„37°“ begleitet Reinigungskräfte zwischen Dreck und Diskriminierung

Es ist eine Arbeit, die wohl die wenigsten gerne machen, die aber dringend gemacht werden muss: Putzen. Wie praktisch ist es doch, dass es Menschen gibt, die man dafür bezahlen kann, dass sie sich die Hände schmutzig machen. Dankbarkeit, selbst Respekt wird professionellen Reinigungskräften für ihre Arbeit allerdings häufig nicht entgegengebracht. Nicht nur das erfährt man in der neuen "37°"-Reportage "Euer Schmutz ist unser Job – Reinigungskräfte im Einsatz", die am späten Dienstagabend im ZDF zu sehen ist. Für den Beitrag wurden drei höchst unterschiedliche Menschen in Norddeutschland befragt und mit der Kamera begleitet.

Putzkraft öffentlicher Toiletten an den Landungsbrücken in Hamburg-St. Pauli

Die 62-jährige gebürtige Ecuadorianerin Jenny weiß so einiges aus ihrem Leben als Reinigungskraft zu berichten. Sie putzt öffentliche Toiletten, und zwar besonders stark frequentierte, am Touristen-Hotspot Landungsbrücken in Hamburg-St. Pauli. Unhöflichkeit, extreme Verschmutzung, Gemecker wegen der für den Toilettengang zu zahlenden Gebühr: Angenehm ist es nicht, was Jenny täglich an ihrem Arbeitsplatz erlebt. Aber sie hat neben Humor auch ein dickes Fell. Und nicht alle Kunden und Kundinnen sind unfreundlich, erzählt Jenny, die gerne unterschiedliche Menschen trifft.