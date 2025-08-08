Home News TV-News

"Megacitys" bei ZDF: Was passiert fernab von Stephansdom & Prater?

"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien"

Wenn die Lichter ausgehen: Wien von seiner anderen Seite

08.08.2025, 17.39 Uhr
von Rupert Sommer
Die ZDF-Dokumentation "Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien" enthüllt Wiens abenteuerliches Nachtleben jenseits der bekannten Touristenattraktionen. Reporter Christian von Rechenberg und Musiker Franz Bibiza führen durch eine Stadt, die weit mehr bietet als Stephansdom und Prater.
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien
Die Ringstraße mit ihren Prachtbauten wie dem Wiener Burgtheater entfaltet nachts einen etwas unterkühlten Charme.  Fotoquelle: ZDF
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien
Im Wiener Prater dreht sich das berühmte Riesenrad auch spät noch im Dunkeln.  Fotoquelle: ZDF
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien
Hier ist die Hochkultur zuhause: in der Staatsoper an der Ringstraße. Doch auch nach dem Theaterbesuch sind Wiener Nächte noch lang.  Fotoquelle: ZDF
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien
An der Donau sieht Wien besonders weltstädtisch aus.  Fotoquelle: ZDF

Die österreichische Metropole, die noch immer viel zu groß wirkt für das kleine Land Österreich, ist ein Ort, um Museen zu besuchen, Architektur zu bestaunen und Kaffeehaus-Gemütlichkeit zu genießen. Die neue ZDF-Dokumentation "Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien" zeigt allerdings eine andere Seite – in der es nicht immer so vornehm zugeht wie tagsüber an der prachtvollen Ringstraße.

ZDF
Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien
Dokumentation • 07.08.2025 • 22:15 Uhr

ZDF-Reporter Christian von Rechenberg nimmt sein Publikum mit zu einer nächtlichen Erkundungstour abseits der Touristen-Adressen. Er zieht mit seinem kleinen Drehteam kreuz und quer durch eine alles andere als ruhige Stadt. Schon vor 40 Jahren sang Rainhard Fendrich in seinem Hit "Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh'n" über das Nachtleben abseits von Stephansdom und Prater.

Wo angeblich die Toten tanzen

So geht es unter anderem ins Café 3M von Mitra Milasevic, einen Nacht-Treffpunkt von Serben, Albanern und Kroaten. Wenn dann spätnachts auch noch Studenten und Partygänger dazustoßen, wird laut gefeiert und lang getanzt. Ähnlich originell sind die Anlaufadressen, die der Hip-Hop-Musiker Franz Bibiza kennt. Der ZDF-Beitrag begleitet ihn, wie er mit seinen Freunden die Nacht zum Tag macht – unter anderem im berühmt-berüchtigten Stundenhotel "Orient".

Derzeit beliebt:
>>„Fluch der Karibik 5“: RTL zeigte Johnny Depp als Jack Sparrow
>>"Die Kinderschwindlerin": Laura Storz im ZDF-Film über den Wohnungsmarkt
>>„Der Lehrer“: Was erwartet die Fans in den neuen Folgen mit Hendrik Duryn?
>>Jeannine Michaelsen nostalgisch über ihre Jugend: "Es fühlt sich alles wahnsinnig groß an"

Ist Motsi Mabuse wieder schwanger? Instagram-Post sorgt für Spekulationen
Motsi Mabuse sorgt mit einer Bilderstrecke auf Instagram für Irritationen. Die Bilder zeigen die Jurorin mit Babybauch.
Verwirrung um Babybauch
Motsi Mabuse

Und dann muss natürlich auch noch der Zentralfriedhof, den Wolfgang Ambros einst in seinem morbiden Wiener-Song besang, aufgesucht werden. Dort trifft das Kamerateam die Nachtschicht der Bestatter. An einem Ort kommen sich die Menschen, die in Wien lange wach bleiben, schließlich früher oder später immer näher – an einer der auch nachts geöffneten Würstelbuden. Vorzugsweise für eine Käsekrainer, im Volksmund auch "Eitrige" genannt.

Ähnlich gelagert ist dann direkt im Anschluss eine weitere Dokumentation der Reihe, "Megacitys – Wenn es Nacht wird in London", die um 22.20 Uhr im ZDF zu sehen ist.

Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien – Do. 07.08. – ZDF: 22.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
80 Jahre nach Hiroshima: Terra X beleuchtet die nukleare Bedrohung
"Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima"
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Jan Böhmermann deckt auf: Der digitale Fußabdruck im Fokus
"Lass dich überwachen!"
"Lass dich überwachen!"
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"
ZDF-Serie
Jessica Ginkel
Markus Lanz unplugged: Was der Talkmaster nie erzählt
Ein Porträt des Moderators
Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Moderatoren Deutschlands. Durch einen spannenden Werdegang wurde er zur TV-Persönlichkeit.
„Die denken, wir sind nichts wert“ – Reinigungskräfte erzählen
"37° – Euer Schmutz ist unser Job - Reinigungskräfte im Einsatz"
37° - Euer Schmutz ist unser Job
Skurrile Einblicke in das Leben von Lorenz Büffel
"Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Mit Zuckersirup gestreckt: So wird Honig zur Mogelpackung
"Fake-Honig: Die süße Illusion!"
Fake-Honig: Die süße Illusion
Versteckte Kamera zeigt: So agieren die Grauen Wölfe in Deutschland
"ARD Story: Im Visier der grauen Wölfe"
ARD Story: Im Visier der grauen Wölfe
Harald Lesch und die Klimakrise: Wissenschaftliche Lösungen im Fokus
"Terra X Harald Lesch: Freundliches Klima – so kriegen wir's hin"
Harald Lesch widmet sich in seiner neuen "Terra X"-Doku unseren Haustieren.
Reiz, Rosen, Regeln: Wie echt ist „Der Bachelor“ wirklich?
Das Erfolgsgeheimnis des Reality-TVs
Sie verteilen in der 15. Staffel Rosen an ihre Single-Frauen: "Die Bachelors" Martin Braun (links) und Felix Stein (rechts) sind derzeit wöchentlich mittwochs zur Primetime bei RTL zu sehen.
„Passt zu Ihnen“ – Schüler feiern Frank Stärk als "Golden Bachelor"
Rosenkavalier im Gespräch mit Prisma
Der 'Golden Bachelor' Franz Stärk (73) aus Niedersachsen begibt sich auf Kreta auf ein besonderes Liebesabenteuer für die goldenen Jahre des Lebens.
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.
Helge Schneider jammert: "Unverschämtheit gegenüber älteren Menschen"
Gesellschaftskritik
Helge Schneider
Scarlett Johanssons Stimme jagt Wölfe in die Flucht
Verrückte Methode
Scarlett Johansson
Bill Kaulitz datet diesen Promi: "Das wird eine Schlagzeile!"
Er packt aus
Bill Kaulitz
Trauer um Ulli Potofski: „Deine Wärme, das war einzigartig“
Rückblick auf sein bewegtes Leben
Ulli Potofski (rechts) nahm an der Seite von Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (links) an der neunten Staffel der RTL-Show "Let's Dance" im Jahr 2016 teil.
Ein Stück TV-Geschichte ist gegangen: Ein Nachruf auf Ulli Potofski
Die Stimme, die den Fußball prägte
Ulli Potofski war bis zuletzt als Field-Reporter für Sky tätig.
ZDF-Moderator geht wegen Rentengesetz hart mit Bärbel Bas ins Gericht
Rentenreform
ZDF-"Morgenmagazin"
ARD-Kinderprogramm geprägt: "Hase Cäsar"-Produzent Wolfgang Buresch ist tot
Kinderfernsehen
Wolfgang Buresch
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Helene Fischer feiert 41. Geburtstag – so begann ihre Karriere 2005!
Schlagerqueen
Helene Fischer
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Sie wird die neue Sekretärin bei den "Rosenheim-Cops"!
Abschied von Kultfigur
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
"The Walking Dead"-Star Kelley Mack mit nur 33 Jahren verstorben
Kollegen trauern
Kelley Mack