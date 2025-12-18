Nach Mordvorwurf gegen den eigenen Sohn: Kinder von Rob Reiner sprechen

Ende vergangener Woche waren der bekannte Hollywood-Regisseur Rob Reiner ("Harry und Sally") und seine Frau Michele leblos mit mehreren Stichwunden in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Mutmaßlich hat ihr jüngster Sohn Nick die beiden ermordet. Erstmals seit den tragischen Ereignissen haben sich nun zwei der gemeinsamen Kinder der Reiners zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Statement teilen Romy (28) und Jake (34) ihren Schmerz über den "schrecklichen Verlust".

"Worte können nicht einmal annähernd den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir jeden Moment des Tages erleben", schreiben Romy und Jake laut "Bild". "Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern; sie waren unsere besten Freunde." Sie seien dankbar, "für die Welle der Anteilnahme, Güte und Unterstützung", die sie von Familie, Freunden und von "Menschen aus allen Gesellschaftsschichten" erhielten.

Anklage wegen zweifachen Mordes: Nick Reiner droht die Todesstrafe Rob und Michele Reiner waren am Sonntag tot in ihrem Anwesen in Brentwood, einem Stadtteil westlich von Los Angeles, aufgefunden worden. Es heißt, Romy habe die Leichen ihrer Eltern entdeckt. Beide wiesen mehrere Schnitt- und Stichwunden auf.

Für den gewaltsamen Tod soll den Ermittlern zufolge Robs und Micheles Sohn Nick verantwortlich sein. Der 32-Jährige war wenige Stunden nach Entdeckung der Leichen in Los Angeles verhaftet worden. Berichten zufolge sitzt er derzeit im Parker Center Jail in Downtown Los Angeles in Untersuchungshaft. Er ist wegen zweifachen Mordes angeklagt worden. Im Falle einer Verurteilung könnte ihm die Todesstrafe drohen.

