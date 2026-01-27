Nach schwierigen Zeiten: Sophia Thomalla und Alexander Zverev wirken gefestigt

Home News Star-News

Geerdet und glücklich

27.01.2026, 21.05 Uhr
von Pamela Haridi
Seit Herbst 2021 sind Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) ein Paar. Trotz öffentlichem Druck und mentalen Herausforderungen wirken sie heute stabiler und geerdet.
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Sophia Thomalla und Alexander Zverev sprechen offen über ihre Beziehung.  Fotoquelle: picture alliance / Lackovic | Mladen Lackovic

Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) stehen seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit – wegen ihrer Karrieren und ihrer Liebesbeziehung. Seit Herbst 2021 gehen die Moderatorin und der Tennisstar gemeinsam durchs Leben. Nach spürbaren Spannungen wirkt ihr Auftreten zuletzt auffallend ruhig, fast geerdet. Weniger Erklärungen, weniger Inszenierung – dafür umso mehr der Eindruck, dass sie privat gerade genau dort angekommen sind, wo Stabilität entstehen kann.

Alexander Zverev spricht offen über die Schatten des Erfolgs

Hinter dem derzeit so ausgeglichen wirkenden Paar liegt eine alles andere als leichte Phase. Zverev hat sportlich nahezu alles erreicht, was im Tennis möglich ist: Grand-Slam-Finals, Siege auf den größten Bühnen der Welt, dazu lukrative Verträge in Millionenhöhe. Und doch sprach er zuletzt offen darüber, wie leer sich dieser Erfolg innerlich mitunter anfühle. Der Tennisstar thematisierte mentale Belastungen, Selbstzweifel und den permanenten Druck, stets funktionieren zu müssen.

Diese Zeit forderte nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Partnerin Sophia. Umso bemerkenswerter erscheint es, wie geschlossen sich die beiden heute zeigen. Sie wich ihm auch in schwierigen Momenten nicht von der Seite, begleitete ihn zu Turnieren und zog sich gleichzeitig bewusst zurück, wenn Zurückhaltung gefragt war. Damit bestätigen sie eine Erkenntnis, die viele Beziehungen prägt: Nähe wächst nicht nur im Sonnenschein, sondern oft gerade dann, wenn Stürme toben.

Alexander Zverev und Sophia Thomalla besitzen einen Hund

Ein sichtbar gewordenes Symbol dieses neuen Gleichgewichts ist Dackelwelpe Mishka. Der im Herbst eingezogene gemeinsame Hund ist längst ein fester Bestandteil der Patchwork-Welt des Paares. In einem Alltag, der sonst von Turnierplänen und Fernsehprojekten geprägt ist, hat Mishka eine Bedeutung, die weit über ein niedliches „Accessoire“ hinausgeht. Die Verantwortung für ein Tier bringt feste Routinen, gemeinsame Entscheidungen und Verlässlichkeit mit sich – Werte, die eine Beziehung erden und stabilisieren.



Sophia Thomalla spricht über Alexander Zverevs Rolle als Vater

Was Sophia Thomalla von vielen anderen Promi-Partnerinnen unterscheidet, ist ihre offen gelebte Direktheit. Sie verzichtet auf glattgebügelte Floskeln und formuliert ihren Standpunkt klar – auch dann, wenn es unbequem wird. So machte sie kein Geheimnis daraus, dass sie Zverevs Umgang mit seiner Tochter aus einer früheren Beziehung mitunter „wahnsinnig nervt“. Gleichzeitig betonte sie jedoch auch ihr Verständnis für seine Situation. Keine märchenhafte Überhöhung, sondern gelebte Realität.

Gerade diese Mischung aus Klarheit und Akzeptanz wirkt in einer Welt, in der Promi-Beziehungen oft entweder idealisiert oder dramatisiert werden, bemerkenswert erwachsen. Möglicherweise ist es genau dieser Umgang miteinander, der der Beziehung derzeit ihre Stabilität verleiht. Sophia und Alexander zeigen sich öffentlich – aber dosiert. Statt permanenter Selfie-Fluten oder einer schrillen Inszenierung ihrer Liebe als Content-Format gewähren sie bewusst nur ausgewählte Einblicke. Dadurch entsteht der Eindruck, dass ihr gemeinsames Leben ernster geworden ist: weniger Show, mehr Substanz.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev wirken heute so gefestigt wie nie

Derzeit vermitteln Sophia Thomalla und Alexander Zverev das Bild eines Paares, das angekommen ist. Nicht ohne Reibung, aber getragen von gegenseitigem Respekt. Vielleicht ist es genau diese Balance aus Nähe, Eigenständigkeit und Offenheit, die sie heute zufriedener wirken lässt als je zuvor. Vieles spricht dafür, dass sie einen Punkt erreicht haben, an dem sie niemandem mehr etwas beweisen müssen – einen gemeinsamen Lebensabschnitt, der nicht erklärt, sondern einfach gelebt und genossen werden will.

