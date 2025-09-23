Home News Star-News

Ein Schicksalsschlag bei Florian Silbereisen - Deswegen verkaufte er seine Villa

Umzug aus Österreich

Ein Schicksalsschlag bei Florian Silbereisen - Deswegen verkaufte er seine Villa

23.09.2025, 09.10 Uhr
von Annika Schmidt
Ein Schicksalsschlag kann vieles schnell verändern. So überraschte Florian Silbereisen seine Fans mit dieser Entscheidung. Der Schlagerstar hat seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in seiner alten Heimat gesucht.
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.   Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr

Diese Entscheidung ist Florian Silbereisen sicherlich nicht leicht gefallen. Bekanntlich wohnt der Schlagerstar in dem 4000-Seelen-Ort Tiefgraben in Österreich am idyllischen Mondsee. Für den 44-Jährigen der perfekte Rückzugsort von seinem turbulenten Berufsleben. Doch nun hat der Moderator offenbar seine Wohnsituation geändert und ist umgezogen - und das, aus einem bestimmten Grund. 

Schlagerstar verlässt Villa

2019 kaufte Florian Silbereisen die Villa am Mondsee. Dort konnte der Schlagerstar bislang seine Seele baumeln lassen und sportlichen Aktivitäten nachgehen. Dazu gehörte das Schwimmen im glasklaren Wasser, Wandern, Bergsteigen oder auf Mountainbike-Touren gehen. Doch damit ist wohl erstmal Schluss. Wie "Neue Woche" berichtet, soll Florian Silbereisen bereits seine Koffer gepackt und seine Villa verlassen haben. Vom österreichischen Mondsee ging es anscheinend zurück in seine bayerische Heimat Tiefenbach. Der Grund für seinen Umzug soll ein familiärer sein. 


Florian Silbereisen genießt die Freizeit-Möglichkeiten am Mondsee und schwimmt gerne mal eine Runde im glasklaren Wasser. (Bild: picture alliance / Zoonar | Petr Dvorak)

Derzeit beliebt:
>>Neue Staffel "Die Heiland - Wir sind Anwalt" - Landet Romy jetzt selber vor Gericht?
>>Jubiläumsstaffel vom "Sommerhaus der Stars" - Woher kennt man die Promis?
>>Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
>>70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"

Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?
Roland Kaiser hat über die Jahre ein großes Vermögen angehäuft. Wir verraten, wofür der Schlagerstar sein Geld tatsächlich ausgibt.
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.

Florian Silbereisen kehrt zurück in die alte Heimat

Florian Silbereisen hat vier Geschwister. Alle Kinder der Familie haben einen komplett unterschiedlichen Lebensweg eingeschlagen. Ein Bruder des Schlagersängers ist in der christlichen Kirche aktiv und seine Schwester Sarina ist Grundschullehrerin geworden. Doch alle sind echte Familienmenschen. Es muss ein Schock für die Silbereisens gewesen sein, als Mutter Helga einen Schlaganfall erlitt.

Florian Silbereisens Mutter Helga mit seiner Schwester Sarina im Jahr 2006. (Foto: picture alliance / Sascha Radke)

Laut "Neue Woche" wollen sich nun ihre Kinder um sie kümmern und im Alltag helfen. Aus diesem Grund soll Florian Silbereisen sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses gesucht haben. Doch als Schlagerstar, Moderator und "Traumschiff"-Schauspieler hat der 43-Jährige zahlreiche Termine, die weit über die Grenzen Bayerns hinausgehen. Bis zum Sommer hatte Florian Silbereisen bereits eine TV-Auszeit angekündigt, die er eigentlich mit Entspannung und Urlaub verbringen wollte. Doch nun scheint er sich dazu entschlossen zu haben, viel Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. 

Der Kontostand von Florian Silbereisen: So viel Geld hat der Schlagerstar
Florian Silbereisen hat sich ein Millionenvermögen aufgebaut. Dank erfolgreicher TV-Projekte und einer lukrativen Karriere spült der Entertainer immer mehr Geld in seine Kasse. Doch wie viel hat Florian Silbereisen wirklich zur Verfügung? Wir werfen einen Blick auf das Vermögen des Schlagerstars.
Schlagerimperium
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

ZDF-Gagen enthüllt: So viel verdienen die Moderatoren wirklich!
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Andreas Ehrlich über seinen Bruder: "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann"
Jubiläumsmagie
Andreas Ehrlich im Interview
Helene Fischer: So verliebte sie sich in ihren Tänzer Thomas Seitel
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was läuft da wirklich?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Florian Silbereisen witzelt über Helene Fischer im Live-TV und sorgt für Küken-Klatsch
Schlager-Freundschaft
Florian Silbereisen und Kai Pflaume bei der "Goldenen Henne".
Sorge um Nora Tschirner: Weshalb fehlte sie bei der Preisverleihung?
Gesundheit
Nora Tschirner schmunzelt.
Cheyenne Ochsenknecht denkt über Namenswechsel nach – das sagt ihre Mutter
Bald nicht mehr Ochsenknecht?
Cheyenne Ochsenknecht
Heidi Klum überrumpelt "Abendschau"-Moderator – und fängt an zu jodeln
Heidis Oktoberfest
Heidi Klum bei der "Abendschau"
Schock für Fans! Norbert Rier in der Notaufnahme – was ist passiert?
Gesundheitliche Probleme
Norbert Rier
Wer schoss siebenmal auf ein Wettbüro?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Diese Dokus werden dein Bild vom Spitzensport für immer ändern!
"Kinder im Spitzensport" & "Katarina Witt – Ein Leben mit Sprüngen"
"Kinder im Spitzensport"
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz
"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?
Vom Container zur Karriere
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Enthüllt: Die Wahrheit über Kriminalität und Migration in Deutschland
Medien und Sicherheit
Dunja Hayali
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Emotionaler Abschied: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie
Trauer um Jackie Bezos
Jeff Bezos mit Jacklyn Bezos
So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers
Millionärin kauft Plattenbau: Mels Reise in die Vergangenheit
"Mels Block"
Caro Cult im Interview
Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter