Erbe des Titels.

4,6 Millionen Zuschauer im vergangenen Jahr

"Der kleine Lord" lohnt sich als klassischer Weihnachtsfilm immer, finden doch die Guten am Ende ihr Glück und die Liebe überwindet alle Gräben. Der Film, im englischsprachigen Raum unter dem Titel "Little Lord Fauntleroy" bekannt, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Frances Hodgson Burnett aus dem Jahr 1886.

Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller
Ricky Schroder war einst Kinderstar – später geriet er mit umstrittenen Aussagen in den Fokus der Öffentlichkeit.
Kult-Film in der Weihnachtszeit
Ceddie Errol (Ricky Schroder)

Seit 1992 gehört die TV-Ausstrahlung – meist am Freitag vor Weihnachten – fest zum Weihnachtsprogramm der ARD. Gedreht wurde der britische Fernsehfilm in den Shepperton Studios sowie auf und um Belvoir Castle in der Grafschaft Leicestershire. Im vergangenen Jahr schalteten 4,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Der kleine Lord – Fr. 19.12. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

