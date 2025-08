Bekanntes Gesicht: Sie wird neue Sekretärin bei den "Rosenheim-Cops"!

Fans der ZDF-Serie müssen jetzt ganz stark sein: Nach über zwei Jahrzehnten als unverkennbare Stimme am Telefon und charmante Schaltzentrale des Rosenheimer Polizeibüros verabschiedet sich Marisa Burger alias Miriam Stockl. Doch ein kompletter Neuanfang ist das nicht – denn ihre Nachfolgerin ist längst ein bekanntes Gesicht in der Erfolgsserie.

Sarah Thonig übernimmt – aber nicht als Neuling

Ganz überraschend kommt die neue Personalentscheidung nicht: Sarah Thonig, 33 Jahre alt, ist für Fans kein unbeschriebenes Blatt. Sie ist bereits als Christin Lange im Rosenheimer Präsidium tätig – bisher jedoch "nur" am Empfang. Jetzt steigt sie auf und übernimmt ab Staffel 26 den vielleicht wichtigsten Platz im ganzen Kommissariat: den Platz von Frau Stockl."Sarah ist seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen", so das ZDF in einem Statement.