"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt Starttermin

26.01.2026, 16.03 Uhr
von Franziska Wenzlick
RTL startet am 27. Februar die 19. Staffel von "Let's Dance". Mit dabei sind prominente Persönlichkeiten wie Bianca Heinicke, Ross Antony und Nadja Benaissa.
"Let's Dance"
"Let's Dance" geht in die nächse Runde. Natürlich wieder mit dabei: Die Jury aus Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joshua Sammer

Zum 19. Mal sucht man bei RTL die besten Promi-Tänzer. Bislang war nicht offiziell bekannt, wann die neue "Let's Dance"-Staffel startet. Nun ist klar: Ab Freitag, 27. Februar, läuft das Tanzformat wieder wöchentlich live um 20.15 Uhr. Die Fans scheint es zu freuen: "Endlich hat der Freitagabend wieder einen Sinn", kommentierte eine Zuschauerin die Ankündigung, die am Sonntag auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung veröffentlicht wurde.

Ebenfalls am Sonntag bestätigt wurde die Identität der bislang noch geheimgehaltenen 14. Kandidatin der Staffel. Wie zunächst "Bild" berichtete, komplettiert die einst als "BibisBeautyPalace" bekannt gewordene Influencerin Bianca Heinicke den diesjährigen Cast.

Sie sei "sehr perfektionistisch", erklärte die 32-Jährige gegenüber "Bild". Zudem verriet sie, auf dem Parkett nicht gänzlich unerfahren zu sein: "Von einigen Tänzen habe ich schon ein paar Schritte drauf. Aber da ist natürlich noch gewaltiges Ausbaupotenzial. Ich freue mich sehr, dass ich bei 'Let's Dance' dabei sein kann."

"Let's Dance" 2026: Diese Stars sind dabei

Unter anderem ist auch Ross Antony mit von der Partie. "Ich freue mich auf die Musik, auf das Training, auf die 'Let's Dance'-Family und auf diesen besonderen Mix aus Glamour und harter Arbeit", sagt der gebürtige Engländer, der sich außerdem als "Let's Dance"-"Superfan der ersten Stunde" outet, in einem von RTL geteilten Pressestatement. "Ich habe richtig Lust, noch mal komplett aus meiner Komfortzone rauszuspringen", so der Sänger.

Neben dem 51-jährigen Ex-Bro'Sis-Star stellt sich noch eine weitere ehemalige "Popstars"-Siegerin der Herausforderung: Nadja Benaissa wurde 2000 in der ersten Staffel der Castingshow Teil der Girlgroup No Angels. Ebenfalls für die neue Staffel bestätigt wurden Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus und Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer. Mit Anna-Carina Woitschack ist außerdem eine weitere Schlagersängerin dabei – für sie erfüllt sich mit der Teilnahme an der RTL-Show "eine Art Lebenstraum".

In die Fußstapfen des Vorjahressiegers Diego Pooth treten wollen auch Schauspieler Jan Kittmann, "Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck, "Ninja Warrior"-Athlet Joel Mattli, Influencer Willi Whey, Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Betty Taube, Musiker Milano sowie Comedian Simon Gosejohann, der vorab ankündigte, sich "bis ins Finale twerken" zu wollen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
