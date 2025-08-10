Wie lange dauert die "Tatort"-Sommerpause? Alle Termine im Überblick!

Die gute Nachricht für „Tatort“-Fans vorab: Die Auszeit ohne neue Fälle von Ballauf, Lindholm, Thiel und Co. ist bereits im vollen Gang. Somit neigt sich die Zeit ohne frische Folgen Tag für Tag dem Ende. Der letzte „Tatort“, bei dem es sich um keine Wiederholung handelte, lief schon am 15. Juni 2025 und trug den Titel „Rapunzel“.

Im Schweizer Beitrag mussten die Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) den rätselhaften Mord an einer Frau aufklären, der das lange Haar teilweise abrasiert worden war. In der folgenden Woche sendete das Erste dann einen Fall aus der zweiten großen Primetime-Krimi-Reihe „Polizeiruf 110“. Sieben Tage später folgte zwar mit „Angst im Dunkeln“ wieder eine „Tatort“-Folge. Allerdings hatte die von Radio Bremen produzierte Episode, in deren Mittelpunkt das Ermittlerinnen-Duo Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) steht, schon am 1. April 2024 Premiere.

Dann geht es endlich mit frischen TV-Krimis am Sonntagabend weiter Viel wichtiger als der Zeitpunkt des Beginns der „Tatort“-Sommerpause ist für Fans aber die Frage, wann sie genau endet. Wer auf das letzte Jahr zurückblickt, könnte Böses ahnen. Denn 2024 war für satte 17 Wochen Schluss mit neuen Folgen des Formats. Grund dafür war der Sport. Denn die ARD übertrug nicht nur die Fußball-Europameisterschaft der Herren, sondern danach auch noch die Olympischen Sommerspiele.

Da blieb wenig Sendeplatz für Krimi-Unterhaltung. Zum Glück wird die sommerliche Pause in diesem Jahr deutlich kürzer ausfallen. Während der Auftakt in die neue Krimi-Saison am 7. September 2025 der „Polizeiruf 110“ einläuten dürfte, soll ein neuer „Tatort“ in der darauf folgenden Woche – also am 14. September 2025 – zu sehen sein. Dann ermitteln Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) wieder in Franken. Somit dauert die Sommerpause drei Monate.

Wie können Fans die Sommerpause beim „Tatort“ überstehen? Müssen wir nun also noch wochenlang ohne „Tatort“-Fälle auskommen? Nicht unbedingt. Denn im TV laufen ja noch Wiederholungen von alten Folgen. So zeigt das Erste etwa am 20. und 27. Juli 2025 die Fälle „Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“ sowie „Katz und Maus“, die beide erstmals 2022 zu sehen waren. Ein echtes Highlight der Reihe läuft mit „Weil sie böse sind“ zudem am 3. August 2025.

In dem packend inszenierten Krimi sind unter anderem Andrea Sawatzki und Matthias Schweighöfer zu sehen. Aber nicht nur im Ersten, sondern auch in den Dritten Fernsehprogrammen laufen regelmäßig „Tatort“-Wiederholungen. Kein Wunder, denn der Fundus an Folgen ist groß. Schließlich liefen bereits über 1.300 Episoden über den Äther. Es hält sich sogar hartnäckig das Gerücht, dass es keinen Tag gibt, an dem nicht irgendwo im deutschsprachigen TV ein „Tatort“ zu sehen ist. Wem das nicht reicht, dem bleibt die Mediathek der ARD, in der zahlreiche Episoden abrufbar sind.