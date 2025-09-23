Krach im Sommerhaus: Intrigen, Feindbilder und zerplatzte Liebe

Eine Beleidigung jagte die nächste: Im RTL-Pärchen-Zoff-Format "Das Sommerhaus der Stars" flogen auch in Folge drei weiter die Fetzen. Zwar war mit Hanka Rackwitz (56) neben ihrem Partner Pierre Paminski (54) auch ihr innerer Dämon ausgezogen, wie sie ihn nannte, doch Krawallpotenzial bot auch der Rest der Bewohnerschaft genug.

Ryan Wöhrl und Lina Baumann: Eine Allianz mit den älteren Sommerhaus-Paaren Ach, waren das noch Zeiten, als in Reality-Formaten grundsätzlich nicht über Nominierungen gesprochen werden durfte und Absprachen streng geahndet wurden! Im Zeitalter der "Allianzen" wird vorab geplant und intrigiert, und hinterher will's keiner gewesen sein.

Aktueller Fall: Ryan Wöhrl (23) und Lina Baumann (25) hatten sich mit den älteren Sommerhaus-Paaren zusammengetan, die Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (29) auf die Abschussliste setzen wollten. Auch Micha Klotz (27) und Edda Pilz (29) hatten Interesse an einer Kooperation gehabt, nur Dennis wählen wollte Micha ungern. "Also, bei Marvin und seiner Freundin würd' ich sofort sagen: Machen wir", hatte er dagegen in der Diskussion mit Ryan verlauten lassen.

Davon wollte er mittlerweile nix mehr wissen: Niemals habe er Marvin Kleinen (31) und Jennifer Degenhart (27) vorgeschlagen, das sei Ryan gewesen, so Micha. Tja – die Junior-Allianz glaubte gesammelt ihm, denn, so Freundin Edda, da gäbe es "gar keine andere Meinung und andere Antwort auf die ganze Frage! Ihr wolltet die wählen, weil ihr Angst habt, selber rauszufliegen!"

Silva Gonzalez: Ein sich permanent selbst überschätzender Hot-Banditoz-Sänger Ryan und Lina hätten jedoch aufgrund ihres erspielten Nominierungsschutzes gar nicht rausfliegen können. Zwar war Edda bei Ryans und Michas Gespräch gar nicht dabei, aber sie war eben sicher, dass er hinterhältig war. Immerhin hatte sie 2023 bei "AYTO" was mit ihm gehabt und glaubte zu wissen, wie er ticke. Ums mit Taras Worten zu sagen: "hinterlistiger kleiner F...cker". Ja, man hatte sein Feindbild gefunden ...

Immerhin Jochen (63) und Tina (52) Horst sowie Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schazleh (37) standen noch zu Ryan und Lina. Wobei es traurig sein musste, ausgerechnet froh über die Unterstützung eines sich permanent peinlichst selbst überschätzenden Hot-Banditoz-Sänger sein zu müssen.

Sind Edda und Micha längst getrennt? Noch schlimmer als Ryan und Lina schien manch ein Promi nur den eigenen Partner beziehungsweise die Partnerin zu finden. Allen voran: Edda und Micha, die bislang in jeder Folge mindestens einmal kurz vor der Trennung standen – und diese Gerüchten zufolge mittlerweile auch vollzogen haben.

Vermutlich besser so, denn wer seinen Partner im einen Spiel eine "Lusche" nennt, die "einfach nur zu dumm" sei (Edda zu Micha) beziehungsweise seine Partnerin im anderen Spiel eine "lahmarschige Ente" (Micha zu Edda), der sollte wohl echt besser getrennte Wege gehen. So geschehen beim Sommerhaus-Klassiker "Mann bohrt unter Anleitung der Frau durch eine Wand und hofft, dabei Luftballons zu treffen" und einer Challenge, bei der auf einer wackeligen Plattform ein Bauklotz-Turm errichtet werden musste.

"Schlampiges" Verhalten und Alkoholismus: Viele Streitereien in Folge drei Die Spiele gewannen zum einen Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (27), zum anderen Ryan und Lina, die damit eben vor der nächsten Nominierung geschützt waren. Zwischendurch gab's noch eine so unnötige wie cringe Provokation: Aufgrund von Paulinas Spitzenidee fühlten sich Tara und Dennis genötigt, das "Verräter"-Paar beim erschöpften Chillen in der Gartenlaube zu stören und vor dessen Augen ordentlich rumzumachen ... Immerhin Tara habe sich mittlerweile bei ihm entschuldigt, ließ Ryan kürzlich auf TikTok verlauten. Das rechne er ihr hoch an.

Doch nochmal zurück ins Sommerhaus: Auch bei Marvin und Jenny kriselte es, weil sie im Gruppen-Intimtalk etwas zu freizügig sprach und er das "schlampig" fand. Dennis wiederum missfiel Taras Alkoholkonsum, sie hatte ihn vorher beim Wackelspiel mit einem trampelnden Elefanten verglichen ... Überall lag Liebe in der Luft.

Nominiert wurde in dieser Folge nicht, dafür sorgte ein (konsequenzloses) "Stimmungsbarometer" für Wirbel: Neben drei Stimmen für Jochen und Tina sowie drei für Tara und Dennis hatte es einen Ausreißer gegeben: Marvin und Jenny hatten Edda und Micha gewählt! Ein taktisches Verwirrspiel, erklärte Marvin seiner Allianz: Er wollte sich damit Ryans Vertrauen erschleichen. Denn der blieb weiter im Visier der jüngeren Fraktion: "Ich mach' dem so das Leben zur Hölle!", schwor Micha gegen Ende. In Folge 4 wissen wir mehr, wer denn nun das urige Häuschen in Bocholt-Barlo verlassen muss.

