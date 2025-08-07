Home News Star-News

Bachelor-Verletzung: „Mir gehen hier viele tolle Dinge durch die Lappen“

„Die Bachelors“

Pool-Unfall: Bachelor Martin Braun verletzt sich bei den Dreharbeiten!

07.08.2025, 16.22 Uhr
von Anja Kratz
Martin Braun, einer der beiden RTL-„Bachelors“, hat sich während seiner Reise in Südafrika auf der Suche nach der großen Liebe eine schmerzhafte Verletzung zugezogen. Was ist geschehen?
RTL-Bachelor Martin Braun streift sich sein Sakko über die Schulter.
Martin Braun (35) verteilt derzeit als einer der beiden "Bachelors" Rosen an die Single-Damen im RTL-Abendprogramm.  

Aufmerksamen „Die Bachelors“-Zuschauern ist aufgefallen, dass Martin Braun (35) auf einigen Aufnahmen der neuen Staffel des Verkupplungsformates mit einer Schiene am Bein zu sehen ist. Doch was führte zu der Verletzung?

Bänderriss im linken Sprunggelenk

Der Rosenkavalier sei am Pool unglücklich ausgerutscht und habe sich den Fuß verdreht, als dieser zwischen zwei Steinen stecken blieb. Die Folge? Ein Bänderriss im linken Sprunggelenk. Geschehen sei das Missgeschick laut eigenen Angaben gegenüber der dpa in einer Drehpause.

Dass Braun infolge der Verletzung eingeschränkt ist, frustriert ihn. „Ich weiß, dass mir hier jetzt viele tolle Dinge durch die Lappen gehen. Mir ist sowas echt noch nie passiert. Und jetzt genau, wenn ich hier bin“, ärgert er sich im RTL-Interview.

Derzeit beliebt:
>>Telekom Cup: Bayern – Tottenham am 7.8. live auf MagentaSport
>>Offiziell: RTL nennt Starttermin und Cast fürs "Sommerhaus der Stars"
>>Ex von Avelina Boateng: Bachelor Felix hat berühmte Verbindungen!
>>Red Flag-Alarm bei „Die Bachelors“: Spielt Felix ein falsches Spiel?

"Daten damit ist auch nicht geil"

Unmittelbar nach dem Sturz kam ihm medizinisches Personal zur Hilfe. Zudem unterzog sich der Bachelor einer MRT-Untersuchung. Das Sprunggelenk des 35-Jährigen muss ruhiggestellt werden. Um den Heilungsprozess nicht zu stören, muss er eine Orthese tragen.

Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
Am Mittwoch, 18. Juni, startet die neue „Die Bachelors“-Staffel zur besten Sendezeit im Free-TV-Programm von RTL. Schon vor der Erstausstrahlung ist bekannt: Die beiden Rosenkavaliere sind bereits Väter. Martin Braun hat zwei Töchter, sein Kollege Felix Stein einen Sohn – und dessen Mutter ist keine Unbekannte!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.

Auf der Suche nach seiner Traumfrau lässt er sich jedoch trotz Skepsis gegenüber der Schiene nicht bremsen. „Daten damit ist auch nicht geil“, resümiert der gebürtige Aachener, der inzwischen in Troisdorf bei Köln lebt. „Aber ich habe mich davon nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern die Sendung und die Dates ganz normal bis zum Ende durchgezogen.“

