Europas Ingenieurskunst: Spektakuläre Bauwerke in neuer Doku

Deutsche Erstausstrahlung

"Europas Ingenieurskunst": Spektakuläre Bauwerke in neuer Doku

22.09.2025, 09.30 Uhr
von Paula Oferath
Die National Geographic Doku "Europas Ingenieurskunst" beleuchtet faszinierende Bauprojekte in Europa, von der Münchner S-Bahn bis zur BMW Super E-Factory und dem Ulmer Münster.
Europas Ingenieurskunst
Der Turm des Ulmer Münsters ragt mit 116,5 Metern als höchster Kirchturm der Welt in den Himmel. In der ersten Episode der sechsteiligen Dokumentarreihe "Europas Ingenieurskunst" werden unter anderem Steinmetz Aaron Weisser und sein Team bei der Restaurierung des Bauwerks begleitet.  Fotoquelle: National Geographic
Europas Ingenieurskunst
Die Auftaktfolge der sechsteiligen Dokureihe "Europas Ingenieurskunst" wurde bei einem Screening in München vorgestellt. Von links: Moderator Aljoscha Höhn, Dr. Ing. Mohan Noronha (BMW Group), Conny Roll (The Walt Disney Company Germany), Dr. Ing. Johannes Jessen (DB InfraGO AG), Aaron Weisser (Ulmer Münster Bauhütte) und Chris Boehm-Tettelbach (o2 Surftown).   Fotoquelle: National Geographic
Europas Ingenieurskunst
In den weiteren Episoden von "Europas Ingenieurskunst" richtet die Dokureihe ihren Blick auf Spanien, Polen, Großbritannien, die Niederlande sowie auf Skandinavien.  Fotoquelle: National Geographic

Europa hat in seiner Geschichte in Sachen Ingenieurskunst schon Bemerkenswertes erreicht. Von der antiken Stadt Mérida bis hin zum futuristischen Analemma Tower, von schwindelerregenden Holzkonstruktionen bis zu stadtgroßen Salzbergwerken: Europa kann atemberaubende Konstruktionen.

Deutsche Erstausstrahlung der Doku "Europas Ingenieurskunst"

Die sechsteilige National Geographic Doku "Europas Ingenieurskunst" (ab Mittwoch, 24. September, immer mittwochs um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung bei National Geographic) geht bei diesen Bauwerken auf eine Entdeckungsreise. Es geht nach Spanien, Polen, Großbritannien, in die Niederlande und nach Skandinavien.

Die erste Episode wurde in Deutschland gedreht. Zum Auftakt fand ein exklusives Screening-Event mit den Beteiligten in München statt. Nach der Vorführung der ersten Folge sprachen Experten im Panel-Talk über die gezeigten Projekte und gaben spannende Einblicke in die Herausforderungen ihrer Arbeit. Aljoscha Höhn führte durch das Gespräch.

Restaurierungsarbeiten am Ulmer Münster

"Wir wünschen uns mehr Verständnis für die Komplexität der Baustelle", erklärte Dr. Ing. Johannes Jessen im Panel-Talk, Projektingenieur Geotechnik/Tunnelbau bei der DB Netz. Es geht um die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München. Die Baustelle liegt 40 Meter unter der Erde. Das Projekt kostet voraussichtlich rund 11 Milliarden Euro. Heikel ist der Unterdruck, mit dem die Arbeiter auf der Baustelle unter der Erde zu kämpfen haben. Alle Maschinen werden elektrisch angetrieben.



Doch in der ersten Episode geht es auch hoch hinaus. "Es ist eine nie endende Baustelle", sagte Aaron Weisser, leitender Steinmetz der Restaurierung des Ulmer Münsters. Der Ulmer Münster ist mit 116,5 Metern der höchste Kirchenturm der Welt. Die Renovierungen des Turms erfolgen in schwindelerregender Höhe. "Uns fehlen junge Menschen, die das Handwerk erlernen wollen", berichtet der Steinmetz.

Europas größte Baustelle: Der Ausbau des Frankfurter Flughafens

Viele junge Menschen zieht die o2 Surftown in Hallbergmoos an, ein Surfpark fürs Wellenreiten nahe dem Flughafen München. In der Dokumentation wird ein Blick auf die Konstruktion geworfen, die künstliche Wellen erzeugt. Chris Boehm-Tettelbach, Gründer und Unternehmer des Bauprojekts, forderte dazu auf, Visionen in die Tat umzusetzen: "Ihr dürft Fehler machen", doch danach gehe es eben darum, wieder aufzustehen.

"Bei BMW verschieben wir keine Anläufe", so Dr. Ing. Mohan Noronha, Programmleiter für die strukturelle Transformation im BMW Werk München. In Hinblick auf die erste Folge der Reihe gesteht er: "Man braucht Erfahrung bei so einem Großprojekt." Es sei wichtig, zwischen "Machbarkeit und nicht Machbarkeit" zu unterscheiden. Die erste Folge der Reihe begleitet Noronha in der "BMW Super E-Factory" mitten in München.

Neben den genannten Bauwerken blickt die Dokumentation in der ersten Folge auch auf die europaweit größte Baustelle mit dem Ausbau des Frankfurter Flughafens. Darüber hinaus werden die imposanten Doppelschiffshebewerke vorgestellt, die Frachtschiffe 40 Meter in die Höhe transportieren.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

