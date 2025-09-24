Home News TV-News

ZDF: „XY history“ über Frauenmorde auf Fehmarn und Münchner Bankraub

"XY history"

Wer war der „Blaubart von Fehmarn“ – und warum mordete er?

24.09.2025, 07.00 Uhr
von Elisa Eberle
In den neuen XY history Folgen beleuchtet Sven Voss spektakuläre Kriminalfälle der 1970er: ein grausamer Mord auf Fehmarn und ein dramatischer Banküberfall in München. Experten und Betroffene kommen zu Wort.
"XY history"
Arwed Imiela (Sebastian Fräsdorf) setzte nicht nur fremde Frauen, sondern auch seine eigene Verlobte Ulrike Roland (Anne-Marie Lux) unter Druck.  Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"XY history"
Über seine Verlobte Ulrike Roland (Anne-Marie Lux, rechts) lernte der Astrologe, Lebens- und FInanzberater Arwed Imiela (Sebastian Fräsdorf) seine späteren Opfer Ilse Evels (Isabel Mergl, zweite von rechts) und ihre Tochter (Komparsin) kennen.  Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"XY history"
Sven Voss widmet sich abermals spektakulären Kriminalfällen aus der Vergangenheit.  Fotoquelle: ZDF/[F] Marcus von Kleist/[M] ZDF Grafik
"XY history"
Ludwig Kelnhofer (Felix Everding) arbeitete als Kassierer, als die Deutsche Bankfiliale an der Münchner Prinzregentenstraße 1971 überfallen wurde. In der Sendung erinnert er sich nun an die Erlebnisse.  Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
"XY history"
Der bewaffnete Banküberfall mit mehrfacher Geiselnahme endete 1971 in einer Tragödie.  Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek

Mit "XY history" kam 2024 ein weiterer Ableger des beliebten True-Crime-Formats "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" auf den Markt: Moderator Sven Voss widmet sich darin spektakulären Kriminalfällen aus der Vergangenheit. In zwei neuen Filmen, die das ZDF an einem Stück zeigt, führt die Reise zurück in die 1970er.

ZDF
XY history
True Crime • 24.09.2025 • 20:15 Uhr

Auf der beliebten Urlaubsinsel Fehmarn wurden 1970 die zerstückelten Leichen einer älteren Dame aus Hamburg und ihrer 19-jährigen Tochter gefunden. Wie die Ermittlungen ergaben, wurden beide Opfer des sogenannten "Blaubarts von Fehmarn": Dahinter verbirgt sich der Astrologe Arwed Imiela. Als Lebens- und Finanzberater erschlich er sich das Vertrauen seiner Opfer und veranlasste in ihrem Namen hohe Geldtransfers. Wie manipulativ er dabei vorging, schildert in "XY history: Tödliche Verführung – Verliebt in einen Mörder" die Psychologin Julia Shaw. Außerdem erläutert Sven Voss, was die Verlobte des Täters mit der ganzen Sache zu tun hatte.

Banküberfall von München 1971: Im Gespräch mit zwei ehemaligen Geiseln

Im Anschluss um 21 Uhr widmet sich Voss dann in "XY history: Tödliche Entscheidung – Der Banküberfall von München 1971" einer Tat, die sich am 4.  August 1971 in der Deutschen Bank auf der Prinzregentenstraße zutrug: Dimitri Todorov und Hans Georg Rammelmayr überfielen damals die Filiale und nahmen fünf Frauen und den Kassierer Ludwig Kelnhofer als Geiseln.

Derzeit beliebt:
>>„Manchester by the Sea“: Casey Affleck brilliert im Oscar-Drama
>>„Das schwarze Quadrat“: Kritik zur 3sat-Komödie von Peter Meister
>>Ehrlich Brothers feiern Jubiläum: ZDF zeigt „DIAMONDS“-Show
>>ZDF-Doku „Der Pate von St. Petersburg“: Putins dunkler Aufstieg

Der Überfall entwickelte sich schnell zum Medienspektakel, das Fernsehen sendete live, während es sich Schaulustige mit Champagner des Feinkostgeschäfts Käfer auf der anderen Straßenseite gemütlich machten. Als kurz vor Mitternacht das geforderte Fluchtfahrzeug bereitstand, eskalierte die Lage: Rammelmayr und eine Geisel kamen ums Leben. Todorov wurde wenig später festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Sven Voss trifft nun die ehemalige Geisel Ludwig Kelnhofer und dessen Frau Sophie sowie den Feinkosthändler Michael Käfer.



Ein stilles Oscar-Meisterwerk mit Casey Affleck bei ARTE
Kenneth Lonergans Drama "Manchester by the Sea" zeigt Casey Affleck in einer brillanten Rolle. Ein Film über Trauma und Schuld, jetzt zur Primetime bei ARTE.
"Manchester by the Sea"
Manchester by the Sea

Beide Kriminalfälle werden mit hochwertigen Spielszenen und historischem Archivmaterial erzählt. In der ZDFmediathek stehen die Filme bereits am Montag, 22. September, zum Abruf bereit.

XY history – Mi. 24.09. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Zwischen Maß, Mord und massiven Übergriffen
"Tatort: Die letzte Wiesn"
"Tatort: Die letzte Wiesn"
Demenzkranke auf der Bühne: Das berührende Theaterprojekt
"37°: Gegen das Vergessen: Mit Demenz auf der Bühne"
Gegen das Vergessen: Mit Demenz auf der Bühne
Liebeschaos in Schweden: Der neue "Inga Lindström"-Film
"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben"
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Wie brutal ist „Wolfssommer – Blutige Spuren“ im ZDF wirklich?
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
"Europas Ingenieurskunst": Spektakuläre Bauwerke in neuer Doku
Deutsche Erstausstrahlung
Europas Ingenieurskunst
Heidi Klum küsst Ross Antony – so lief das „HeidiFest“ in München
Mega-Party im Hofbräuhaus
Ross Antony
Eltern eines Serienmörders: Die Geschichte von Ulla und Didi H.
"Jenseits von Schuld"
Jenseits von Schuld
Dino-Survival: Adam Driver in der Urzeit
"65"
65
Alpenkrimi mit Akkordeon: "Der Geier" löst wieder Fälle
"Der Geier – Freund oder Feind"
Der Geier - Freund oder Feind
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger: Tränen & scharfe Kritik am ZDF
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Krach im Sommerhaus: Intrigen, Feindbilder und zerplatzte Liebe
"Sommerhaus der Stars"
"Das Sommerhaus der Stars"
RTL zeigt Respekt: Laura Dahlmeiers Auftritt bleibt unveröffentlicht
"Drei gegen Einen"
Laura Dahlmeier
Das Helene-Tattoo ist noch immer da - wird es Zeit zum Loslassen bei Florian Silbereisen?
Herzschmerz
Seit 2011 strahlt Helene Fischer auf dem Oberarm von Florian Silbereisen.
Ein Schicksalsschlag bei Florian Silbereisen - Deswegen verkaufte er seine Villa
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Neue Staffel "Die Heiland - Wir sind Anwalt" - Landet Romy jetzt selber vor Gericht?
Staffelstart
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Jubiläumsstaffel vom "Sommerhaus der Stars" - Woher kennt man die Promis?
Neue Staffel
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.
Rekord-Exit im "Sommerhaus": Hanka Rackwitz hat ihren "Dämon nicht im Griff"
Flucht aus Reality-Show
Sommerhaus der Stars
ARTE-Doku zeigt: Das steckt hinter Monacos Glanz und Geheimnissen
"Monaco – Zwergstaat mit großer Geschichte"
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Bernhard Langer: Eine Golflegende im Portrait
Dokumentation bei MagentaTV
Bernhard Langer - Der ewige Champion
Barbara Schöneberger und Steffen Henssler: Klartext im Podcast
Privatsphäre und politische Statements
Barbara Schöneberger
Schulmassaker im TV: Dieser "Polizeiruf" geht unter die Haut
"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns"
Polizeiruf 110: Sie sind unter uns
„Promi Big Brother“ 2025: Wolfgang Petry-Sohn Achim dabei!
Debüt im Reality-TV
Christina Dimitriou
Schock am Set: Tom Holland verletzt sich bei „Spider-Man 4“-Dreh
Stuntverletzung
Tom Holland
Marlene Lufen gesteht: Gewalt wegen Untreue
Podcast-Geständnis
Marlene Lufen
Dwayne "The Rock" Johnson enthüllt seinen größten Schmerz!
Kindheitstrauma
Dwayne "The Rock" Johnson
„The Voice“: Moderatorin Melissa Khalaj spricht über ihre Ängste
Selbstzweifel, Träume, neue Staffel
Promi Big Brother - Die Late Night Show
DVD-Neuheiten: Von Nazi-Drama bis Action-Kracher mit Ana de Armas
DVD-Highlights der Woche
"From the World of John Wick: Ballerina"
„Alles den Bach runter“: Frank Rosin verzweifelt in neuem Fall
Gastronomie-Krise
Rosins Restaurants
Streaming-Starts: „French Lover“, „The Savant“ und mehr ab 26.9.
Streaming-Highlights
"French Lover"
Sabrina Impacciatore: Ein Leben voller Herausforderungen
Emmy-nominierte Schauspielerin
Sabrina Impacciatore