GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf

GNTM-Aus nach einer Runde: Das steckte hinter Sophia Thomallas Rauswurf

21.01.2026, 12.32 Uhr
von Annika Schmidt
Sophia Thomalla wollte in Heidi Klums Model-Castingshow "Germany's Next Topmodel" durchstarten. Doch schon in der ersten Runde wurde die 36-Jährige aus der Sendung geschmissen. Das hatte einen bestimmten Grund.
Fotoquelle: picture alliance / Lackovic | Mladen Lackovic

Sophia Thomalla (36) wollte schon früh ins Showbusiness. Das versuchte die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (60) auf verschiedene Arten. Heute hat es die 35-Jährige geschafft, sich als Moderatorin zu etablieren. Zu ihrer Anfangszeit probierte es die Berlinerin als Model und als Schauspielerin. Dabei nahm Sophia Thomalla auch an Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" teil, wurde allerdings von der Model-Chefin aus der Sendung gekickt. 

Sophia Thomalla und die Schlagzeilen: Im Blitzlichtgewitter durch prominente Ex-Freunde

Wie auch ihre Mutter wollte sich Sophia Thomalla ihren Platz in der Medienwelt sichern. Heute steht die 35-Jährige als Moderatorin für Reality-TV-Shows wie "Are You the One?" vor der Kamera und steht im Blitzlichtgewitter durch ihre berühmten Ex-Freunde wie dem Rammstein-Sänger Till Lindemann (63). Aktuell ist Sophia Thomalla mit Tennis-Profi Alexander Zverev (28) liiert. 2009 wollte die Tochter des "Tatort"-Stars als Model bei Heidi Klum (52) durchstarten, doch schon nach der ersten Runde war Schluss. 

Deshalb war Simone Thomalla über das GNTM-Aus erleichtert

Ihre Mutter zeigte sich damals sogar erleichtert über das frühe Aus bei Germany’s Next Topmodel. „Meiner Mutter tue ich damit auch einen Gefallen, sie war nämlich von Anfang an nicht so begeistert, dass ich überhaupt hingegangen bin“, erklärte Sophia Thomalla später offen.

Tatsächlich hatte ihr GNTM-Abenteuer einen ganz konkreten Grund für sein abruptes Ende. Die damals erst 19-Jährige musste die Show verlassen, weil sie seit Jahren privat mit dem früheren Juror Peyman Amin befreundet war. Die Produktion befürchtete, dass Amin ihre Leistungen nicht völlig neutral bewerten könne. Um jeden Anschein von Bevorzugung zu vermeiden, zog man einen klaren Schlussstrich – und Sophia Thomallas Modelkarriere bei GNTM war schneller beendet, als viele erwartet hatten.

