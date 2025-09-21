"Berlin Marathon 2025": Die Übertragung des Events auf RTL

Home News TV-News

"Berlin Marathon 2025"

Berlin-Marathon: Rennen der Superlative

21.09.2025, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Beim 51. Berlin-Marathon treten 50.000 Läufer an, darunter Top-Athleten wie Sabastian Sawe und Milkesa Mengesha. RTL überträgt live ab 8:30 Uhr.
Berlin-Marathon 2025
Er war auch der Sieger von London 2025: Sabastian Sawe aus Kenia ist großere Favorit in Berlin. Er ist der aktuell schnellste Marathonläufer der Welt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Alex Davidson
Berlin-Marathon 2025
Die deutsche Lauflegende Sabrina "Mocki" Mockenhaupt meldet sich beim 51. Berlin-Marathon gemeinsam mit Moderatorin Laura Papendick von der Strecke. Unter den Teilnehmern finden sich unter anderem der Kenianer Sabastian Sawe, für viele der aktuell beste Marathonläufer der Welt, und Vorjahressieger Milkesa Mengesha.  Fotoquelle: RTL / Anne Werner

50.000 Läufer sind am Veranstaltungswochenende beim 51. Berlin-Marathon am Start, tausende Zuschauer stehen am Straßenrand der rekordverdächtigen Strecke. Mit dabei sind Sabastian Sawe, der aktuell schnellste Marathonläufer der Welt, und der Vorjahressieger Milkesa Mengesha, Als World Marathon Major ist der Berlin-Marathon neben New York, Boston, Chicago und London einer der renommiertesten Marathons der Welt. Die Strecke gilt als eine der schnellsten überhaupt, hier wurden mehrere Weltrekorde aufgestellt, zuletzt vom Kenianer Eliud Kipchoge (02:01:09 Stunden) und von der Äthiopierin Tigist Assefa (2:11:53). Für RTL kommentiert René Hiepen das Geschehen, Moderatorin Laura Papendick und die deutsche "Lauflegende" Sabrina Mockenhaupt berichten vom Straßenrand.

RTL
Berlin Marathon 2025
Sport • 21.09.2025 • 08:30 Uhr

Der Berlin-Marathon spiegelt unter anderem in seiner Streckenführung die Geschichte der Stadt. 1990 wurde drei Tage vor der Wiedervereinigung erstmals das Brandenburger Tor eingebunden. Beim 50. Lauf 2024 waren fast 60.000 Läuferinnen und Läufer am Start. Der 82-jährige Peter Bartel erreichte als letzter Finisher nach 8:59:18 Stunden das Ziel – 50 Jahre nach seiner Teilnahme am ersten Berlin-Marathon. Keine Frage, hier werden Jahr für Jahr große Heldengeschichten erzählt.

Berlin Marathon 2025 – So. 21.09. – RTL: 08.30 Uhr

Sammelklage gegen DAZN: 4.500 Kunden ziehen vor Gericht
Tausende DAZN-Kunden ziehen vor Gericht: Der Vorwurf lautet auf rechtswidrige Preiserhöhungen. Die Verbraucherschützer sprechen von Intransparenz. Eine Sammelklage steht bevor.
Rechtsstreit
DAZN

