Sophia Thomalla und ihre Ex-Partner: Musiker, Sportler und viel Aufmerksamkeit

21.01.2026, 12.44 Uhr
von Charlotte Leutloff
Sophia Thomalla ist bekannt für ihre prominenten Beziehungen. Ob Musiker oder Sportler, ihre Ex-Partner sind stets im Rampenlicht. Von Till Lindemann über Gavin Rossdale bis zu Alexander Zverev - ein Blick auf ihre Liebesgeschichten.
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.

Die Moderatorin und Schauspielerin Sophia Thomalla (36) hatte im Laufe ihrer Karriere schon einige prominente Ex-Partner. Diese weisen einige Gemeinsamkeiten auf: Entweder Musiker oder Sportler, stets im Rampenlicht und mit eigener Karriere.

Die erste öffentliche Beziehung machte Sophia Thomalla im Jahr 2011 bekannt, nämlich mit Rammstein-Frontman Till Lindemann (63). Damit sammelten sie viele Schlagzeilen, vor allem durch ihren hohen Altersunterschied von 26 Jahren. Zudem ließ sich die damals 21-Jährige gleich mehrere Tattoos von Lindemann stechen, darunter sein Gesicht. Die beiden waren 5 Jahre lang liiert und trennten sich Ende 2015 einvernehmlich. Seitdem pflegen sie dennoch ein gutes Verhältnis zueinander und auch nach den schweren Vorwürfen gegen Lindemann steht Thomalla hinter ihm.

Sophia Thomallas Beziehung und Blitz-Hochzeit mit diesem Rockmusiker!

Im März 2016, also nur kurze Zeit später dann die Überraschung: Sophia Thomalla hat den norwegischen Sänger Andy LaPlegua (50) heimlich in den USA geheiratet. Das Ganze sei aus einer Extremsituation entstanden, so Thomalla und sei dort so einfach, wie sich ein Tattoo stechen zu lassen. Auch sie haben einen krassen Altersunterschied , LaPlegua ist 14 Jahre älter.

Nur ein Jahr später, im März 2017, tauchten dann Papparazzi-Bilder von Sophia Thomalla mit Gavin Rossdale (60) auf. Der 24 Jahre ältere Ex von Gwen Stefani und Sänger der britischen Rock-Band Bush konnte das Model auch nicht länger als sein Vorgänger begeistern. Nach einem Jahr war die Turtelei wieder beendet.

Sophia Thomallas neues Beuteschema: Junge Sportler statt alte Musiker

Ende 2018 wurde das Model knutschend mit dem 4 Jahre jüngeren Fußballer Loris Karius (32) gesichtet, im Januar 2019 machten sie die Beziehung dann offiziell. Das Paar war etwa zweieinhalb Jahre zusammen, bis der Torwart sich mit einer anderen ablichten ließ. Thomalla gab daraufhin die Trennung bekannt.

Auch dieses Mal blieb die Moderatorin nicht lange allein, 2021 machte sie die Beziehung zum knapp 8 Jahre jüngeren Tennis-Profi Alexander Zverev (28) offiziell. Die beiden zeigen sich seitdem sehr glücklich und verliebt.

