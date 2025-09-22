Home News TV-News

Eltern eines Serienmörders: ZDF zeigt den Film „Jenseits von Schuld“

"Jenseits von Schuld"

Eltern eines Serienmörders: Die Geschichte von Ulla und Didi H.

22.09.2025, 07.30 Uhr
von Paula Oferath
Der Dokumentarfilm "Jenseits von Schuld" begleitet das Ehepaar Ulla und Didi H., deren Sohn Niels als Serienmörder verurteilt wurde. Ein bewegender Einblick in das Leben der Eltern, die mit der Schuld ihres Sohnes ringen.
Ulla und Didi H. sind Eltern eines Serienmörders. Der Dokumentarfilm "Jenseits von Schuld" zeigt, wie sie den Alltag bewältigen.   Fotoquelle: ZDF / Tobias Tempel
Es kostet das Paar viel Kraft, sich in dem Dokumentarfilm öffentlich zu zeigen.   Fotoquelle: ZDF/ Tobias Tempel
Obwohl ihr Sohn im Gefängnis sitzt, pflegen die Eltern Ulla und Didi das Verhältnis zu dem Straftäter.   Fotoquelle: ZDF / Tobias Tempel
Didi ist Ullas "Liebe des Lebens" und ihr Fels in der Brandung.   Fotoquelle: ZDF / Tobias Tempel
Es gab einen großen Presserummel vor dem Prozess gegen Niels H. im Jahr 2018.   Fotoquelle: ZDF / Tobias Tempel
Die Eltern des Serienmörders Niels H. wollen weiterleben.   Fotoquelle: ZDF / Tobias Tempel
Ulla und Didi bestreiten ihren Alltag stets Seite an Seite.   Fotoquelle: ZDF / Tobias Tempel
Auch Jahre nach den Taten schockt die mediale Berichterstattung die Eltern des Mörders.   Fotoquelle: ZDF / Tobias Tempel

Dein eigener Sohn ist ein Mörder. Für Eltern eine grausame, zerstörerische Vorstellung. Dieses Schicksal trifft Ulla und Didi H. Ihr Sohn Niels, einst fürsorglich wirkender Krankenpfleger, ist ein verurteilter Serienmörder. Der erschütternde ZDF-Dokumentarfilm "Jenseits von Schuld" begleitet die Eltern, deren Kind mehrfach getötet hat. Über allem schwebt eine quälende Frage: Können Ulla und Didi ihrem Sohn vertrauen, oder unterwirft er sie denselben manipulativen Kräften, die Öffentlichkeit und Medien in ihm erkennen?

ZDF
Jenseits von Schuld
Dokumentarfilm • 22.09.2025 • 23:55 Uhr

Niels H: Er tötete über 80 schutzbedürftige, wehrlose Patienten

Niels sah in seinem Vater ein starkes Vorbild. Auch er wollte ein helfender Pfleger werden. Dass dieser Wunsch in eine monströse Tragödie münden würde, ahnte niemand. "Das zieht einem den Boden unter den Füßen weg", sagt Ulla. Sie wollte gerade einen Badeanzug für den Urlaub einpacken, als der Anruf kam. Niels sitzt in Untersuchungshaft, der Vorwurf: versuchter Mord. "Knast und Verbrechen war so weit für mich weg", gesteht sie im Film fassungslos. Bis heute bleibt der Gedanke unerträglich. Über 80 Morde werden Niels H. zugeschrieben. Er tötete im Dienst Patienten, Schutzbedürftige, Wehrlose.

Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist zerrissen. Ulla leidet unter der Last. Auch die Dreharbeiten belasten sie schwer. Ihr Didi, ihre "Liebe des Lebens", erkrankt am Herzen. Über sechs Jahre begleiten die Filmemacherinnen Katharina Köster und Katrin Nemec das Ehepaar, tauchen ein in eine zerbrochene Welt. Sie zeigen Ulla beim Einkauf, Didi bei der Arbeit, Szenen eines Alltags, der gleichzeitig gewöhnlich wirkt und von Schmerz gezeichnet ist.

Seine Eltern müssen mit seiner Schuld leben: Das Leben von Ulla und Didi H.

Der Film ist eine sensible Annäherung an die Familie, und doch fragt er eindringlich: Wie wird aus unbeschwerter Kindheit und liebevollen Eltern ein Serienmörder? Und wichtiger noch: Welche Stimmen gehen im Schatten des Täters verloren? "Jenseits von Schuld" verleiht diesen Stimmen Raum, zwingt zur Auseinandersetzung mit der Perspektive der Eltern und zeigt, dass ein Warum oft keine Antwort kennt. Der mithin unbequeme, aber gerade deshalb so sehenswerte Film gewann unter anderem beim "DOK.fest München 2024" den Publikumspreis.



Die Filmemacherinnen Katharina Köster und Katrin Nemec betonen in einem Statement: "Am Anfang unseres Filmprojekts stand das Thema: Der Konflikt von Eltern, die Kontakt zu ihrem Kind halten, obwohl es eine Schuld auf sich geladen hat, die nicht verzeihbar ist. Jahrelang haben wir nach Eltern gesucht, die sich trauen, ihre Geschichte zu erzählen."

Dass die Frauen die Eltern eines Serienmörders begleiten würden, "war nicht geplant", teilen sie mit. Außerdem sei ihnen wichtig gewesen, "jeder Sensationslust zu widerstehen und wirklich die Geschichte der Eltern zu erzählen – und nicht doch wieder die des Täters". Mit dem Film wollen sie eine "neue Perspektive schaffen", die nicht zulasse, dass die Zuschauer "sich abgrenzen und moralisch über die Eltern erheben, sondern sie fordert, sich einzufühlen".

Jenseits von Schuld – Mo. 22.09. – ZDF: 23.55 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

