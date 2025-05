MDR-Reporter Patrick Fritzsche mit Stein beworfen: Das trägt er davon

"Der Vorfall ist ungeheuerlich", kommentierte MDR-Sprecher Michael Naumann den Vorfall beim Relegationsspiel Lokomotive Leipzig gegen TSV Havelse am 28. Mai. "Wir verurteilen ein solches Verhalten gegenüber Medienvertreterinnen und -vertretern auf das Schärfste, es ist durch nichts zu entschuldigen." Über die Anzeige wegen Körperverletzung seien auch die Vereinsverantwortlichen informiert worden.

"Körperlich heilt das", sagt Fritzsche in dem geposteten Video. Was ihn wesentlich mehr beschäftige, sei die Frage: "Wer garantiert dir denn, dass du nicht noch mal irgendwo abgeworfen wirst in 'nem Stadion oder auf 'ner Bühne? Wer sagt denn, dass dann der Stein nicht ein bisschen größer ist? Wer beruhigt denn zu Hause meine Eltern, wenn ich freudestrahlend sage, ich fahre jetzt wieder auf Arbeit?"