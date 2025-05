"Wer isses?": Kritik zur Retro-Sendung auf ProSieben mit Chris Tall & Michelle Hunziker!

Ein Hauch von Robert Lembke im ProSieben-Mittwochabendprogramm: Chris Tall kehrt mit der zweiten Staffel seiner Ratespaß-Reihe zurück – diesmal an der Seite einer TV-Prominenten, die man von einem ganz anderen Sender kennt: vom bekanntesten ZDF-Showklassiker aller Zeiten.

Mit fünf neuen Folgen kehrt das Ratequiz "Wer isses?" zu ProSieben zurück – nun auf einem prominenten Sendeplatz am Mittwochabend. Wie schon im Vorjahr soll es auch diesmal um "komische Detektivarbeit" gehen, wie es seitens des Senders heißt. Comedian Chris Tall und – jetzt neu dabei – Michelle Hunziker , die bekanntlich lange in Diensten des eingestellten ZDF-Showklassikers "Wetten, dass ..?" für Charme-Offensiven sorgte, müssen mit prominenter Unterstützung zunächst unbekannte Kandidatinnen und Kandidaten allein aufgrund ihres Aussehens einordnen und letztlich entlarven. Doch Vorsicht: Der erste Eindruck täuscht oft!

Wiedersehen mit "La Hunziker"

Alles dreht sich dabei um die Frage: Wie sehr beeinflusst der erste Eindruck die Wahrnehmung? Da weht fraglos ein Hauch von "Was bin ich?" durchs ProSieben-Programm. Ältere erinnern sich gerne an die Quizsendung Robert Lembke, die von 1955 bis 1958 und zwischen 1961 und 1989 vom Ersten Deutschen Fernsehen und dem Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Dass nun auch Michelle Hunziker (an der Seite von Hazel Brugger und Sandra Studer auch Moderatorin beim "Eurovision Song Contest") dazukommt, erhöht den Retro-Charme der Knobelreihe. Moderiert wird das Ratespiel von ProSieben-Urgestein Steven Gätjen.