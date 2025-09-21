Home News Star-News

„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger: Tränen & scharfe Kritik am ZDF

"Ganz furchtbar geheult"

„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger: Tränen & scharfe Kritik am ZDF

21.09.2025, 20.54 Uhr
von Anja Kratz
Nach über zwei Jahrzehnten bei den "Rosenheim-Cops" verabschiedet sich Marisa Burger von ihrer Rolle als Sekretärin Miriam Stockl. Die Schauspielerin erhebt nun schwere Vorwürfe gegen das ZDF.
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Seit der allerersten Folge steht Marisa Burger als Sekretärin Miriam Stockl für „Die Rosenheim-Cops“ vor der Kamera. Doch nach 23 Jahren ist für sie Schluss - und kritisiert das ZDF im Zuge ihres Abschieds scharf.  Fotoquelle: © ORF/ZDF

Nach über zwei Jahrzehnten als Sekretärin Miriam Stockl bei den „Rosenheim-Cops“ verlässt Marisa Burger die beliebte Erfolgsserie  – und verliert dabei kritische Worte in Richtung ZDF.

Marisa Burgers scharfe Kritik am Sender ZDF

Die Schauspielerin war seit 2002 ein fester Bestandteil des Krimi-Hits. Nun erklärte sie, dass sie lange über einen möglichen Serienausstieg gegrübelt habe: „Drei Jahre lang habe ich mit mir gerungen, bevor klar war: Es ist Zeit für etwas Neues.“ Der Abschied falle ihr trotzdem schwer. Bereits beim Lesen der letzten Drehbücher habe sie die Emotionen überkommen: „Ich musste trotzdem beim Lesen des Drehbuchs schon ganz furchtbar heulen.“

Neben der Wehmut spricht Burger auch offen über die Gründe für ihre Neuorientierung. Im Rahmen dessen kritisiert sie die Arbeitsbedingungen und die finanzielle Situation am Set. Trotz des Erfolgs der Serie habe es Gagenkürzungen gegeben, „weil etwa kein Inflationsausgleich berücksichtigt wurde“.

Derzeit beliebt:
>>Lilly Becker jetzt im „Playboy“: Das steckt hinter ihrem Nacktshooting
>>Nina Chuba: Popstar mit Albtraum-Erinnerungen an das „Traumschiff“
>>„Oktoberfest 1905“ in der ARD: Gelingt die Fortsetzung des Serienhits?
>>Bühnen-Comeback! Jürgen Drews kehrt für Howard Carpendale zurück

Zudem vermisse die Schauspielerin die Wertschätzung des Senders. Besonders schmerzlich sei für sie, dass es bislang kein offizielles Statement des ZDF zu ihrem Ausstieg gegeben habe. „Apropos, mit Verlaub: Das ZDF hat sich bis jetzt noch nicht zu meinem Abschied geäußert. Das ist auch ein Statement unserer Branche, was Wertschätzung betrifft“, so Burger.



Lilly Becker jetzt im „Playboy“: Das steckt hinter ihrem Nacktshooting
Lilly Becker, bekannt aus dem RTL-Dschungelcamp und der Ehe mit Boris Becker, posiert für die Oktober-Ausgabe des Playboy. Im Interview offenbarte sie nun die Gründe für das Nacktshooting.
Selbstliebe-Botschaft
Lilly Becker

Nach ihrer Rolle als Frau Stockl: Die Zukunftspläne der Schauspielerin

Ganz ohne Zukunftspläne geht die 50-Jährige jedoch nicht. Gemeinsam mit Kollegin Solveig Duda will sie einen Podcast starten, in dem es um Theater, Bücher, Kino und Filme geht – „aber im positiven Sinne“, wie sie betont.

Ihr letzter Drehtag als Frau Stockl ist für den 17. Oktober 2025 angesetzt. Damit endet eine Ära bei den „Rosenheim-Cops“, denn Burger gehörte seit mehr als 20 Jahren zum festen Inventar der Serie.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Drogen, Wölfe und Geheimnisse: Der schwedische Thriller, den man nicht verpassen darf!
"Wolfssommer – Blutige Spuren"
Wolfssommer - Blutige Spuren
Schwedische Romantik mit Hindernissen: Die TV-Premiere
"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben"
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
ZDF-Gagen enthüllt: So viel verdienen die Moderatoren wirklich!
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Evelyn Burdecki springt über ihren Schatten und appelliert: "Ganz, ganz wichtig für jede Frau"
Krebsvorsorge
Evelyn Burdecki
70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"
Legende
Roberto Blanco
"Ihm geht es nicht besonders gut": Howard Carpendale befürchtet letzten Auftritt mit Jürgen Drews
Emotionaler Auftritt
Howard Carpendale und Jürgen Drews
Andreas Ehrlich über seinen Bruder: "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann"
Jubiläumsmagie
Andreas Ehrlich im Interview
Uschi Glas privat: Kindheit, Liebe und ihre größten Rollen
Leinwand-Ikone
Uschi Glas und Dieter Hermann
"Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste am Samstag
Sonderausgabe
Giovanni Zarrella ist auf der Bühne von Frauen umgeben.
Sorge um Nora Tschirner: Weshalb fehlte sie bei der Preisverleihung?
Gesundheit
Nora Tschirner schmunzelt.
Morbius: Der zwiespältige Antiheld
"Morbius"
Morbius
Dieser "Polizeiruf 110" lässt niemanden kalt!
"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns"
Polizeiruf 110: Sie sind unter uns
Berlin-Marathon: Rennen der Superlative
"Berlin Marathon 2025"
Berlin-Marathon 2025
Die Top 6 der reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Vermögende Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
ARD und Schlagershows
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
So sah "Wildberry Lillet"-Sängerin Nina Chuba als Kinderstar aus
Krasser Wandel
NIna Chuba
NDR-Programmchef nennt Cancel-Culture-Vorwürfe von Moderatorin Julia Ruhs "absurd"
Meinungsvielfalt
KLAR
Mit Haaren & ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst
In diesen Zelten sind Marianne und Michael auf der Wiesn unterwegs!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Das Oktoberfest 2025: Tradition trifft auf TV-Live-Übertragung
"O'zapft is!"
"O'zapft is!"
Humorvolle Schwergewichte: Nicole Jäger im 3sat-Programm
"3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre"
Nicole Jäger - Walküre
Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv: "Meine Hände zittern"
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Thomas Anders: Geheime Seiten des Modern-Talking-Stars
Vom Kindertalent zum Kultstar
Thomas Anders
Sarah Engels mit neuem Karriere-Schritt: "Habe wahnsinnigen Respekt"
Premiere
Moulin Rouge - Das Musical
ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"
Brillen-Panne
"In aller Freundschaft": Arzt Dr. Heilmann untersucht den Patienten Razak Amari
Jubiläum bei Ninja Warrior: Überraschungen und Abschiede
"Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands"
Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands
Neue DVDs der Woche: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"
DVD-Highlights
"Elio"
Das ist der wahre Star hinter dem "Dirty Dancing"-Hit
Kult-Film
Bill Medley
Dieter Bohlen mit Diät vor seiner Tour - So viel hat er abgenommen!
Tournee-Start
Dieter Bohlen
"The Voice"- Moderatorin Melissa Khalaj im Interview: "Ablehnung gehört zum Leben dazu"
Zwischen Zweifel und Rampenlicht
Promi Big Brother - Die Late Night Show