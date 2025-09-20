Home News TV-News

"3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre": Der Film über das Programm der Kabarettistin

"3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre"

Humorvolle Schwergewichte: Nicole Jäger im 3sat-Programm

20.09.2025, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Nicole Jäger eröffnet das 3sat-Festival mit ihrem Stand-up-Programm "Walküre". Mit feinem Humor und Tiefgang reflektiert sie ihren Alltag und regt zum Nachdenken an.
Nicole Jäger - Walküre
In zahlreichen Shows ist die Hamburgerin Nicole Jäger erprobt. Sie hat sich aber ihre Spontaneität und das Lachen über sich selbst erhalten.  Fotoquelle: ZDF / DerDehmel
Lisa Eckhart: Kaiserin Stasi
"Kaiserin Stasi" heißt das Programm, mit dem Lisa Eckhart auch auf 3sat ihre Fans begeistern will. Lisa Eckhart wurde 1992 in Leoben in der Steiermark geboren und studierte Germanistik und Slawistik in Wien, Paris und Berlin. 2015 wurde sie österreichische Poetry-Slam-Meisterin und ging seitdem mit vier Soloprogrammen auf Tour.  Fotoquelle: ZDF / Enrico Meyer
Malarina: Trophäenraub
3sat kündigt Malarinas Programm "Trophäenraub" vielsagend so an: "Statt das Patriarchat zu bekämpfen", mache Malarina "das einzig Logische: Sie nutzt es für sich. Als bürgerliche Pseudo-Feministin sucht sie ihren Vorteil - mit Klugheit und Eleganz."  Fotoquelle: ZDF / Christopher Glanzl
Alice Köfer: Alice auf Anfang
Sonst steht Alice Köfer mit "Vocal Recall" auf der Bühne. Jetzt tritt sie beim "3satFestival" solo auf.  Fotoquelle:  ZDF / Harald Hoffmann

"Mit dir oder über dich lachen", das sei ein feiner Unterschied, erklärt die Autorin, Podcasterin und Kabarettistin Nicole Jäger. Ja, sie ist "die Dicke" oder gar "die Fette", wie sie sich selber nennt – und sie kann großartig Scherze über sich selber machen und gemeinsam mit anderen lachen. Bei 3sat leitet sie um 20.15 Uhr das Wochenende voll mit Zusammenschnitte vom "3sat Festival 2025" ein, bei dem eine Woche lang im Festzelt auf dem Lerchenberg bestes Kabarett, Comedy- und Musikprogramm geboten wurden.

3sat
3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre
Comedy • 20.09.2025 • 20:15 Uhr

In ihrem Programm "Walküre" reflektiert die 1982 geborene Hamburgerin ihren Alltag, sowie die Absurditäten und Emotionen des Lebens "berührend und überraschend echt", wie ihr der Sender bestätigt. Sie bewege "mit feinem Humor, Herz und Tiefgang" und bringe die Menschen kurz darauf wieder zum Innehalten. – Wie man abnimmt, erklärte sie humorvoll als Coach und Autorin einer breiten Leserschaft. Nachdem sie ein Jahr lang an den Rollstuhl gebunden war, "speckte" sie selbst von sagenhaften 340 Kilos auf 170 ab. Was für eine Leistung!

Auf Nicole Jäger folgen am ersten 3sat Festival-Wochenende mit den Österreichinnen Lisa Eckhart (21 Uhr) und Malarina (21.45 Uhr) sowie Alice Köfer (22.15 Uhr) weitere starke Frauen der Kabarettszene.

Unter dem Titel "Allein mit dem Mikro. Stand-up-Comedy in Deutschland" beginnt der große Kabarettabend auf 3sat mit einem spannenden Blick hinter die Kulissen. Der Film von Lars Hering untersucht den Hype um die Stand-Up-Comedy und fragt: "Wie hat es Stand-up von der Nische in den Mainstream geschafft?"

3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre – Sa. 20.09. – 3sat: 20.15 Uhr

Uschi Glas privat: Kindheit, Liebe und ihre größten Rollen
Uschi Glas, das "Schätzchen der Nation", hat sich von der Arbeitertochter zur Leinwand-Ikone entwickelt. Ihre Karriere ist geprägt von Kinohits, TV-Erfolgen und sozialem Engagement. Privat lief bei der 81-Jährigen nicht immer alles glatt.
Leinwand-Ikone
Uschi Glas und Dieter Hermann

