Schock am Set: Tom Holland verletzt sich bei „Spider-Man 4“-Dreh

Wenn Filmstars auf Stuntdoubles verzichten, bringt das ihnen viel Respekt ein. Geht ein Stunt jedoch nach hinten los, kann das Probleme für die jeweilige Produktion bedeuten. Diese Erfahrung musste nun auch Tom Holland machen, der sich bei den Dreharbeiten zum vierten Teil der "Spider-Man"-Reihe bei einem Stunt verletzt hat – und sogar in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Tom Holland: Gehirnerschütterung nach Stuntszene Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, zog sich Holland bei einem Dreh im britischen Watford eine leichte Gehirnerschütterung zu. Nachdem er deswegen im Krankenhaus behandelt worden war, konnte er es wieder verlassen. Die britische Zeitung "The Guardian" schreibt davon, dass der Hollywoodstar noch am selben Abend bei einer Benefizveranstaltung gesehen worden sei, die er dann aber aus gesundheitlichen Gründen habe verlassen müssen.

Nun soll sich der 29-Jährige eine Zeit lang schonen, denn auch eine leichte Gehirnerschütterung kann ernsthafte langfristige Folgen haben. Die Dreharbeiten an "Spider-Man: Brand New Day" sind derweil pausiert worden. Auf den geplanten Starttermin soll die Pause aber keine Auswirkungen haben. Der Kinostart des Marvel-Abenteuers ist für den 30. Juli 2026 geplant.

