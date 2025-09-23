Home News TV-News

ARTE-Doku zeigt: Das steckt hinter Monacos Glanz und Geheimnissen

"Monaco – Zwergstaat mit großer Geschichte"

ARTE-Doku zeigt: Das steckt hinter Monacos Glanz und Geheimnissen

23.09.2025, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
ARTE deckt in einer dreiteiligen Serie die unbekannten Facetten Monacos auf. Von den historischen Anfängen der Grimaldi bis zu den glamourösen Hochzeiten des Fürstenhauses. Ein Blick hinter die Kulissen des berühmten Zwergstaates.
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Das Kasino von Monte Carlo: Im 19. Jahrhundert finanzierte sich die Familie Grimaldi aus den Einnahmen des Spielbetriebs. Fürst Charles III. hatte die Idee, Monaco zu einem Zentrum des Tourismus der Reichen zu machen.   Fotoquelle: ARTE / Yami 2
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Der Fürstenpalast von Monaco ist der Sitz des seit Generationen regierenden Fürstenhauses der Grimaldi.   Fotoquelle: ARTE / Yami 2
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Innenansicht des im Jahr 1865 eingeweihten Kasinos von Monte Carlo. Fürst Charles III. erfand mit Kasino, Oper und Prunkhotels ein neues Monaco.   Fotoquelle: ARTE / Yami 2
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Innenansicht der 1879 eingeweihten Oper von Monte Carlo. Geplant wurde sie von Charles Garnier, dem Architekten der Pariser Oper. Hier traten unter anderem Enrico Caruso und Sarah Bernhardt auf.  Fotoquelle: ARTE / Yami 2
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Wie im Himmel: Ein museales Porträt der monegassischen Fürstenfamilie von 1981 mit Gracia Patricia (Mitte), Rainier III. (hinten) und ihren Kindern Caroline (links), Stéphanie und Albert.   Fotoquelle: ARTE / Yami 2
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Die Bucht von Monaco, die während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde: Monaco war im Krieg von den Deutschen besetzt.   Fotoquelle:  ARTE / Mairie de Monaco / IAM/Yami 2

Monaco, mal "der Felsen", mal auch "Zwergstaat" oder "Steuerparadies" genannt, ist jedermann als europäischer Sehnsuchtsort geläufig. Doch seine Geschichte und Staatsform sind gleichermaßen kompliziert. Mit Geschick und Staatskunst gelang es der einst aus Genua vertriebenen papsttreuen Familie der Grimaldi 1297 die damalige Festung Monaco zu erobern. Geblieben ist sie bis heute – trotz aller Skandale, Schicksalsschläge und politischen Bedrohungen. Die dreiteilige ARTE-Reihe "Monaco – Zwergstaat mit großer Geschichte" verbindet geschickt Historie und Gegenwart. Das die Kulisse jederzeit filmreif ist, liegt da auf der Hand.

ARTE
Monaco – Zwergstaat mit großer Geschichte
Doku • 23.09.2025 • 20:15 Uhr

Das tragische Schicksal der oscarprämierten Hollywood-Schauspielerin Grace Kelly

"Prinzen und Croupiers" heißt denn auch der erste der drei an einem einzigen Abend gesendeten Teile. Alles beginnt gleich mit viel Glamour, mit der Hochzeit von Fürst Albert und der südafrikanischen Ex-Schwimmerin Caroline Wittstock vor zahlreichen Monegassen und Monegassinnen sowie einer Milliarde Zuschauern weltweit an den Geräten.

Die Gefährdungen dieser Ehe sind bis heute geblieben. Doch wer an Monaco denkt, denkt vor allem an die Traumhochzeit Rainiers III. mit der oscarprämierten Hollywood-Schauspielerin Grace Kelly, nachmalige Fürstin Gracia Patricia von Monaco, die bei einem Autounfall im Beisein ihrer Tochter Stéphanie am 13. September 1982 ums Leben kam.

Zwergstaat Monaco: EU-Einstufung als "Hochrisikoland für Geldwäsche"

Hinter solchen Bildern verschwinden die Verstrickungen des zwei Quadratkilometer großen Fürstentums mit seiner konstitutionellen Monarchie und seinem Millionärsdrittel unter den 40.000 Einwohnern in Politik und Geschichte fast ganz. "Erbprinz" Rainier III. war es, der sich 1944 noch rechtzeitig von den Achsenmächten distanzierte, nachdem Monaco diesen während des Krieges als finanzieller Umschlagplatz gedient hatte.



Auch heute wird Monaco von der EU als "Hochrisikoland für Geldwäsche" eingestuft. Doch der Monaco-Mythos bleibt, sei es wegen seines glamourösen Fürstenhauses, wegen seiner Zuckerbäckerbauten von Spielbank, Oper und Gründerzeit-Hotels, aber auch wegen berühmter Sport- und Kulturveranstaltungen wie dem Formel eins-Grandprix oder dem Zirkusfestival von Monte Carlo. Allzu fürstenfeindliche Berichte und Fotos der Paparazzi wurden zum Leidwesen der Leserschaft ohnedies von der oft verheirateten und liierten Prinzessin Stéphanie gerichtlich gestoppt.

Monaco – Zwergstaat mit großer Geschichte – Di. 23.09. – ARTE: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
