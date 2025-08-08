"Megacitys" bei ZDF: Was passiert fernab von Stephansdom & Prater?

Die österreichische Metropole, die noch immer viel zu groß wirkt für das kleine Land Österreich, ist ein Ort, um Museen zu besuchen, Architektur zu bestaunen und Kaffeehaus-Gemütlichkeit zu genießen. Die neue ZDF-Dokumentation "Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien" zeigt allerdings eine andere Seite – in der es nicht immer so vornehm zugeht wie tagsüber an der prachtvollen Ringstraße.

ZDF-Reporter Christian von Rechenberg nimmt sein Publikum mit zu einer nächtlichen Erkundungstour abseits der Touristen-Adressen. Er zieht mit seinem kleinen Drehteam kreuz und quer durch eine alles andere als ruhige Stadt. Schon vor 40 Jahren sang Rainhard Fendrich in seinem Hit "Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh'n" über das Nachtleben abseits von Stephansdom und Prater.

Wo angeblich die Toten tanzen So geht es unter anderem ins Café 3M von Mitra Milasevic, einen Nacht-Treffpunkt von Serben, Albanern und Kroaten. Wenn dann spätnachts auch noch Studenten und Partygänger dazustoßen, wird laut gefeiert und lang getanzt. Ähnlich originell sind die Anlaufadressen, die der Hip-Hop-Musiker Franz Bibiza kennt. Der ZDF-Beitrag begleitet ihn, wie er mit seinen Freunden die Nacht zum Tag macht – unter anderem im berühmt-berüchtigten Stundenhotel "Orient".

Und dann muss natürlich auch noch der Zentralfriedhof, den Wolfgang Ambros einst in seinem morbiden Wiener-Song besang, aufgesucht werden. Dort trifft das Kamerateam die Nachtschicht der Bestatter. An einem Ort kommen sich die Menschen, die in Wien lange wach bleiben, schließlich früher oder später immer näher – an einer der auch nachts geöffneten Würstelbuden. Vorzugsweise für eine Käsekrainer, im Volksmund auch "Eitrige" genannt.

Ähnlich gelagert ist dann direkt im Anschluss eine weitere Dokumentation der Reihe, "Megacitys – Wenn es Nacht wird in London", die um 22.20 Uhr im ZDF zu sehen ist.

