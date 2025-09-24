ZDF: „XY history“ über Frauenmorde auf Fehmarn und Münchner Bankraub

Mit "XY history" kam 2024 ein weiterer Ableger des beliebten True-Crime-Formats "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" auf den Markt: Moderator Sven Voss widmet sich darin spektakulären Kriminalfällen aus der Vergangenheit. In zwei neuen Filmen, die das ZDF an einem Stück zeigt, führt die Reise zurück in die 1970er.

XY history True Crime • 24.09.2025 • 20:15 Uhr

Auf der beliebten Urlaubsinsel Fehmarn wurden 1970 die zerstückelten Leichen einer älteren Dame aus Hamburg und ihrer 19-jährigen Tochter gefunden. Wie die Ermittlungen ergaben, wurden beide Opfer des sogenannten "Blaubarts von Fehmarn": Dahinter verbirgt sich der Astrologe Arwed Imiela. Als Lebens- und Finanzberater erschlich er sich das Vertrauen seiner Opfer und veranlasste in ihrem Namen hohe Geldtransfers. Wie manipulativ er dabei vorging, schildert in "XY history: Tödliche Verführung – Verliebt in einen Mörder" die Psychologin Julia Shaw. Außerdem erläutert Sven Voss, was die Verlobte des Täters mit der ganzen Sache zu tun hatte.

Banküberfall von München 1971: Im Gespräch mit zwei ehemaligen Geiseln Im Anschluss um 21 Uhr widmet sich Voss dann in "XY history: Tödliche Entscheidung – Der Banküberfall von München 1971" einer Tat, die sich am 4. August 1971 in der Deutschen Bank auf der Prinzregentenstraße zutrug: Dimitri Todorov und Hans Georg Rammelmayr überfielen damals die Filiale und nahmen fünf Frauen und den Kassierer Ludwig Kelnhofer als Geiseln.

Der Überfall entwickelte sich schnell zum Medienspektakel, das Fernsehen sendete live, während es sich Schaulustige mit Champagner des Feinkostgeschäfts Käfer auf der anderen Straßenseite gemütlich machten. Als kurz vor Mitternacht das geforderte Fluchtfahrzeug bereitstand, eskalierte die Lage: Rammelmayr und eine Geisel kamen ums Leben. Todorov wurde wenig später festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Sven Voss trifft nun die ehemalige Geisel Ludwig Kelnhofer und dessen Frau Sophie sowie den Feinkosthändler Michael Käfer.

Beide Kriminalfälle werden mit hochwertigen Spielszenen und historischem Archivmaterial erzählt. In der ZDFmediathek stehen die Filme bereits am Montag, 22. September, zum Abruf bereit.

XY history – Mi. 24.09. – ZDF: 20.15 Uhr

