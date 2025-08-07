Bachelor-Verletzung: „Mir gehen hier viele tolle Dinge durch die Lappen“

Aufmerksamen „Die Bachelors“-Zuschauern ist aufgefallen, dass Martin Braun (35) auf einigen Aufnahmen der neuen Staffel des Verkupplungsformates mit einer Schiene am Bein zu sehen ist. Doch was führte zu der Verletzung?

Bänderriss im linken Sprunggelenk Der Rosenkavalier sei am Pool unglücklich ausgerutscht und habe sich den Fuß verdreht, als dieser zwischen zwei Steinen stecken blieb. Die Folge? Ein Bänderriss im linken Sprunggelenk. Geschehen sei das Missgeschick laut eigenen Angaben gegenüber der dpa in einer Drehpause.

Dass Braun infolge der Verletzung eingeschränkt ist, frustriert ihn. „Ich weiß, dass mir hier jetzt viele tolle Dinge durch die Lappen gehen. Mir ist sowas echt noch nie passiert. Und jetzt genau, wenn ich hier bin“, ärgert er sich im RTL-Interview.

"Daten damit ist auch nicht geil" Unmittelbar nach dem Sturz kam ihm medizinisches Personal zur Hilfe. Zudem unterzog sich der Bachelor einer MRT-Untersuchung. Das Sprunggelenk des 35-Jährigen muss ruhiggestellt werden. Um den Heilungsprozess nicht zu stören, muss er eine Orthese tragen.

Auf der Suche nach seiner Traumfrau lässt er sich jedoch trotz Skepsis gegenüber der Schiene nicht bremsen. „Daten damit ist auch nicht geil“, resümiert der gebürtige Aachener, der inzwischen in Troisdorf bei Köln lebt. „Aber ich habe mich davon nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern die Sendung und die Dates ganz normal bis zum Ende durchgezogen.“