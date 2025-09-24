Sebastian Lege privat: 5 skurrile Fakten über den „Besseresser“-Star

Sebastian Lege hat sich als Food-Experte im Fernsehen einen Namen gemacht und ist sehr erfolgreich. Regelmäßig nimmt der 45-Jährige die Produkte der Lebensindustrie kritisch unter die Lupe. Vor allem mit seinem Format "Besseresser" im ZDF erlangte der TV-Koch Bekanntheit. Doch wie kann es sein, dass der Lebensmitteltechniker stark verarbeitete Nahrung beruflich herstellt, diese jedoch privat meidet? Und warum trägt er eigentlich eine Uhr, unter seiner Uhr? Hier gibt es die skurrilen Fakten über Sebastian Lege.

1. Allesesser oder komplizierte Essgewohnheiten? Als Kind hasste Sebastian Lege die Erbsensuppe seiner Mutter. Heutzutage ist der 45-Jährige ein großer Fan ihrer Kochkunst. Der gebürtige Bremer bezeichnet sich inzwischen als "Allesesser". "Ich bin immer auf der Suche nach einem neuen Geschmack", verrät der TV-Koch im ZDF-"Besseresser-Talk". Kein Platz also für Zimperlichkeit.

2. Sebastian Lege trägt eine Uhr unter der Uhr Sebastian Lege trägt ein Tattoo auf dem linken Handgelenk. Es ist eine Uhr, die auf fünf vor 12 steht. Lege besuchte eine Tattoo-Konvention, auf der auch Star-Tätowierer Daniel Krause war. Bei der Gelegenheit kam es zu dem Bild auf seiner Haut. Oft trägt er über der gemalten Uhr auf seiner Haut, eine echte Armbanduhr.

3. Auf dieses Lebensmittel kann der TV-Koch nicht verzichten Im Hause Lege dürfen Eiswürfel für kühle Drinks niemals fehlen.

4. Sebastian Lege und Junk-Food? Wer dachte, der Food-Experte würde mit einem ausgeklügelten Einkaufsplan den Supermarkt besuchen, der liegt falsch. Wenn Sebastian Lege privat einkaufen geht, dann "ohne Plan". Dabei lässt sich der 45-Jährige gerne treiben. Im Einkaufswagen landet dann, "worauf er grade Bock hat". Obwohl er weitestgehend auf verarbeitetes Essen verzichten möchte, beschreibt er sich als großer Freund von Junk-Food.

5. Das macht Sebastian Lege abseits seiner TV-Auftritte Seine Freundin Joey plauderte im ZDF-Talk, dass ihr Liebster auch schon mal ihre Lebensmittel aus dem Einkaufswagen aussortiert hat, weil es Fertigprodukte waren. Solche verarbeiteten Lebensmittel will der Food-Experte nicht zu Hause haben. Lege kauft am liebsten regionale Bio-Produkte.

Doch wie passt das zusammen, wenn er selbst für die Unternehmen als Lebensmitteltechniker arbeitet, die er privat boykottiert? "Ich bin ein Teil des kapitalistischen Systems", antwortet Lege und erklärt, dass er einfach den Markt bediene. Doch er würde sich seine Arbeit schon genau aussuchen. "Die Produkte, die ich heute entwickle, haben alle einen ethischen, nachhaltigen Aspekt".