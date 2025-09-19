"Ninja Warrior Germany": Die Jubiläumsshow mit großem Abschied

Der Marathon der Höchstleistungen geht wieder auf Sendung: "Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands" ist der RTL-Actionsport-Klassiker, bei dem Fans Fachausdrücke wie "Endlose Himmelsleiter", "Fünfsprung", die "Ring-Schaukel", der "Lückenfüller" oder "Schleudergang" relativ rasch in den eigenen Sprachgebrauch übernehmen. Es handelt sich um Beispiele für die originellen Parcours-Anordnungen und Hindernis-Quälereien, die die rund 40 teilnehmenden Athleten vor laufender Kamera gehörig ins Schwitzen bringen sollen.

Besonders fies in der kraftraubenden Stresstest-Anordnung: Natürlich muss man auch die frechen Kommentare des scharfzüngigen Moderatoren-Trios ertragen können. Laura Wontorra, Frank "Buschi" Buschmann und Jan Köppen geben sich die Ehre.

Frank "Buschi" Buschmann verabschiedet sich Der Actionshow-Veteran Buschmann, den seine vielen Fans schon früh als Begleiter durch oft überlange Stefan-Raab-Wettbewerbssendungen lieben gelernt haben, hört mit der Jubiläumsstaffel übrigens auf – allerdings nur mit diesem Format. "Die zehnte Staffel wird tatsächlich meine letzte sein! Ich habe lange darüber nachgedacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es für mich persönlich die richtige Entscheidung ist", sagte er.

"Ich hatte in meinem Leben immer ein Gespür dafür, wann ich etwas Anderes/Neues machen möchte. Zehn Staffeln habe ich die Show, die ich immer auch als mein Baby empfunden habe, voller Leidenschaft begleitet. Zuletzt habe ich aber eine Form von Müdigkeit gespürt, die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird", so der spitzzüngige Kommentator.

"Irgendwann ist es einfach Zeit, neue Reize zu setzen. Das werde ich machen. 'Ninja Warrior' wird weiterleben, und ich wünsche der gesamten Crew mindestens zehn weitere Staffeln", so Frank Buschmann. "Keine TV-Produktion, an der ich beteiligt war, ist von allen Beteiligten mit so viel Hingabe und Liebe gemacht worden. Das wird sicher so bleiben. Ich höre nicht im TV auf, ich werde einfach andere Dinge machen, so wie ich das im Job immer gemacht habe. Lassen wir uns überraschen!"

Wiedersehen mit alten Bekannten: René Casselly und Fabian Singer Spannend dürfte auch das Wiedersehen mit vielen Legenden der Show-Reihe sein: So kommen Athleten vergangener Staffeln zurück. Darunter befinden sich auch Publikumslieblinge, die sich zuletzt rar gemacht hatten. Schon in der Auftaktfolge dürfte ein alter Bekannter alle Blicke auf sich ziehen: der 28-jährige Artist René Casselly aus Köln. Fan-Ruhm hat aber auch der Mann, den sie den "Ninja-Tiger" nennen: Fabian Singer, ein 20-jährigen Erzieher aus Steinheim.

RTL strahlt die zwölf neuen Folgen der zehnten Staffel jeweils freitags aus. Die Auftaktsendung startet um 20.30 Uhr, alle anderen um 20.15 Uhr.

