Home News Star-News

Dschungelcamp-Debatte um Gil Ofarim: Jetzt äußert sich Bruder Tal Ofarim

Umstrittener Kandidat

Dschungelcamp-Debatte um Gil Ofarim: Jetzt äußert sich Bruder Tal Ofarim

22.01.2026, 14.26 Uhr
von Natasa Unkel
Gil Ofarims Teilnahme am RTL-Dschungelcamp bleibt umstritten. Nach dem Antisemitismus-Skandal von 2021 äußert sich nun sein Bruder Tal Ofarim zur Kritik. Die Show startet am 23. Januar 2026.
Gil Ofarim, Abi Ofarim, Tal Ofarim
Musik liegt ihnen im Blut: Gil Ofarim (l.) mit seinem Vater Abi (m.) und seinem Bruder Tal (r.). Der Familienvater war ein israelischer Sänger, Gitarrist, Musikproduzent, Tänzer und Choreograph.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress Hannes Magerstaedt | Eventpress Hannes Magerstaedt

Er gilt als einer der umstrittensten Teilnehmer des Dschungelcamps und sorgt für Diskussionen: Nach dem Skandal um einen erfundenen Antisemitismus-Vorfall in einem Leipziger Hotel aus dem Jahre 2021 ist Gil Ofarims Teilnahme an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) vielen Zuschauern ein Dorn im Auge und zeigt, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung noch lange nicht rehabilitiert ist. Jetzt äußert sich sein Bruder Tal Ofarim.

In der „Warm up Show” des Senders äußerte sich Tal Ofarim zur Kritik an der Teilnahme seines Bruders. Es habe in der Vergangenheit schon mehrere Gelegenheiten für seinen Bruder gegeben, sich zu dem Skandal zu äußern, sagte Tal Ofarim in der RTL-Show. Er erklärte dann, dass er über etwaige Pläne seines Bruders aber nicht eingeweiht sei und dämpft auch die Erwartungen, dass Gil den Skandal eventuell noch einmal am Lagerfeuer besprechen könnte: „Ich weiß es selbst nicht. Wenn er mehr darüber sagen würde, würde es mich wundern, weil er eben diese Möglichkeiten schon hatte“, so Tal weiter.

Der Fall Gil Ofarim und seine rechtlichen Folgen hinterlassen offene Fragen

Tal bleibt in seinen Ausführungen möglichst vage. Dass es von seinem Bruder bisher keine weiteren Erklärungen gegeben habe, sei kein Zufall. „Das hat Gründe, warum er es nicht macht oder nicht kann", sagt Tal Ofarim. Die Öffentlichkeit kenne aber auch nur das Bild, das durch Medienberichte entstanden sei. „Mein Bruder ist auch ein Mensch, und den kennen halt alle nicht“, so Ofarims jüngerer Bruder weiter.

Derzeit beliebt:
>>Dr. Bob traut nur einem Dschungelcamper den Sieg zu: "Oh mein Gott, der könnte das gewinnen"
>>Wo der "Bergdoktor" abschaltet: So wohnt Hans Sigl privat
>>Gottschalk mit Kritik gegen Kaulitz-Brüder als neue "Wetten, dass..."-Moderatoren: "ist bitter"
>>Dschungelcamp 2026: Gil Ofarim wird kritisiert – das sagt sein Bruder

Was er damit meint, lässt er offen. Denn zumindest gerichtlich scheint das Bild, „das durch Medienberichte entstanden“ ist, eindeutig. Zur Erinnerung: 2021 hatte Gil Ofarim dem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels vorgeworfen, ihn wegen seiner Kette, an der ein Davidstern hängt, diskriminiert zu haben und hatte diesem Antisemitismus vorgeworfen. Kameraaufnahmen und Zeugenaussagen widersprachen Ofarims Schilderungen. Die Staatsanwaltschaft erhob daraufhin Anklage gegen Ofarim wegen Verleumdung, falscher Verdächtigung und Betrugs.



Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten
Das Dschungelcamp startet 2026 mit einem echten Aufreger: Gil Ofarim ist dabei – und soll eine außergewöhnlich hohe Gage erhalten.
RTL ist spendabel
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.

Bei der Hauptverhandlung Ende 2023 räumte der heute 43-Jährige schließlich ein, die Geschichte erfunden zu haben. Das Verfahren wurde unter der Auflage eingestellt, dass Ofarim jeweils 5000 Euro an die Jüdische Gemeinde zu Leipzig und die Gedenk- und Bildungsstätte – Haus der Wannsee-Konferenz zahlen muss. Außerdem wurde ein Schmerzensgeld fällig, das er an den beschuldigten Hotelangestellten zahlen musste.

Neue Sendezeit des RTL-Dschungelcamps soll größere Zielgruppe erreichen

Ab Freitag, 23. Januar 2026, können Fans auf RTL verfolgen, wie sich Gil Ofarim und die anderen Teilnehmer im australischen Busch schlagen. Die erste Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und der damit verbundene Einzug der Kandidaten ins Camp startet um 20.15 Uhr. Seit 2025 hat RTL die Ausstrahlung der Show auf die Prime-Time verlegt, um eine größere Zielgruppe zu erreichen. Für die IBES-Teilnehmer heißt das wegen der großen Zeitverschiebung aber auch, dass sie sehr viel früher aufstehen müssen. Gesendet wird täglich, immer zur gleichen Zeit, 17 Folgen gibt es insgesamt, das große Finale ist dann am Sonntag, 8. Februar 2026, zu sehen.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp

Das könnte dich auch interessieren

Dschungelcamp-Kandidat Stephen Dürr fühlt sich nach Alkohol-Berichten falsch dargestellt
Promi-Dschungel
Stephen Dürr
Lothar Matthäus nach Ski-Unfall verletzt: RTL-Einsatz muss kurzfristig abgesagt werden
TV-Experte-Ausfall
Lothar Matthäus
Jan Köppen von Instagram-Kommentaren erschrocken: "Dass man Leuten so Sachen schreibt ..."
Jan Köppens Look
Jan Köppen
"Dschungelcamp" 2026: RTL verkündet überraschende Neuerungen
Es geht wieder los!
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Giovanni Zarrella gegen Andrea Kiewel? Neue Diskussion um Live-Musik im ZDF-Fernsehgarten
Schlager-Open-Air am Lerchenberg
Giovanni Zarrella präsentiert im Sommer eine neue Sendung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".
„Monicas Meistermacher“: Monica Lierhaus trifft Jürgen Klopp bei RTL
Trainerlegenden
Jürgen Klopp
ZDF plant „Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz als neue Moderatoren
Show-Überraschung
Tom und Bill Kaulitz
Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
Schmerzen bedrohten Teilnahme
Umut Tekin
Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp
Ekel-Momente
Jan Köppen
5.000 Euro teurer Irrtum: Diese Bares-für-Rares-Expertise entpuppt sich als Enttäuschung
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
„Ich erfuhr es erst mit 15“: Roland Kaiser über lang gehütetes Geheimnis
Aufgewachsen bei Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Haftbefehl-Doku und scharf kritisierte Israel-Korrespondentin sind für den Grimme-Preis nominiert
Grimme-Nominierungen
"Babo - Die Haftbefehl-Story"
Ist "Star Trek" zu "woke"? Whoopi Goldberg kontert Kritik von Elon Musk und Trump-Vizestabschef
"Starfleet Academy" Debatte
Whoopi Goldberg
Abschied unter Tränen: So erlebte Marisa Burger letzten „Rosenheim-Cops“-Dreh
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
"Wetten, dass..?": Frank Elstner äußert sich zum neuen Moderationsduo Bill und Tom Kaulitz
Moderatorenwechsel
Frank Elstner
Schönebergers pikante Frage an Beatrice Egli: "Wie läuft's mit Florian?"
Im Podcast
Barbara Schöneberger
"Ich musste schon früh im Leben viel Disziplin zeigen": "Nord bei Nordwest"-Star Marleen Lohse im Interview
Multitalent Marleen
Marleen Lohse im Interview
"Bergdoktor" Martin Gruber muss gleich zwei Leben retten – und Tochter Lili erwartet eine Hiobsbotschaft
Dramatische Schicksale
Der Bergdoktor
Taschentücher bereithalten! Der emotionale Abschied von Paul Walker läuft im Free-TV
Emotionaler Abschied
Fast & Furious 7
Nach dem Krimi gegen Spanien: So geht es bei der Handball-EM im TV weiter
Handball-EM 2023
Juri Knorr
Was Sie noch nicht über "Die drei ???" wussten
Kultreihe enthüllt
Die drei ??? - Toteninsel
"Ein mächtiger Gegner": Alle Infos zur spannenden Miniserie bei ARTE
Anwältin in Bedrängnis
Ein mächtiger Gegner
"Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe": So sah Chris Pratt in seiner ersten Rolle aus
Chris Pratts Aufstieg
Chris Pratt
"Ohne Gewehr – Leben nach dem Biathlon": Alle Infos zur ARD-Reportage
Wie geht es weiter?
Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon
"Nord bei Nordwest – Fette Ente mit Pilzen": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Unerwartet ernst
Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen
Fans kritisieren Silvester-Nacht der Kaulitz-Bruder – die wehren sich
Tom und Bill
Bill und Tom Kaulitz
Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Musiker, Sportler und viel Aufmerksamkeit
Prominente Ex-Beziehungen
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf
Schnelles Ende in der Casting-Show
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Sarah Engels meldet sich nach Hassnachrichten völlig aufgelöst: "Das macht mich so wütend"
Social-Media-Kritik
Sarah Engels
Eurovision Song Contest: Diese Künstler wollen Deutschland in Wien vertreten
Wer setzt sich durch?
Die Musiker Abor & Tynna auf der ESC-Bühne 2025.