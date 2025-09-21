"Berlin Marathon 2025": Die Übertragung des Events auf RTL

50.000 Läufer sind am Veranstaltungswochenende beim 51. Berlin-Marathon am Start, tausende Zuschauer stehen am Straßenrand der rekordverdächtigen Strecke. Mit dabei sind Sabastian Sawe, der aktuell schnellste Marathonläufer der Welt, und der Vorjahressieger Milkesa Mengesha, Als World Marathon Major ist der Berlin-Marathon neben New York, Boston, Chicago und London einer der renommiertesten Marathons der Welt. Die Strecke gilt als eine der schnellsten überhaupt, hier wurden mehrere Weltrekorde aufgestellt, zuletzt vom Kenianer Eliud Kipchoge (02:01:09 Stunden) und von der Äthiopierin Tigist Assefa (2:11:53). Für RTL kommentiert René Hiepen das Geschehen, Moderatorin Laura Papendick und die deutsche "Lauflegende" Sabrina Mockenhaupt berichten vom Straßenrand.

Berlin Marathon 2025 Sport • 21.09.2025 • 08:30 Uhr

Der Berlin-Marathon spiegelt unter anderem in seiner Streckenführung die Geschichte der Stadt. 1990 wurde drei Tage vor der Wiedervereinigung erstmals das Brandenburger Tor eingebunden. Beim 50. Lauf 2024 waren fast 60.000 Läuferinnen und Läufer am Start. Der 82-jährige Peter Bartel erreichte als letzter Finisher nach 8:59:18 Stunden das Ziel – 50 Jahre nach seiner Teilnahme am ersten Berlin-Marathon. Keine Frage, hier werden Jahr für Jahr große Heldengeschichten erzählt.

Berlin Marathon 2025 – So. 21.09. – RTL: 08.30 Uhr

