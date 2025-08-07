"Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer": Doku zeigt Leben von Lorenz Büffel

Wer Lorenz Büffel kennt, wundert sich über Helme mit goldenen Hörnern oder extraknappe Shorts schon lange nicht mehr: Es sind die Markenzeichen des schrillen Unterhaltungsprotagonisten, der im Zentrum der neuen Kabel-Eins-Dokusoap "Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" steht. Vorgestellt wird darin nicht nur der ursprünglich aus Österreich stammende Musiker, der eigentlich Stefan Scheichel heißt und der mit Karnevals-Songs vor allem bei Auftritten am berühmt-berüchtigten "Ballermann" auf Mallorca seine Fangemeinde bei Laune hält. Es geht auch viel um seinen privaten Alltag – und seine Familie.

Verliebt im Mega-Park Die neue Nahbetrachtung begleitet den eigenwillig schrillen Protagonisten, den Reality-Dauerseher auch aus der VOX-Reihe "Goodbye Deutschland – Die Auswanderer" kennen könnten, auf die Bühnen der Party-Hochburgen der Balearen-Insel. Man erfährt mehr über den Menschen, der mit dem Gute-Laune-Song "Johnny Däpp" die Hitparaden stürmte und 2018 eine Goldene Schallplatte erhielt. Außerdem verschaffte ihm der Song eine Begegnung mit dem "echten" Johnny Depp. Lorenz Büffel traf den Hollywood-Schauspieler, der sich amüsiert zeigte, auf einem Pressetermin.

Neben dem extravaganten "äußeren" Leben geht es allerdings auch um den Alltag im Büffel-Clan. Man lernt den Familienvater im Kreis seiner Lieben kennen. Bezeichnenderweise kam er mit der Mutter der beiden gemeinsamen Kinder auch auf Mallorca zusammen. Büffels Ehefrau arbeitete damals als Künstlerbetreuerin in der Freiluft-Diskothek Mega-Park.

Ab sofort wird "Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" im Wochentakt jeweils donnerstags um 22.20 Uhr ausgestrahlt.

