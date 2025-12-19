"Der kleine Lord": Alle Infos zum Weihnachts-Klassiker in der ARD

Kein Jahr vergeht, in dem nicht "Der kleine Lord" (1980) auf den deutschen Fernsehbildschirmen auftaucht. Das Erste zeigt am Freitag vor Weihnachten den beliebten und herzerwärmenden Weihnachtsklassiker traditionell zur besten Sendezeit. Regisseur Jack Gold entführt die Zuschauer in das Jahr 1892. Cedric Errol (Ricky Schroder), ein kleiner Junge, der mit seinen blonden Haaren und seinem frechen Lächeln wohl kaum entzückender sein könnte, erfährt, dass er der zukünftige Erbe des Earl of Dorincourt (Alec Guinness), seines grimmigen englischen Großvaters, werden soll. Eigentlich lebt der aufgeweckte und fröhliche Achtjährige mit seiner verwitweten Mutter (Connie Booth), in bescheidenen Verhältnissen in New York City. Doch als plötzlich Mr. Havisham (Eric Porter), ein Abgesandter des Earl of Dorincourt, in New York auftaucht und Cedric von seinem Erbe erzählt, ahnt noch niemand, welche Folgen diese Nachricht haben wird.

Der kleine Lord Weihnachtsfilm • 19.12.2025 • 20:15 Uhr

Auf Wunsch seines Großvaters reist der kleine Lord nach England, um auf Schloss Dorincourt eine standesgemäße Erziehung zu genießen. Was der Junge nicht weiß: Zwischen seiner geliebten Mutter und dem stolzen Earl herrscht ein angespanntes Verhältnis. Während Cedric mit seiner offenen, warmherzigen Art das Herz des alten Mannes nach und nach erobert, lebt seine Mutter in der Nachbarschaft – fern vom Schloss, aber immer in Cedrics Gedanken. Ohne es zu wissen, steht der Junge zwischen den Interessen zweier Menschen, die er über alles liebt. Als sich Großvater und Enkel endlich näherkommen, droht ein unerwartetes Ereignis das zarte Glück zu zerstören. Eine Frau taucht auf und behauptet, ihr Sohn sei der eigentliche Erbe des Titels.

4,6 Millionen Zuschauer im vergangenen Jahr "Der kleine Lord" lohnt sich als klassischer Weihnachtsfilm immer, finden doch die Guten am Ende ihr Glück und die Liebe überwindet alle Gräben. Der Film, im englischsprachigen Raum unter dem Titel "Little Lord Fauntleroy" bekannt, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Frances Hodgson Burnett aus dem Jahr 1886.

Seit 1992 gehört die TV-Ausstrahlung – meist am Freitag vor Weihnachten – fest zum Weihnachtsprogramm der ARD. Gedreht wurde der britische Fernsehfilm in den Shepperton Studios sowie auf und um Belvoir Castle in der Grafschaft Leicestershire. Im vergangenen Jahr schalteten 4,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Der kleine Lord – Fr. 19.12. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!