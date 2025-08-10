Home News TV-News

"Magic Mike's Last Dance": Channing Tatums letzter Auftritt im FreeTV

"Magic Mike's Last Dance"

Channing Tatum als Magic Mike: Letzter Tanz im Free-TV

10.08.2025, 06.40 Uhr
von Jonas Decker
Channing Tatum zieht als Magic Mike ein letztes Mal blank: RTL zeigt das Finale der beliebten Stripper-Filmreihe als Free-TV-Premiere mit Salma Hayek.
Magic Mike's Last Dance
In "Magic Mike's Last Dance" kommt der von Channing Tatum verkörperte Stripper zu seinem letzten großen Auftritt. In einer weiteren Hauptrolle dabei: Salma Hayek.  Fotoquelle: RTL/2023 Warner Bros. Entertainment
Magic Mike's Last Dance
Mike (Channing Tatum) und Maxandra (Salma Hayek) haben große Pläne: Sie wollen eine Striptease-Show der Extraklasse auf die Beine stellen. Nicht nur um nackte Haut soll es gehen, sondern um Kunst.  Fotoquelle: RTL/2023 Warner Bros. Entertainment
Magic Mike's Last Dance
Sinnlichkeit und süße Tänzer - davon gibt es natürlich auch in "Magic Mike's Last Dance" eine Menge.  Fotoquelle: RTL/2023 Warner Bros. Entertainment

Magic Mike macht's noch einmal. Ein letztes Mal ... Bereits zweimal zog Channing Tatum als Michael "Magic Mike" Lane in der Vergangenheit blank, die Reize dieser Filme waren sofort offensichtlich. Süße Stripper, Leidenschaft auf der Bühne, dazu ein bisschen Romantik – "Magic Mike" (2012) und "Magic Mike XXL" (2015) avancierten schnell zu modernen Mädelsabend-Klassikern. Mit "Magic Mike's Last Dance" wurde die Reihe 2023 abgeschlossen. RTL zeigt das Finale der Trilogie, bei dem es durchaus um mehr als nur flüchtigen Spaß geht, als Free-TV-Premiere.

RTL
Magic Mike's Last Dance
Komödie • 10.08.2025 • 20:15 Uhr

Channing Tatum hatte sich vor einigen Jahren eigentlich schon offiziell von seiner Rolle als Magic Mike verabschiedet, ehe er sich entschied, dem gut gebauten Stripper doch noch einen letzten großen Auftritt zu gönnen. Magic Mikes Schwanengesang, wenn man so will. Tatum ist in diesem Fall nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Produzent; mit Salma Hayek trifft er vor der Kamera auf einen starken Gegenpart. Regie führte Steven Soderbergh (Drehbuch: Reid Carolin), der seinerzeit auch schon "Magic Mike" inszenierte.

Magic Mike hat einen großen Traum ...

Die Ausgangslage: Mike Lane (Tatum) arbeitet als Barkeeper, nachdem wieder einmal nichts aus einem neuen großen Geschäft wurde. Als Stripper ist er nicht mehr aktiv – aber er hat's noch drauf. In Miami trifft er auf Maxandra Mendoza (Hayek), die beiden verbringen eine Magic-Mike-Nacht mit allem, was dazugehört. Und sie beide wollen mehr. Die temperamentvolle Maxandra lädt Mike nach London ein, wo er sich mit ihrer Hilfe einen großen Traum erfüllen will: eine eigene Striptease-Show der Extraklasse. Nicht nur nackte Haut soll es sein, sondern Kunst.

Süße Stripper, Leidenschaft und Romantik – das sind natürlich auch wichtige Elemente in "Magic Mike's Last Dance". Mike kümmert sich um ein Showkonzept, führt Castings durch und zeigt den anderen Tänzern zwischendurch auch selbst mal, wie man es richtig macht. Maxandra denkt derweil aber schon viel weiter. Diese von ihr mit aufgebaute Show soll ein echtes Statement sein. "Ich möchte, dass jede Frau, die dieses Theater betritt, fühlt, dass eine Frau alles haben kann. Was sie will, wann sie will!"

Magic Mike's Last Dance – So. 10.08. – RTL: 20.15 Uhr

