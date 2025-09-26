Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"

Eine große Leidenschaft von Vincent Gross (29) ist ohne Zweifel die Musik. Mit Schlager-Legende Olaf der Flipper landete er zuletzt mit dem Song "Drinking wine feeling fine" einen großen Erfolg. Im Oktober bringt der Schlagerstar bereits sein fünftes Album ("Prost") heraus. Einem seiner Hobbys hat der 29-Jährige dagegen seit einigen Jahren abgeschworen, wie er nun im ZDF-Magazin "Volle Kanne" erzählte.

Im Gespräch mit Moderator Florian Weiss erklärte Gross, wieso er seit Jahren so gut wie kein Fahrrad mehr fährt. Der Sänger hatte vor einigen Jahren einen schweren Unfall. "Ich hab vor drei, vier Jahren mal ein E-Bike gemietet von der Stadt", berichtet Gross. Damit sei er ganz normal durch die Stadt gefahren, im gewohnten Tempo von etwa 30 Kilometern pro Stunde. Doch plötzlich habe das vordere Rad blockiert. Von Tempo 30 stoppte das Fahrrad innerhalb weniger Sekunden auf null – und Gross riss es über das Lenkrad. "Ich weiß nicht mehr wie ich gelandet bin", gesteht er dem sichtlich erschrockenen Moderator.

Vincent Gross berichtet von schwerem Fahrrad-Unfall Glücklicherweise trug Gross einen Helm. Er betont: "Der hat mir das Leben gerettet. Sonst wär ich wahrscheinlich sicher querschnittsgelähmt." An den Unfall erinnern kann er sich nicht mehr richtig. Er habe sich als nächstes auf dem Bürgersteig wiedergefunden, von wo aus er die Unfallstelle sehen konnte – mit seinem Blut. Er sei daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden.

Wie Gross erklärt, habe eine Schraube den Unfall ausgelöst. Diese habe sich vom Schutzblech gelöst, sei dann in den Vorderreifen gefallen und habe diesen blockiert. "Ich glaube, ich bin auf dem Gesicht gelandet", vermutet Gross. "Das war wirklich nicht cool und seitdem bin ich vorsichtig, wenn ich Fahrrad fahre." Seine eindringliche Warnung an die Zuschauerinnen und Zuschauer: "Deswegen: Immer Helm aufsetzen! Das ist wertvoll!"