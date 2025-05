„Lena Lorenz“-Star Judith Hoersch zeigt sich ehrlich: „Die Menschen hassten mich“!

Die Schauspielerin Judith Hoersch ist das Gesicht und die Titelfigur der äußerst beliebten ZDF-Serie „Lena Lorenz“. Doch vor allem eingefleischte Fans wissen: Das war nicht immer so. Denn bei ihrem Start im Jahr 2015 hatte die Serie eine andere Hauptdarstellerin. Warum es zu dem Wechsel kam, erfährst du hier.

Von Aulitzky zu Hoersch Die ersten beiden Folgen von „Lena Lorenz“ flimmerten im April 2015 erstmals über den Bildschirm. Die titelgebende Hebamme, damals noch gespielt von Patricia Aulitzky, trat darin den Weg von Berlin ins kleine bayerische Dorf Himmelsruh an. Aus dem Aufenthalt, der eigentlich nur eine kurze Auszeit vom Stress in der Hauptstadt sein sollte, wurde schließlich ein Umzug in die Idylle Bayerns. Die ersten beiden Episoden schauten jeweils mehr als fünf Millionen Menschen, daher verwunderte es nicht, dass das ZDF beschloss, noch mehr zu bestellen. Seitdem laufen jährlich zwischen drei und sechs Folgen von „Lena Lorenz“.

Fans von Heimatfilmen lieben vor allem die Gewohnheit. An den immer gleichen Orten entstehen zwischen den bekannten Figuren Konflikte, die zumeist innerhalb der Laufzeit zur Zufriedenheit aller gelöst werden. Daher muss es ein mittelschwerer Schock für die Anhänger von „Lena Lorenz“ gewesen sein, als die Hauptdarstellerin Patricia Aulitzky 2018 verkündete, die Titelfigur nicht mehr spielen zu wollen. Aus ihrer Sicht hatte der Charakter kein Potenzial mehr. Sie sehe daher keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr für sich, wie sie in einem Interview mitteilte. Zudem wolle sie frischen Wind in ihr Berufsleben bringen und neue Rollen spielen, was ihr bei der Arbeit an mehreren 90 Minuten langen Episoden pro Jahr kaum möglich war.

Nach 14 Episoden mit Aulitzky standen die Produzenten nun also vor einer schwierigen Entscheidung: Soll die Serie mit dem Ausstieg ihres wichtigsten Gesichts beendet werden oder setzt man sie mit einer neuen Hauptdarstellerin fort? Bekanntlich fiel die Wahl auf die zweitgenannte Option, und seit August 2019 wird Lena Lorenz von Judith Hoersch verkörpert. Die 15. Folge trug zwar den bezeichnenden Titel „Ein neuer Anfang“, ging inhaltlich aber nicht auf den Darstellerinnenwechsel ein.