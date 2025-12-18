Home News Star-News

Nach Mordvorwurf gegen den eigenen Sohn: Kinder von Rob Reiner sprechen

Regisseur und Ehefrau getötet

Nach Mordvorwurf gegen den eigenen Sohn: Kinder von Rob Reiner sprechen

18.12.2025, 15.06 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Der gewaltsame Tod des Hollywood-Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele erschüttert die Filmwelt. Ihre Kinder äußerten sich nun erstmals zu dem schrecklichen Verlust und dem unvorstellbaren Schmerz, den sie erleben. Sohn Nick Reiner wurde wegen zweifachen Mordes angeklagt.
Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner und Michele Reiner
Erstmals nach dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern Rob (Zweiter von rechts) und Michele Reiner (rechts) haben sich Jake und Romy zu Wort gemeldet.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Neilson Barnard

Ende vergangener Woche waren der bekannte Hollywood-Regisseur Rob Reiner ("Harry und Sally") und seine Frau Michele leblos mit mehreren Stichwunden in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Mutmaßlich hat ihr jüngster Sohn Nick die beiden ermordet. Erstmals seit den tragischen Ereignissen haben sich nun zwei der gemeinsamen Kinder der Reiners zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Statement teilen Romy (28) und Jake (34) ihren Schmerz über den "schrecklichen Verlust".

"Worte können nicht einmal annähernd den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir jeden Moment des Tages erleben", schreiben Romy und Jake laut "Bild". "Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern; sie waren unsere besten Freunde." Sie seien dankbar, "für die Welle der Anteilnahme, Güte und Unterstützung", die sie von Familie, Freunden und von "Menschen aus allen Gesellschaftsschichten" erhielten.

Anklage wegen zweifachen Mordes: Nick Reiner droht die Todesstrafe

Rob und Michele Reiner waren am Sonntag tot in ihrem Anwesen in Brentwood, einem Stadtteil westlich von Los Angeles, aufgefunden worden. Es heißt, Romy habe die Leichen ihrer Eltern entdeckt. Beide wiesen mehrere Schnitt- und Stichwunden auf.

Derzeit beliebt:
>>Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
>>Skandalregisseur und warmerziger Erzähler: Zum Tod von Rosa von Praunheim
>>Rob Reiner und Ehefrau Michele Singer tot: Anklage gegen Sohn eingereicht
>>Rob Reiner: Tod eines großen Geschichten-Erzählers

Bully Herbig, Hans Sigl & Co.: Das machen die Stars an Weihnachten
Gibt es so etwas wie die eine Weihnachtstradition überhaupt? Oder hat nicht jede Familie ihre eigene? Manche Bräuche sind gleich, aber viele unterscheiden sich. Hier liest du, wie fünf deutschen Stars aus Film und Fernsehen Weihnachten verbringen.
Weihnachtstraditionen
Hans Sigl lächelt.



Für den gewaltsamen Tod soll den Ermittlern zufolge Robs und Micheles Sohn Nick verantwortlich sein. Der 32-Jährige war wenige Stunden nach Entdeckung der Leichen in Los Angeles verhaftet worden. Berichten zufolge sitzt er derzeit im Parker Center Jail in Downtown Los Angeles in Untersuchungshaft. Er ist wegen zweifachen Mordes angeklagt worden. Im Falle einer Verurteilung könnte ihm die Todesstrafe drohen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Heimlicher Partner? Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
Sie verrät's
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Armin Mueller-Stahl wird 95: Ein Leben voller Kunst und Kultur
Mueller-Stahl: 95 Jahre
Armin Mueller-Stahl
Heute mutiert Mila Kunis im Free-TV zur "bösen Mutter" – doch was machen sie und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
Karrieren nach der Sitcom
Was machen die Stars der "Wilden Siebziger" heute?
„Misery“ auf ARTE: Handlung, Besetzung & Kathy Bates’ Oscarrolle
Preisgekrönte Rolle der Psychopathin
Misery (1990)
Ana de Armas in „Eden“: Interview über Karriere, Zweifel & Echtheit
Ihr Weg zu mehr Gelassenheit
Ana de Armas
Stars trauern um wohl ermordeten "Harry und Sally"-Star: "Kann die Wahrheit nicht ertragen"
Tragischer Verlust
Rob Reiner
"Tatort: Der Elektriker": Wie gut war der ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer?
Was sich lohnt
Tatort: Der Elektriker
Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
„Dahlmanns letzte Bescherung“
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel
Joko Winterscheidt privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Unternehmer & Familienvater
Joko Winterscheidt
Ein Star, der Rätsel aufgibt
"Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung"
Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung
Weihnachten im TV: Das sind die Highlights zur Prime-Time an Heiligabend
TV-Programm
Eine Szene aus Kevin – Allein zu Haus
Neues Kapitel mit 67 Jahren: Birgit Schrowange wagt Veränderung
Sie blättert ihr Leben um
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
Bully Herbig, Hans Sigl & Co.: Das machen die Stars an Weihnachten
Weihnachtstraditionen
Hans Sigl lächelt.
Lawine, Bruderzwist, Teenager-Tragödie: So dramatisch ist das Staffelfinale von "Die Bergretter"
Spannung in den Bergen
"Die Bergretter"
Was wurde aus "Das Wunder von Manhattan"-Darstellerin Mara Wilson?
Der Weg von Mara Wilson
Mara Wilson
"Der Club der singenden Metzger": Alle Infos zur Romanverfilmung in der ARD
Der Club der singenden Metzger
Der Club der singenden Metzger
Kaum wiederzuerkennen: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus
Wilde Frisuren & ohne Bart
Sebastian Ströbel lächelt.
Dieses Gala-Selfie von Simone & Sophia Thomalla spaltet das Netz
Spendengala
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
"Weihnachtstöchter": Alle Infos zum Weihnachtsfilm
Familiengeister
Weihnachtstöchter
"Die Jahreszeiten": Kritik zum französischen Drama bei ARTE
Vierteiler
Die Jahreszeiten
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz": Kritik zum Film mit Katharina Schlothauer
Krimi
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz"
"Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick": Humor ist, wenn man trotzdem lacht
Rückschau
Dieter Nuhr
"Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit": Dokumentation zeigt Klimawandel am Berg
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Sophia Thomalla und Alexander Zverev - wieder glücklich wie nie?
Krisen-Aus?
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Simone Thomalla verrät: „Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben.“
Familie-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Leben ohne Strom? Julia erlebt während der Hofwoche bei Michael einen Schock
"Bauer sucht Frau"
Bauer Michael aus der 21. Staffel "Bauer sucht Frau".
„Tatort“ Münster: So geht's mit dem Kult-Duo Thiel und Boerne weiter
Beliebter Krimi
Die Schauspieler Jan Josef Liefers (l, Prof. Karl-Friedrich Boerne) und Axel Prahl (als Kommissar Thiel)
ARD-Serie "Mozart/Mozart" fällt bei Zuschauern durch: "Was für eine Zumutung!"
Moderne Mozart-Erzählung
"Mozart/Mozart"
Ab nach Italien: Neue Staffel "Emily in Paris"
Italienische Abenteuer
Emily in Paris
Deutsches Drama auf Oscar-Kurs: Wird "In die Sonne schauen" gewinnen?
Oscar-Hoffnung
In die Sonne schauen