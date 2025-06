Hochzeit folgt auf Ballermann-Debüt: Paulina Wagner hat Ja gesagt!

Paulina Wagner hat derzeit allen Grund zur Freude – nicht nur beruflich, sondern auch in ihrem Privatleben. Auf Instagram zeigt sich die 28-jährige Schlagersängerin am Dienstag überglücklich. Kein Wunder: Sie hat geheiratet! "Das Beste, was mir je passieren konnte", schrieb Wagner in einem Beitrag. Dazu veröffentlichte sie romantische Hochzeitsfotos mit ihrem Mann Phil. Zu sehen sind unter anderem Aufnahmen vom Standesamt und dem anschließenden Sektempfang.