Deutliches Signal: U21-EM gewinnt den TV-Quoten-Zweikampf gegen den BVB

Es war eine kuriose Situation in der Primetime: Weil ProSiebenSat.1 sowohl die Rechte an der U-21-EM als auch an den deutschen Spielen der FIFA-Klub-WM besitzt, kam es am Mittwochabend bei dem Medienunternehmen zu einem internen Fußball-Konkurrenzkampf. Auf sportlicher Ebene waren zwar beide deutschen Teams erfolgreich, doch bei den TV-Quoten gab es einen alleinigen klaren Sieger.