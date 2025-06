"Manta Manta – Zwoter Teil": Kritik zur Free-TV-Premiere mit Til Schweiger

Ein impulsiver Auto-Proll, der in den frühen 90-ern illegale Straßenrennen fuhr und grundsätzlich nicht die allerhellste (Zünd-)Kerze war – was wird aus dem wohl geworden sein mag, nach all den Jahren? Til Schweiger hat diese Frage lange beschäftigt, 2023 gab es nach mehreren Fehlzündungen endlich eine Antwort. Die Kritiken zu "Manta Manta – Zwoter Teil" fielen durchwachsen aus, zudem wurde der Kinostart von Berichten über Stress am Set überschattet, die auf Schweiger und die Verantwortlichen im Hintergrund kein gutes Licht warfen. Der Film wurde trotzdem zu einem der erfolgreichsten deutschen Kinostarts 2025. Jetzt zeigt RTL "Manta Manta – Zwoter Teil" als Free-TV-Premiere.