Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show

2020 verliebten sich Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc. Bereits 2021 zerbrach die Liebe wieder – kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Snow Elanie Koc. Nachdem lange Zeit Funkstille zwischen den beiden TV-Stars geherrscht haben soll, scheint sich das Ex-Paar inzwischen wieder gut zu verstehen – so gut, dass nun sogar ein gemeinsames Reality-Projekt ansteht.

Wie "Bild" am Donnerstag berichtete, bekommen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc eine eigene Doku-Show bei Sky. Noch 2025 soll das Format dort zu sehen sein. Auf die Frage, was das Publikum erwarte, erklärte Ochsenknecht gegenüber "Bild": "Einfach gesagt: unser Leben. Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern." Zudem wollen der 33-Jährige und die Mutter seines Kindes zeigen, "was beruflich bei uns passiert". Ebenfalls Thema der neuen Show: "Yeliz will sich ein Haus kaufen, auch das wird zu sehen sein."

Yeliz Koc: "Das ist Jimis allerletzte Chance" Auch die ehemalige "Big Brother"-Gewinnerin äußerte sich zum gemeinsamen Dreh mit ihrem Ex-Partner. "Mit unserem neuen Format haben wir den Beweis auf Video, dass man verzeihen kann und dass sich Jimi wirklich Mühe gibt und versucht, vieles wiedergutzumachen." Die Influencerin erwarte so einiges von dem 33-Jährigen: "Das ist Jimis allerletzte Chance und ich wünsche mir wirklich, dass er sie nutzt."

Bereits seit 2022 sind Jimi Blue Ochsenknecht und mehrere seiner Familienmitglieder regelmäßig in ihrer eigenen Doku-Serie "Diese Ochsenknechts" bei Sky zu sehen. In der aktuellen Staffel will der Schauspieler unter anderem offen über seinen Gefängnisaufenthalt im vergangenen Juli sprechen: Weil er eine Hotelrechung über Jahre nicht gezahlt hatte, musste der Reality-Star, der derzeit in der RTL-Show "Are You The One – Reality Stars in Love" zu sehen ist, ein paar Tage in U-Haft verbringen.