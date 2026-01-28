Home News Star-News

„Let's Dance"-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So hat sich ihr Leben nach der YouTube-Karriere verändert

Karrierewandel

„Let's Dance"-Teilnehmerin Bianca Heinicke: So hat sich ihr Leben nach der YouTube-Karriere verändert

28.01.2026, 11.47 Uhr
von Pamela Haridi
Bianca Heinicke, einst bekannt als "BibisBeautyPalace", wagt mit ihrer Teilnahme an der 19. Staffel von "Let's Dance" ein Comeback und zeigt, wie sie sich neu erfunden hat.
Bianca Heinicke lacht.
Bianca Heinicke ist Teilnehmerin der 19. Staffel von "Let's Dance". In den letzten Jahren hat sich ihr Leben stark verändert.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
Bianca Heinicke mit blauen Haaren aus 2016.
Vor 10 Jahren war sie DIE YouTuberin in Deutschland.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Britta Pedersen

Bianca Heinicke (32) war jahrelang eine der mächtigsten Figuren in der deutschen Social-Media-Welt. Millionen Klicks, eigene Marken, totale Präsenz und ein Leben im Dauer-Upload. Sie war das Gesicht einer ganzen YouTube-Generation. Auf dem Zenit ihrer Karriere zog sie sich 2022 überraschend zurück – ohne Abschied, ohne Erklärung. Für viele Fans ein absoluter Schock. Die Zeiten von „BibisBeautyPalace“ liegen inzwischen weit hinter ihr. In der kommenden 19. Staffel von „Let´s Dance“ ist sie eine der Teilnehmerinnen und präsentiert sich dort als eine Frau, die sich neu erfunden hat.

Trennung, Rückzug und Selbstsuche

Der Rückzug aus der YouTube-Welt kam für sie nicht über Nacht. Er war ein Prozess, geprägt von Überforderung, Selbstreflexion und dem Wunsch nach einem Leben abseits des Algorithmus. Die Trennung von ihrem Mann Julian Claßen (32) markierte einen Wendepunkt. Bianca begann, ihr Leben neu zu ordnen. Werbedeals und öffentliche Dauerverfügbarkeit ließ sie hinter sich. Dabei handelte es sich bei ihrem Rückzug nicht um ein PR-Manöver, sondern um Selbstschutz. Heute zählt für sie Authentizität statt Reichweite - weniger Perfektion, mehr Persönlichkeit.

Ein radikaler (kritisierter) Wertewandel

Bianca Heinicke spricht heute über Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, Veganismus und mentale Gesundheit. Sie absolviert derzeit ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin, arbeitet als „Impact Creatorin“ und verwendet bewusst ihren bürgerlichen Namen. Der Abschied von der Kunstfigur „Bibi“ war ein symbolischer Schritt. Nicht alle glaubten an die Wahrhaftigkeit ihres Wandels. Bianca reflektiert sich heute differenzierter. Veränderung bedeute nicht, alte Teile zu verleugnen, sondern sie zu integrieren. „Bibi“ sei ein Teil von ihr, aber nicht mehr ihre gesamte Identität.

Rückkehr ins Rampenlicht mit „Let's Dance“

Mit ihrer Teilnahme an der 19. Staffel von „Let´s Dance“ wagt Bianca ein kontrolliertes Comeback. Körperlich fordernd, emotional intensiv, jedoch weit entfernt von Influencer-Selbstinszenierung. „Let´s Dance“ ist für sie mehr als ein TV-Engagement. Es ist das Symbol für ihren Neuanfang. Weg von gescripteten Videos, hin zu echten Emotionen. Jeder Tanz ist wie ein Spiegel, jede Kritik eine Lernchance. Und somit auch eine Gelegenheit, sich selbst neu zu erleben. Bianca Heinecke wirkt heutzutage verletzlicher und deshalb auch glaubwürdiger als früher.



Familie, Kinder und ein neues Gleichgewicht

Trotz öffentlicher Neuausrichtung liegt ihr Fokus klar auf ihren Kindern Lio und Emily. Bianca und Ex-Ehemann Julian Claßen, der Vater der Kinder, pflegen einen respektvollen Umgang. Für beide steht das Wohl der Familie im Mittelpunkt. Familie, Achtsamkeit und innere Balance spielen heute eine größere Rolle als nackte Klickzahlen. Die Influencerin von einst ist zu einer Frau herangewachsen, die nicht mehr gefallen muss, sondern sich selbst treu bleiben möchte.

Neuestes Projekt: ein Buch

Auf Instagram verkündete Bianca Heinicke die Veröffentlichung ihres ersten Buches mit dem Titel: „Wie man Geschichte schreibt – denn dein Leben verändert die Welt“. Sie schreibt darin über die Zeit nach dem plötzlichen YouTube-Aus und der Trennung von Julian Claßen sowie ihrem Leben in völliger Abgeschiedenheit. Ihr Ziel sei es, ihre Fans von damals und heute mit auf ihre Reise zu nehmen. Ihre Ankündigung: „So ehrlich, persönlich und verletzlich habt ihr mich noch nie erlebt.“ Das Buch soll am 3. Februar 2026 im Buchhandel erscheinen.

Von Reichweite zu Relevanz

Bianca Heinickes Wandel ist kein strategischer Imagewechsel, sondern ein langfristiger Prozess. Unabhängig davon, ob man ihn feiert oder hinterfragt, zeigt er, dass die größten Social-Media-Karrieren nicht das letzte Kapitel sein müssen. Der Applaus im Studio kann Millionen Views nicht ersetzen, aber sich viel ehrlicher anfühlen.

Infos zur 19. Staffel „Let's Dance“:

„Let´s Dance“ 2026 startet am 27. Februar 2026. Bis zum Finale, voraussichtlich Mitte oder Ende Mai 2026, laufen die Folgen immer freitags um 20.15 Uhr live bei RTL sowie im Stream auf RTL+. Durch die Staffel führt erneut das Moderatoren-Duo Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47). Auch in der Jury bleibt das Bild mit Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (61) und Jorge González (58) wie gewohnt.

