"3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre": Der Film über das Programm der Kabarettistin

"Mit dir oder über dich lachen", das sei ein feiner Unterschied, erklärt die Autorin, Podcasterin und Kabarettistin Nicole Jäger. Ja, sie ist "die Dicke" oder gar "die Fette", wie sie sich selber nennt – und sie kann großartig Scherze über sich selber machen und gemeinsam mit anderen lachen. Bei 3sat leitet sie um 20.15 Uhr das Wochenende voll mit Zusammenschnitte vom "3sat Festival 2025" ein, bei dem eine Woche lang im Festzelt auf dem Lerchenberg bestes Kabarett, Comedy- und Musikprogramm geboten wurden.

3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre Comedy • 20.09.2025 • 20:15 Uhr

In ihrem Programm "Walküre" reflektiert die 1982 geborene Hamburgerin ihren Alltag, sowie die Absurditäten und Emotionen des Lebens "berührend und überraschend echt", wie ihr der Sender bestätigt. Sie bewege "mit feinem Humor, Herz und Tiefgang" und bringe die Menschen kurz darauf wieder zum Innehalten. – Wie man abnimmt, erklärte sie humorvoll als Coach und Autorin einer breiten Leserschaft. Nachdem sie ein Jahr lang an den Rollstuhl gebunden war, "speckte" sie selbst von sagenhaften 340 Kilos auf 170 ab. Was für eine Leistung!

Auf Nicole Jäger folgen am ersten 3sat Festival-Wochenende mit den Österreichinnen Lisa Eckhart (21 Uhr) und Malarina (21.45 Uhr) sowie Alice Köfer (22.15 Uhr) weitere starke Frauen der Kabarettszene.

Unter dem Titel "Allein mit dem Mikro. Stand-up-Comedy in Deutschland" beginnt der große Kabarettabend auf 3sat mit einem spannenden Blick hinter die Kulissen. Der Film von Lars Hering untersucht den Hype um die Stand-Up-Comedy und fragt: "Wie hat es Stand-up von der Nische in den Mainstream geschafft?"

