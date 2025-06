"Ozeane mit David Attenborough": Disney+-Doku über die Faszination der Ozeane und ihre Zerstörung

Einmaliges Bildmaterial bei "Ozeane mit David Attenborough"

Vom Great Barrier Reef in Australien über Westafrika, die Galápagos-Inseln, bis hin zu Kelpwäldern in Kalifornien und Großbritannien – über zwei Jahre hinweg hat das Team um die Regisseure Toby Nowlan, Keith Scholey und Colin Butfield keine Mühen gescheut, die außergewöhnlichsten Aufnahmen aus dem Wasser zu angeln. Attenborough säuselt dazu in distinguiertem Oberschichtsenglisch: "For once you've truly seen the sea you'll never look at earth in the same way again." Man möchte mit ihm über Stunden in der Bilderflut schwelgen.