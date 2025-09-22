Eltern eines Serienmörders: ZDF zeigt den Film „Jenseits von Schuld“

Dein eigener Sohn ist ein Mörder. Für Eltern eine grausame, zerstörerische Vorstellung. Dieses Schicksal trifft Ulla und Didi H. Ihr Sohn Niels, einst fürsorglich wirkender Krankenpfleger, ist ein verurteilter Serienmörder. Der erschütternde ZDF-Dokumentarfilm "Jenseits von Schuld" begleitet die Eltern, deren Kind mehrfach getötet hat. Über allem schwebt eine quälende Frage: Können Ulla und Didi ihrem Sohn vertrauen, oder unterwirft er sie denselben manipulativen Kräften, die Öffentlichkeit und Medien in ihm erkennen?

Jenseits von Schuld Dokumentarfilm • 22.09.2025 • 23:55 Uhr

Niels H: Er tötete über 80 schutzbedürftige, wehrlose Patienten Niels sah in seinem Vater ein starkes Vorbild. Auch er wollte ein helfender Pfleger werden. Dass dieser Wunsch in eine monströse Tragödie münden würde, ahnte niemand. "Das zieht einem den Boden unter den Füßen weg", sagt Ulla. Sie wollte gerade einen Badeanzug für den Urlaub einpacken, als der Anruf kam. Niels sitzt in Untersuchungshaft, der Vorwurf: versuchter Mord. "Knast und Verbrechen war so weit für mich weg", gesteht sie im Film fassungslos. Bis heute bleibt der Gedanke unerträglich. Über 80 Morde werden Niels H. zugeschrieben. Er tötete im Dienst Patienten, Schutzbedürftige, Wehrlose.

Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist zerrissen. Ulla leidet unter der Last. Auch die Dreharbeiten belasten sie schwer. Ihr Didi, ihre "Liebe des Lebens", erkrankt am Herzen. Über sechs Jahre begleiten die Filmemacherinnen Katharina Köster und Katrin Nemec das Ehepaar, tauchen ein in eine zerbrochene Welt. Sie zeigen Ulla beim Einkauf, Didi bei der Arbeit, Szenen eines Alltags, der gleichzeitig gewöhnlich wirkt und von Schmerz gezeichnet ist.

Seine Eltern müssen mit seiner Schuld leben: Das Leben von Ulla und Didi H. Der Film ist eine sensible Annäherung an die Familie, und doch fragt er eindringlich: Wie wird aus unbeschwerter Kindheit und liebevollen Eltern ein Serienmörder? Und wichtiger noch: Welche Stimmen gehen im Schatten des Täters verloren? "Jenseits von Schuld" verleiht diesen Stimmen Raum, zwingt zur Auseinandersetzung mit der Perspektive der Eltern und zeigt, dass ein Warum oft keine Antwort kennt. Der mithin unbequeme, aber gerade deshalb so sehenswerte Film gewann unter anderem beim "DOK.fest München 2024" den Publikumspreis.

Die Filmemacherinnen Katharina Köster und Katrin Nemec betonen in einem Statement: "Am Anfang unseres Filmprojekts stand das Thema: Der Konflikt von Eltern, die Kontakt zu ihrem Kind halten, obwohl es eine Schuld auf sich geladen hat, die nicht verzeihbar ist. Jahrelang haben wir nach Eltern gesucht, die sich trauen, ihre Geschichte zu erzählen."

Dass die Frauen die Eltern eines Serienmörders begleiten würden, "war nicht geplant", teilen sie mit. Außerdem sei ihnen wichtig gewesen, "jeder Sensationslust zu widerstehen und wirklich die Geschichte der Eltern zu erzählen – und nicht doch wieder die des Täters". Mit dem Film wollen sie eine "neue Perspektive schaffen", die nicht zulasse, dass die Zuschauer "sich abgrenzen und moralisch über die Eltern erheben, sondern sie fordert, sich einzufühlen".

Jenseits von Schuld – Mo. 22.09. – ZDF: 23.55 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.